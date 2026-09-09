Trấn Thành vắng mặt ở concert Tinh Hà Say Hi vì "không thống nhất được thoả thuận giữa 2 bên"

Nhiều người hâm mộ tiếc nuối vì thiếu vắng Trấn Thành ở 2 đêm concert sắp tới.

Tối 9/9, trên trang cá nhân, Trấn Thành bất ngờ đăng bài thông báo sẽ không thể tham gia 2 đêm concert Tinh Hà Say Hi diễn ra vào ngày 17 và 18/10 tại TP.HCM. Nam MC cho biết anh "rất muốn quẩy hết mình" cùng người hâm mộ và 24 Anh Trai, tuy nhiên do "có những điều không thể thống nhất được trong thỏa thuận 2 bên" nên lần này không thể đồng hành cùng chương trình.

Trấn Thành gửi lời xin lỗi tới những khán giả đã mua vé và chờ đợi được gặp mình tại concert. Nam MC đặc biệt nhắc đến các fan ruột, đồng thời mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ 24 Anh Trai và để concert diễn ra thật trọn vẹn.

Trấn Thành thông báo vắng mặt tại 2 đêm concert Tinh Hà Say Hi

Trấn Thành viết: "Vì 1 số lý do bất khả kháng, dù rất muốn quẩy hết mình cùng các fan của Say Hi và 24 đứa em nhưng do có những điều không thể thống nhất được trong thoả thuận 2 bên nên Trấn Thành sẽ không thể tham gia trong 2 đêm concert ngày 17,18/10 lần này được rồi! Huhu. Thành rất tiếc về điều này!

Và Thành sợ nhiều bạn fan ruột của Trấn Thành sẽ mua vé xong mong đợi được gặp Thành rồi hụt hẫng như bạn fan Việt Kiều dưới đây thì tội các bạn quá! Nên Thành xin đăng thông báo này cho mọi người được rõ! Trấn Thành xin hẹn gặp lại mọi người vào 1 dịp khác khi mọi chuyện suôn sẻ hơn nhé! Thành mong là concert vẫn diễn ra tốt đẹp! Và mọi người vẫn cứ ủng hộ cho 24 anh trai thật nhiều nha! Thương thương cả nhà!".

Sự vắng mặt của Trấn Thành gây tiếc nuối bởi anh vốn là gương mặt quen thuộc của "vũ trụ Say Hi". Từ Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi đến Tinh Hà Say Hi, nam MC đảm nhận vai trò cầm trịch, đồng hành cùng các nghệ sĩ xuyên suốt chương trình. Không chỉ xuất hiện trong các tập phát sóng, Trấn Thành còn từng trực tiếp dẫn dắt những đêm concert. Tại concert mùa 2 ở Mỹ Đình hồi tháng 3, việc nam MC vắng mặt cũng từng để lại một khoảng trống đáng chú ý.

Không ngoa khi nói Trấn Thành là mảnh ghép tạo nên cảm xúc trọn vẹn của "vũ trụ Say Hi"

Trấn Thành là một trong những nhân vật có mức độ gắn bó đặc biệt với thương hiệu Say Hi. Nam MC không chỉ đứng trên sân khấu để giới thiệu tiết mục mà còn thường xuyên tương tác, tung mảng miếng và kết nối các thành viên, tạo nên không khí riêng cho chương trình.

Ở Tinh Hà Say Hi, vai trò này càng trở nên rõ nét khi format quy tụ 24 nghệ sĩ với màu sắc âm nhạc và cá tính rất khác nhau. Trong các tập đã lên sóng, nam MC cũng nhiều lần trực tiếp nhận xét, tương tác với các Anh Trai sau mỗi phần trình diễn. Những chia sẻ của nam nghệ sĩ được nhiều người đồng tình, mang tính xây dựng cho đàn em trong nghề.

Bên cạnh Tinh Hà Say Hi, thời điểm này Trấn Thành cũng đang có khá nhiều dự án song song. Nam MC hiện là thành viên của dàn cast Running Man Vietnam mùa 4. Không dừng lại ở các chương trình truyền hình, Trấn Thành cũng đang bước vào guồng sản xuất dự án điện ảnh mới.

Trước đó, nam đạo diễn đã công bố EM - bộ phim dự kiến ra rạp vào Mùng 1 Tết 2027 và hiện đã tổ chức khai máy. Đây là dự án điện ảnh tiếp theo của Trấn Thành sau Thỏ Ơi!!, đồng nghĩa anh tiếp tục phải dành nhiều thời gian cho công việc đạo diễn, sản xuất và hoàn thiện tác phẩm trong những tháng cuối năm.

Lịch trình làm việc của Trấn Thành rất dày, từ show cho đến phim Tết

Ảnh: FBNV