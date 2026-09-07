Thuỳ Anh - Chế Nguyễn Quỳnh Châu "đua" visual, vợ chồng Anh Đức và loạt cặp đôi tình tứ xuất hiện tại KOL Summit 2026

Sự xuất hiện của "rừng" sao Vbiz khiến không khí của sự kiện KOL Summit 2026 nóng hơn bao giờ hết.

Sáng 7/9, thảm đỏ KOL Summit 2026 trở nên nhộn nhịp khi hàng loạt nghệ sĩ, KOL và những gương mặt đình đám Vbiz lần lượt xuất hiện. Nhiều cặp đôi còn tranh thủ sánh bước bên nhau, trong khi dàn mỹ nhân gây chú ý với những màn lên đồ đa dạng, từ thanh lịch, nữ tính đến cá tính, thời thượng.

Ngay từ sáng sớm, khu vực thảm đỏ đã liên tục đón những gương mặt quen thuộc của showbiz Việt. Đáng chú ý, nhiều cặp đôi cùng nhau xuất hiện khiến không khí check-in càng thêm rôm rả.

Nổi bật trong dàn khách mời là vợ chồng Anh Đức - Anh Phạm. Anh Đức gây chú ý với vẻ ngoài chỉn chu, trong khi Anh Phạm xuất hiện nền nã với chiếc áo dài truyền thống. Cả hai xuất hiện khá tự nhiên bên nhau, đúng kiểu đi sự kiện nhưng vẫn tranh thủ "dính nhau như sam".

Pông Chuẩn - Tùng Mint cũng cùng nhau có mặt tại KOL Summit 2026. Cặp đôi diện trang phục thanh lịch nhưng vẫn thể hiện cá tính thời trang. Sự đồng điệu trong cách phối trang phục giúp cả hai tạo thành một cặp đôi khá ăn ý khi đứng cạnh nhau.

Không kém cạnh, Đạt G và Cindy Lư cũng hộ tống nhau đến sự kiện. Cả hai cùng xuất hiện trước khu vực thảm đỏ, thu hút sự chú ý của những người có mặt. Trong dàn khách mời, sự xuất hiện của những cặp đôi quen thuộc khiến không khí KOL Summit càng thêm phần sôi động.

Loạt cặp đôi Vbiz tình tứ dắt nhau đi thảm đỏ

Vợ chồng Anh Đức - Anh Phạm ngọt ngào chụp ảnh tại sự kiện

Đạt G - Cindy Lư cùng nhau xuất hiện

Tùng Mint - Pông Chuẩn háo hức chia sẻ tại sự kiện

Bên cạnh những màn sánh đôi, dàn mỹ nhân Vbiz cũng nhanh chóng chiếm spotlight bằng loạt outfit được đầu tư chỉn chu.

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu xuất hiện trong bộ cánh trắng nền nã. Thiết kế mang phom dáng thanh lịch, kết hợp cùng kiểu tóc gọn gàng giúp mẹ 1 con giữ hình ảnh nhẹ nhàng, trang nhã. Diễn viên Lê Phương cũng gây ấn tượng với diện mạo thanh lịch. Nữ diễn viên chọn trang phục trắng nền nã, mang đến vẻ ngoài mặn mà và rạng rỡ.

Trong khi đó, Thuỳ Anh toả sáng bởi visual xinh xắn và ngọt ngào. Nữ diễn viên khoác lên mình chiếc váy lông vũ trắng, thanh thoát và nhẹ nhàng trên thảm đỏ. Ngoài ra, thảm đỏ còn chào đón những sự xuất hiện của siêu mẫu Hà Anh, Á hậu Thuý Vân, diễn viên Hải Triều, Hà Mạnh Dũng, dàn người mẫu Kang Chul, Hoá Trần, đạo diễn Bé 7 cùng dàn cast Đảo Hoa Hậu,... ai cũng tươi tắn, hào hứng cho sự kiện đặc biệt này.

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và Á hậu Thuý Vân rạng rỡ

Diễn viên Thuỳ Anh, NTK Adrian Anh Tuấn cùng dàn KOLs đổ bộ

Diễn viên Hà Mạnh Dũng bảnh bao check-in

Siêu mẫu Hà Anh, diễn viên Hải Triều và dàn cast Đảo Hoa Hậu có mặt trên thảm đỏ

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu lấy lại vóc dáng nhanh chóng hậu sinh con

Diễn viên Thuỳ Anh, NTK Adrian Anh Tuấn và doanh nhân Sơn Đoàn đổ bộ sự kiện

Siêu mẫu Hà Anh trong bộ manswear cá tính

Người mẫu Kỳ Hân

Người mẫu Xuân Hùng và con gái

Dàn cast Đảo Hoa Hậu cùng nhau xuất hiện

MC Phương Mai

Người mẫu Thuỷ Tiên

Người mẫu Kang Chul

Nhà sáng tạo nội dung Long Chun

Nhà sáng tạo nội dung Tun Phạm

Với chủ đề "KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số", KOL Summit 2026 mở ra không gian để nhìn lại vai trò và sức ảnh hưởng của những người sáng tạo nội dung trong một môi trường số đang thay đổi từng ngày. Thông qua các phiên thảo luận, hoạt động trải nghiệm và những cuộc gặp gỡ giữa đại diện cơ quan quản lý, nghệ sĩ, KOL/KOC, chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức, sự kiện năm nay đặt trọng tâm vào câu chuyện làm nội dung có trách nhiệm, xây dựng niềm tin và tạo ra những ảnh hưởng tích cực trên không gian mạng.

Thông điệp "Viral có tâm - Ảnh hưởng có tầm" cũng trở thành sợi chỉ xuyên suốt KOL Summit 2026. Khi một nội dung có thể được lan truyền tới hàng triệu người chỉ trong thời gian ngắn, sức ảnh hưởng của người tạo ra nội dung ấy không còn dừng ở lượt xem hay tương tác. Đằng sau mỗi lần viral là câu hỏi về trách nhiệm, tính xác thực của thông tin và những giá trị mà nội dung để lại cho cộng đồng.

KOL Summit năm nay quy tụ hơn 1.500 khách mời, trong đó có hơn 1.000 khách mời là nghệ sĩ và KOL/KOC, hơn 200 khách mời đến từ các cơ quan nhà nước, tổ chức/doanh nghiệp và các đơn vị khác. Các chủ đề được đưa ra thảo luận cũng trải rộng từ AI, thông tin sai lệch, deepfake, khủng hoảng niềm tin đến tương lai sáng tạo nội dung, đạo đức nghề nghiệp và bản quyền số.