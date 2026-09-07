Dân tình chỉ chờ cả hai sẽ chính thức công khai nữa thôi.

Chuyện tình cảm của Song Luân và Narl Nguyễn thời gian qua liên tục trở thành “bài toán” khiến dân mạng thích thú. Cả hai chưa từng công khai xác nhận mối quan hệ, song mỗi lần đăng ảnh cá nhân lại vô tình để lộ những chi tiết khiến cư dân mạng phải ngồi ghép lại.

Mới đây, Song Luân tiếp tục đăng tải loạt hình ảnh trong chuyến đi Phuket. Nam diễn viên lựa chọn phong cách khá thoải mái với áo thun, quần short, đội mũ và đeo kính râm. Thế nhưng, thứ khiến "thám tử mạng" chú ý lại nằm ở những chi tiết tưởng như rất đời thường trong loạt ảnh này.

Cư dân mạng đã "đào" lại hình ảnh ở Phuket của Narl Nguyễn hồi tháng 8 vừa rồi, điều thú vị là khi đặt hình ảnh cà phê của Narl Nguyễn cạnh khoảnh khắc Song Luân vừa đăng, nhiều người nhận ra không gian, cách bài trí bàn và những chi tiết trên bộ nhận diện của quán có nhiều điểm tương đồng. Từ chiếc bàn gỗ, khay đựng đồ uống, cách đặt ly cho tới những tấm card/giấy giới thiệu đặt cạnh cà phê, loạt chi tiết này khiến dân tình lập tức "bật radar".

Song Luân và Narl Nguyễn check-in quán cà phê y hệt nhau ở Phuket, Thái Lan

Trước đó, trong loạt ảnh được Song Luân đăng tải, cư dân mạng nhanh chóng soi ra hình ảnh một chiếc thuyền gỗ truyền thống của Thái Lan. Phần đầu thuyền được trang trí bằng những vòng hoa rực rỡ, trong khi kiểu dáng, cách sắp xếp và cả những dòng chữ trên thân thuyền đều mang những đặc điểm khá riêng.

Đáng chú ý, trước đó Narl Nguyễn cũng từng chia sẻ khoảnh khắc diện bikini trên một chiếc thuyền có nhiều chi tiết tương đồng. Từ phần mũi được trang trí bằng hoa, kiểu dáng thân thuyền cho đến cách bài trí, hai hình ảnh khi đặt cạnh nhau khiến netizen lập tức đặt dấu hỏi về việc liệu cả hai có cùng trải nghiệm chuyến đi này.

Chưa dừng lại ở đó, đến chiếc du thuyền hiện đại xuất hiện trong ảnh của Song Luân và Narl Nguyễn cũng bị soi ra loạt điểm chung. Phần boong tàu sử dụng những thanh sàn màu xám, lan can inox chạy dọc hai bên và các chi tiết hình oval ở mép boong đều xuất hiện trong cả hai khung hình.

Cả hai cùng tận hưởng chuyến du lịch biển tại xứ sở chùa Vàng

Narl Nguyễn từng chia sẻ loạt ảnh từ đầu tháng 8, còn Song Luân đến gần đây mới lần lượt đăng những khoảnh khắc trong chuyến đi. Cách đăng lệch thời gian này vô tình tạo nên một "kịch bản hẹn hò" quá quen thuộc. Được biết, trong chiều 7/9, Song Luân đã có mặt tại sự kiện ở TP.HCM, thế nên chắc chắn hình ảnh tại Thái Lan là nam ca sĩ "xả kho" album cũ, và chuyến đi đó có Narl Nguyễn đồng hành.

Dù Song Luân và Narl Nguyễn đã cố tình đăng ảnh ở hai thời điểm khác nhau nhưng điều đó không làm khó cho các "thánh soi"

Narl Nguyễn (tên thật Thùy Linh, sinh năm 2001) hiện là một KOL, mẫu ảnh tự do hoạt động khá nổi bật trên Instagram. Cô sở hữu lượng người theo dõi tiệm cận 100 nghìn, là gương mặt quen thuộc trong nhiều bộ ảnh lookbook và chiến dịch thời trang.

Trang cá nhân của Narl Nguyễn mang đậm màu sắc lifestyle, phủ kín bởi những hình ảnh du lịch, cà phê, check-in đời thường xen lẫn các shoot hình thời trang được đầu tư chỉn chu. Phong cách của cô thiên về sự nữ tính, hiện đại nhưng vẫn pha chút phóng khoáng, dễ dàng biến hoá từ năng động sang quyến rũ.

Không ít cư dân mạng còn nhận xét Narl Nguyễn sở hữu visual trong trẻo, gương mặt nhỏ cùng đường nét thanh thoát, thậm chí được ví như "Baifern phiên bản Việt".

Tin tức hẹn hò của Song Luân và hot girl 2k2 rộ lên từ cuối năm 2025

Cả hai sau đó bị soi nhiều hint rõ mồn một, và dân tình chỉ chờ ngày công khai nữa mà thôi

Ảnh: IGNV