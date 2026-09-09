4 năm sau cái tát chấn động Oscar

Sau 4 năm né tránh, Chris Rock gây chú ý khi có những chia sẻ thẳng thắn về cái tát chấn động lễ trao giải Oscar năm 2022. Nam nghệ sĩ bày tỏ sự thất vọng vì khoảnh khắc đó làm lu mờ nhiều thành quả trong sự nghiệp của anh kể từ đó.

Hơn 4 năm trước, một tình huống bất ngờ làm lu mờ toàn bộ lễ trao giải Oscar lần thứ 94. Người dẫn chương trình lúc bấy giờ là Chris Rock bị tài tử Will Smith tát thẳng vào mặt trong lúc công bố giải Phim tài liệu hay nhất.

Nguyên nhân do Rock đùa về cái đầu cạo trọc của vợ Smith, Jada Pinkett Smith. Khi đó, Jada bị rụng tóc do chứng rụng tóc từng vùng (alopecia).

Will Smith tát Chris Rock chấn động Oscar 2022. Ảnh: Reuters.

Sự cố tai tiếng khiến Smith, sau đó vẫn giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong cùng đêm, bị cấm tham dự lễ trao giải Oscar trong 10 năm. Chris Rock cũng không xuất hiện tại Oscar kể từ đó.

Dù từng đề cập đến cái tát trong một số cuộc phỏng vấn, Rock chưa bao giờ thực sự thẳng thắn về tranh cãi này. Tuy nhiên, thái độ đó đã thay đổi khi ông xuất hiện trên tạp chí Variety vào ngày 8/9 (thời điểm xuất bản báo).

Chân dung Rock xuất hiện cạnh dòng chữ “The comeback” - đánh dấu sự trở lại của ông với vai trò đạo diễn sau 12 năm kể từ Top Five (2014). Tác phẩm mới có tên Misty Green, được mô tả là câu chuyện ngụ ngôn đau lòng về Hollywood, xoay quanh nữ diễn viên hết thời Misty Green do Rosalind Eleazar thủ vai.

Xuyên suốt cuộc phỏng vấn, nghệ sĩ sinh năm 1965 tập trung nói về sự nghiệp làm phim và tác phẩm mới dự kiến ra mắt tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto trong tháng 9.

Ở cuối câu chuyện, khi người phỏng vấn đề cập đến cái tát chấn động toàn cầu năm nào, Rock thừa nhận cảm thấy thất vọng khi khoảnh khắc đó che lấp nhiều thành quả trong sự nghiệp của ông kể từ đó.

“Tôi ước không có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng không muốn nói điều gì làm lu mờ Rosalind và diễn xuất tuyệt vời của cô ấy trong bộ phim này. Thế giới này thật điên rồ. Chúng ta đi ngang qua những người vô gia cư. Có đủ thứ chuyện tồi tệ đang xảy ra hiện nay. Việc tôi có một ngày tồi tệ không phải là chuyện lớn. Nó không quan trọng đến thế”, ông nói.

Trước sự cố năm 2022, Rock có mối liên hệ lâu dài với giải Oscar, còn từng hai lần đảm nhận vai trò người dẫn chương trình vào các năm 2005 và 2016.

Rock đang quảng bá bộ phim Misty Green, không muốn bị vụ cái tát làm lu mờ nỗ lực của cả đoàn phim. Ảnh: Variety

Tuy nhiên, ông đã không có mặt tại lễ trao giải trong những năm qua. Danh hài né tránh câu hỏi liệu từng được đề nghị dẫn dắt chương trình thêm một lần nào nữa không.

“Khi mọi người trả lời những câu hỏi đó, họ đang thiếu tôn trọng những người đã nhận công việc. Họ có những người dẫn chương trình tuyệt vời. Conan O’Brien rất tuyệt. Nikki Glaser cũng rất xuất sắc tại Quả cầu Vàng. Tôi sẽ không nói là không bao giờ, nhưng thành thật mà nói, có lẽ thời của tôi đã qua”, ông chia sẻ.

Về khả năng quay trở lại, Chris Rock tuyên bố cách duy nhất để ông có mặt tại Oscar một lần nữa là được đề cử giải thưởng.

Tuy nhiên, ông tự đánh giá khả năng bản thân được đề cử “không xảy ra”. “Nếu chuyện đó xảy ra, chúng ta sẽ tính. Kiểu như, hãy đặt kỳ vọng cho phù hợp”, ông bày tỏ.

Những chia sẻ này được đưa ra chỉ vài tuần sau khi bạn diễn của Smith trong King Richard - bộ phim giúp anh thắng giải Oscar vào năm 2022 - lên tiếng bênh vực anh vì đã tát Rock.

Aunjanue Ellis-Taylor nói trên podcast Obsessed của The Daily Beast vào tháng 8: “Tôi nghĩ ý tưởng cho rằng quyền tự do ngôn luận của Tu chính án thứ nhất (Hiến pháp Mỹ) nên bảo vệ tất cả mọi người ư? Tôi không nghĩ nó nhất thiết phải bảo vệ những kẻ khốn nạn. Tôi thực sự không nghĩ vậy, đặc biệt nếu bạn đang gây tổn hại.”

Sau sự cố, Smith hối hận và xin lỗi Rock trên mạng xã hội: “Tôi đã đi quá giới hạn và tôi đã sai. Tôi cảm thấy xấu hổ. Hành động của tôi không phản ánh con người mà tôi muốn trở thành. Bạo lực không có chỗ trong một thế giới của tình yêu và lòng nhân ái”.

Năm 2023, Rock chia sẻ về nỗi đau mà anh phải trải qua với Good Morning America: “Bất kỳ ai tuyên bố lời nói có thể làm tổn thương người khác tức là họ chưa từng bị đấm vào mặt”.