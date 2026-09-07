Hương Giang, H'Hen Niê, Thiều Bảo Trâm khoe sắc tưng bừng, Song Luân - Hùng Huỳnh đẹp chấp cam thường đổ bộ KOL Summit 2026

Hàng trăm nghệ sĩ đình đám đã đồng loạt đổ bộ sự kiện KOL Summit 2026.

KOL Summit 2026 tiếp tục chào đón thêm một loạt nghệ sĩ, KOL đình đám trong chiều 7/9. Chỉ cần nhìn qua danh sách khách mời cũng đủ thấy độ "khủng" của thảm đỏ khi quy tụ đông đảo mỹ nhân, mỹ nam của Vbiz.

Một trong những nhân vật nhanh chóng thu hút sự chú ý là Hương Giang. Xuất hiện tại sự kiện, nàng hậu lựa chọn thiết kế tông xanh nhạt với phom dáng thanh lịch, vừa tôn lên vóc dáng vừa mang đến hình ảnh nữ tính, sang trọng. Layout trang điểm và mái tóc đen dài cũng giúp visual của Hương Giang thêm phần nổi bật trước ống kính.

Trong khi đó, Thiều Bảo Trâm lại mang đến một hình ảnh khá giản dị. Nữ ca sĩ diện sơ mi trắng kết hợp quần jeans, không quá cầu kỳ nhưng vẫn ghi điểm nhờ diện mạo trẻ trung cùng vóc dáng nổi bật. Công thức không quen thuộc này khiến Thiều Bảo Trâm trông gần gũi hơn, nhưng độ sáng khung hình thì vẫn chẳng hề "lép vế" ai.

Hương Giang hút sự chú ý khi xuất hiện trên

Thiều Bảo Trâm outfit giản dị nhưng visual vẫn rạng rỡ

Cùng xuất hiện tại thảm đỏ còn có một loạt mỹ nhân quen thuộc của showbiz Việt. Hoa hậu H'Hen Niê, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, Hoa hậu Xuân Hạnh, Hoa hậu Phương Linh, Ca sĩ Phương Thanh,Phạm Quỳnh Anh, Nhật Kim Anh, MLee, Juky San, Mỹ Mỹ, diễn viên Diệp Bảo Ngọc, Tam Triều Dâng, Á hậu Vũ Thuý Quỳnh, Á hậu Mai Ngô, ... mỗi người một phong cách nhưng đều mang đến những khung hình đầy màu sắc.

Nếu hội mỹ nhân liên tục "đua visual" thì dàn mỹ nam xuất hiện cũng không hề kém cạnh. Song Luân gây chú ý với vẻ ngoài nam tính, phong thái lịch lãm. Hùng Huỳnh tiếp tục phát huy lợi thế visual sắc nét với gương mặt góc cạnh, thần thái cuốn hút. Hai nam thần xuất hiện trước ống kính thường với diện mạo cuốn hút, khiến camera khó lòng "dìm hàng".

Bên cạnh đó, Anh trai Đặng Hồng Hải, diễn viên Vĩnh Đam cùng các thành viên nhóm UPRIZE cũng góp mặt, tạo nên màn đổ bộ đầy năng lượng của dàn trai đẹp tại KOL Summit năm nay.

KOL Summit 2026 nóng lên sau màn đổ bộ của dàn sao đình đám

Song Luân điển trai ngời ngời

Anh trai Hùng Huỳnh khoe visual "không góc chết"

Anh trai Đặng Hồng Hải nổi bần bật với "ngói" sáng màu

Một số hình ảnh ở sự kiện:

Ca sĩ Phương Thanh và ca sĩ Mỹ Lệ

NSND Mỹ Uyên

Ca sĩ - diễn viên Nhật Kim Anh

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh

Ca sĩ MLee

Á hậu Mai Ngô

Ca sĩ Mỹ Mỹ

Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến

Ca sĩ Song Luân

Diễn viên Vĩnh Đam

NTK Đỗ Long

Biên đạo Quang Đăng

Ca sĩ Anh Tú

MC Nguyên Khang

Nhóm UPRIZE

KOL Summit 2026 được tổ chức với chủ đề "KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số", truyền tải thông điệp "Viral có tâm - Ảnh hưởng có tầm". Sự kiện quy tụ hơn 1.500 khách mời, trong đó có đông đảo nghệ sĩ, KOL, KOC cùng đại diện các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Bên cạnh những màn đổ bộ trên thảm đỏ, chương trình tập trung thảo luận về AI, thông tin sai lệch, deepfake, khủng hoảng niềm tin, tương lai sáng tạo nội dung, đạo đức nghề nghiệp và bản quyền số.