Trấn Thành lên tiếng chuyện bị gameshow đang hot đối xử "không ra gì"

Cư dân mạng chỉ biết thả "haha" sau chia sẻ của Trấn Thành.

Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ chăm chỉ hoạt động của Vbiz. Mỗi lần xuất hiện, nam MC lại mang đến một hình ảnh và dấu ấn riêng. Nếu tại Tinh Hà Say Hi, Trấn Thành gây ấn tượng với hình ảnh “anh cả” điềm tĩnh, chỉn chu và luôn giữ phong thái chững chạc, thì khi sang Running Man Vietnam, anh lại trở thành một phiên bản hoàn toàn khác thoải mái, vô tri hơn.

Mới đây, Trấn Thành tiếp tục khiến khán giả bật cười khi đăng loạt hình ảnh ghi lại diện mạo của mình trong Running Man Vietnam. Không còn vẻ ngoài bảnh bao thường thấy, nam MC xuất hiện với đủ kiểu tạo hình tơi tả nhân không ra. Đáng chú ý, Trấn Thành còn tự mình "bóc phốt" chương trình khi hài hước viết: “Coi đó! Cũng hình! Mà sao bên kia (Tinh Hà Say Hi - PV) tui sang trọng quá tới đây tui sang chấn luôn vậy ta. Running Man Vietnam nó đối xử với nhan sắc của top 100 không ra gì! Thiệt sự! Coi giống khùng hông?".

Trấn Thành hài hước "tố" Running Man Việt đối xử với nhan sắc của mình "không ra gì"

Câu than thở của Trấn Thành nhanh chóng khiến dân mạng thích thú. Bởi nếu trên sân khấu hay tại các sự kiện, nam MC thường xuất hiện với diện mạo chỉn chu, thì bước vào Running Man Vietnam, anh gần như sẵn sàng “vứt bỏ hình tượng” để nhập cuộc cùng đồng đội. Từ mái tóc giả màu vàng, những biểu cảm khó đỡ đến các khoảnh khắc lăn xả trong thử thách, Trấn Thành không ngại trở thành nhân vật bị chương trình “dìm” để mang lại tiếng cười cho khán giả. Cũng chính sự thoải mái này giúp anh có những màn tương tác tự nhiên với các thành viên, liên tục tạo ra những pha tung hứng duyên dáng.

Trấn Thành đội tóc giả, chẳng ngại làm xấu trong Running Man Việt Nam

Nam MC để lộ chiếc bụng tròn ủm

Tạo hình của Trấn Thành ở những gameshow khác sang bấy nhiêu thì đến Running Man lại bị dìm bấy nhiêu

Trấn Thành được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Câu chuyện “nhan sắc top 100” mà Trấn Thành nhắc đến cũng bắt nguồn từ một sự kiện từng gây xôn xao hồi tháng 7/2026. Khi đó, nam MC bất ngờ có tên trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 (The 100 Most Handsome Faces) do TC Candler công bố. Đây là lần đầu tiên ông xã Hari Won xuất hiện trong danh sách đề cử của bảng xếp hạng nhan sắc này. Trước sự chú ý của cư dân mạng, Trấn Thành lập tức có phản ứng theo đúng phong cách quen thuộc. Thay vì nghiêm túc nói về việc được đề cử, nam MC tự “cà khịa” chính mình và thừa nhận bản thân cũng không tin nổi khi thấy tên xuất hiện giữa dàn mỹ nam quốc tế.

Trấn Thành hài hước chia sẻ: "Ê mấy bà, ai bình chọn tui vậy. Tui mắc cười quá, họ có nhầm lẫn gì không ta. Nhiều khi chỉ là 100 gương mặt đẹp nhất phường Thạnh Mỹ Lợi thôi hông ta? Hay 100 gương mặt đẹp nhất thế giới… Vbiz thôi nhỉ? Chứ sao mà toàn thế giới được ta? Tui sượng chín người nãy giờ! Nó lạ lẫm quá". Chưa dừng lại ở đó, dưới bài đăng, anh tiếp tục để lại bình luận: "Hay họ đưa mình nhầm hạng mục ta: Top 100 tâm hồn đẹp nhất thế giới phải không? Còn đây là đùa thôi phải không? Ai đó hãy trả lời tôi". Từ đó, cụm từ “top 100” trở thành một trong những mảng miếng được Trấn Thành nhiều lần mang ra trêu chính mình.

Trấn Thành từng thừa nhận ngượng ngùng khi xuất hiện trong danh sách đề cử

Đằng sau những màn “quăng miếng” liên tục, Trấn Thành từng chia sẻ rằng Running Man Vietnam mang đến cho anh cảm giác rất khác so với nhiều chương trình khác. Đây là nơi nam MC có thể thoải mái vui đùa, bộc lộ tính cách tự nhiên và tận hưởng những khoảnh khắc không cần quá giữ hình tượng.

Anh từng viết: "Tui rất thích chương trình này. Và tui thương tất cả anh em trong gia đình R. Ai tui cũng coi là anh em trong nhà hết! Và đó là lý do vì sao bác sĩ đã khuyên tôi nên nghỉ rồi mà tui cũng ráng tham gia. Tất cả chỉ vì tui thích. Đây là nơi duy nhất tui còn được là đứa trẻ của chính mình, được vui đùa đúng ý mình thích và có những nụ cười hồn nhiên và thoải mái nhất. Nên tôi mong các bạn đừng diễn giải nó đi quá xa, nâng quan điểm và biến nó thành 1 cuộc chiến giữa các fandom. Nó thật sự không đáng vì chúng tôi ai cũng yêu thương nhau nên làm ơn thằng Năm Phát nó ko có vấn đề gì đừng giận giùm nó! Lãng lắm. Cả nhà xem show thư giãn thôi hen".

Trấn Thành từng chia sẻ ở Running Man anh mới được chơi như đứa trẻ

Có lẽ cũng vì cảm giác thoải mái đó mà Trấn Thành trở thành một trong những thành viên có khả năng tạo tiếng cười tự nhiên nhất trong chương trình. Anh không chỉ đóng vai trò kết nối dàn cast mà còn sẵn sàng để đồng đội “dìm hàng”, trêu chọc và biến chính mình thành nhân vật trong những màn tung hứng. Không cần cố gắng gây cười, Trấn Thành đơn giản là thoải mái trở thành chính mình. Và chính sự cởi mở, khả năng bắt nhịp nhanh cùng việc không ngại bị đồng đội “dìm” đã giúp anh trở thành một mảnh ghép đặc biệt của Running Man Vietnam, nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Trấn Thành thoải mái để bạn bè, đồng nghiệp trêu ghẹo ngoại hình

Ảnh: FBNV