Bộ phim của Trấn Thành đang cho thấy sức hút cực kỳ bền bỉ.

Ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán 2026, Thỏ Ơi!! của Trấn Thành từng là một trong những bộ phim Việt nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả. Đáng nói, sức hút của tác phẩm đến nay vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đã khoảng 9 tháng trôi qua kể từ thời điểm Thỏ Ơi!! trình làng. Trong khi Trấn Thành hiện đã bước vào giai đoạn sản xuất dự án điện ảnh dành cho mùa phim Tết 2027, đứa con tinh thần trước đó của nam đạo diễn vẫn đang cho thấy sức sống đáng nể.

Thỏ Ơi!! nằm trong top 10 Movies Netflix Việt Nam suốt 95 ngày.

Hiện tại, Thỏ Ơi!! xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng Top 10 phim điện ảnh được xem nhiều nhất trên Netflix Việt Nam. Tác phẩm cũng là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách, cạnh tranh với hàng loạt bộ phim quốc tế.

Đáng chú ý hơn cả, cũng theo thống kê từ FlixPatrol thì Thỏ Ơi!! đã có tổng cộng 95 ngày hiện diện trong Top 10 phim điện ảnh Netflix Việt Nam. Việc một bộ phim nội địa vẫn duy trì được sức hút trên nền tảng trực tuyến nhiều tháng sau khi rời rạp là thành tích đáng chú ý.

Con số này cũng phần nào cho thấy sức nặng của thương hiệu Trấn Thành đối với khán giả Việt. Những năm qua, nam nghệ sĩ liên tục tạo dấu ấn trên nhiều lĩnh vực, từ truyền hình, gameshow cho tới điện ảnh. Không phải ngẫu nhiên Trấn Thành thường được nhắc đến như một trong những gương mặt quyền lực và có sức hút hàng đầu showbiz Việt hiện nay.

Cho những ai chưa biết, cái tên Thỏ Ơi!! được đặt theo sự xuất hiện của cô gái trẻ có biệt danh Thỏ tại chương trình tư vấn chuyện tình cảm mang tên Chị Bờ Vai. Người dẫn dắt chương trình là Hải Linh, một MC xinh đẹp, dịu dàng, sẵn lòng lắng nghe và đưa ra những lời khuyên lý trí về tình yêu. Trong mắt khán giả, Hải Linh có cuộc sống trong mơ của mọi phụ nữ. Cô thành công trong sự nghiệp, hôn nhân viên mãn bên doanh nhân Thế Phong. Dĩ nhiên, ai cũng thấy một người như vậy hoàn toàn có đủ tư cách để đưa ra những lời khuyên cho mọi người.

Thế nhưng, sự xuất hiện của khách mời Nhật Hạ đã khiến mọi thứ dần chệch khỏi quỹ đạo. Những chia sẻ về mối quan hệ phức tạp giữa Nhật Hạ và Trần Trung Kim không còn đơn thuần là câu chuyện của một người xa lạ, mà từng bước buộc Hải Linh phải đối diện với những vấn đề trong cuộc sống hôn nhân của chính mình.

Thỏ Ơi!! có sự góp mặt của những gương mặt đình đám showbiz Việt, bên cạnh chính Trấn Thành thì khán giả còn được thấy Pháo, Lyly, Vĩnh Đam, Văn Mai Hương, Quốc Anh, Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương, Quỳnh Anh Shyn, NSND Thanh Lam, NS Quang Thắng...