Vợ cố nhạc sĩ Phú Quang nhận tài sản hơn 16 tỷ đồng, 3 con riêng được hưởng gì?

Tại buổi gặp gỡ giới truyền thông ngày 4/9, các con của cố nhạc sĩ Phú Quang đã cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến việc phân chia di sản, tài sản của bố sau 5 năm ông qua đời.

Cố nhạc sĩ Phú Quang.

Cụ thể, theo Quyết định số 799/2026/DSST và Quyết định sửa chữa, bổ sung số 1297/2026/TB-TA của Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Hà Nội, di sản của cố nhạc sĩ Nguyễn Phú Quang được phân chia trên cơ sở sự thỏa thuận tự nguyện giữa các đương sự gồm người vợ là bà Trịnh Thị Anh Thư và ba người con riêng của ông.

Đáng chú ý, bà Trịnh Thị Anh Thư nhận phần nhà đất thuộc di sản có giá trị hơn 16,1 tỷ đồng trong khi ba người con được nhận quyền đối với kho tác phẩm âm nhạc cùng tiền tác quyền.

Theo nội dung quyết định, ông Nguyễn Phú Quang và bà Trịnh Thị Anh Thư không có con chung. Cố nhạc sĩ có 3 người con riêng gồm bà Nguyễn Trịnh Hương (sinh năm 1975), bà Nguyễn Giảng Hương (sinh năm 1982) và ông Nguyễn Phú Vương (sinh năm 1990).

Các bên thống nhất xác nhận hàng thừa kế thứ nhất của ông Nguyễn Phú Quang gồm bà Trịnh Thị Anh Thư cùng 3 người con riêng của ông. Đồng thời, các đương sự thống nhất công nhận di chúc được ông Nguyễn Phú Quang lập ngày 15/11/2019 có hiệu lực pháp luật.

Cố nhạc sĩ Phú Quang bên cháu và con gái thứ 2.

Vợ nhận phần nhà đất trị giá hơn 16,1 tỷ đồng

Theo quyết định của Tòa án, một trong những di sản của cố nhạc sĩ là 1/2 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tổ 21, cụm 3, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, nay là phường Hồng Hà, Hà Nội.

Theo chứng thư thẩm định giá, toàn bộ quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất có giá trị hơn 32,2 tỷ đồng. Trong đó, giá trị công trình xây dựng là hơn 2,37 tỷ đồng; giá trị quyền sử dụng đất là hơn 29,89 tỷ đồng.

Phần di sản của ông Nguyễn Phú Quang được xác định là 1/2 giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tương đương 16.133.500.000 đồng.

Theo thỏa thuận được Tòa án công nhận, bà Trịnh Thị Anh Thư được nhận phần di sản này bằng hiện vật là nhà và đất.

Đáng chú ý, trong Quyết định sửa chữa, bổ sung số 1297/2026/TB-TA, Tòa án đính chính và nêu rõ bà Trịnh Thị Anh Thư có toàn quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thửa đất nêu trên. Bà Thư có quyền liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất thủ tục sang tên.

Con gái Giáng Hương và Trinh Hương của nhạc sĩ Phú Quang tại buổi gặp gỡ giới truyền thông ngày 4/9.

3 người con riêng cùng nhận quyền đối với hàng trăm tác phẩm âm nhạc

Di sản của cố nhạc sĩ Phú Quang không chỉ gồm nhà đất mà còn có quyền sở hữu trí tuệ đối với 165 tác phẩm âm nhạc đã được công bố và 170 tác phẩm chưa được công bố do Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) cung cấp.

Ngoài số tác phẩm này, di sản còn bao gồm toàn bộ những tác phẩm khác do ông Nguyễn Phú Quang sáng tạo, sở hữu hoặc đồng sở hữu, đã công bố hoặc chưa công bố, được lưu trữ dưới nhiều hình thức.

Theo thỏa thuận được Tòa án công nhận, bà Nguyễn Trịnh Hương, bà Nguyễn Giảng Hương và ông Nguyễn Phú Vương cùng được nhận toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các tác phẩm âm nhạc của cố nhạc sĩ thuộc di sản.

Ba người con cũng được nhận lại từ bà Trịnh Thị Anh Thư các tác phẩm âm nhạc cùng những kỷ vật của ông Nguyễn Phú Quang như tranh ảnh, cây đàn, bút tích để lập phòng truyền thống âm nhạc của gia đình và dòng họ.

Bà Nguyễn Trịnh Hương được thống nhất làm người đại diện cho bà Nguyễn Giảng Hương và ông Nguyễn Phú Vương để quản lý những di sản này cùng các kỷ vật của cố nhạc sĩ.

Nhạc sĩ Phú Quang nổi tiếng với các ca khúc về Hà Nội.

Hơn 710 triệu đồng tiền tác quyền được chia đều

Theo bảng tổng hợp đối soát của VCPMC, tổng số tiền tác quyền của ông Nguyễn Phú Quang được Trung tâm quản lý, tính từ quý IV/2021 đến hết quý I/2026, là 1.080.312.913 đồng.

Trước đó, bà Nguyễn Trịnh Hương, bà Nguyễn Giảng Hương và ông Nguyễn Phú Vương đã tạm ứng 370 triệu đồng. Sau khi trừ khoản này, số tiền tác quyền được xác định là 710.312.913 đồng, chưa trừ thuế thu nhập cá nhân.

Khoản tiền này được chia đều cho 3 người con của cố nhạc sĩ Phú Quang. Theo đó, mỗi người được nhận 236.770.971 đồng.

Trong Quyết định sửa chữa, bổ sung, Tòa án cũng đính chính nội dung liên quan đến khoản 370 triệu đồng. Theo đó, đây là số tiền 3 người con đã tạm ứng để lo việc xây mộ cho ông Nguyễn Phú Quang và công việc cá nhân, thay vì nội dung "lo việc mai táng" như quyết định trước đó.