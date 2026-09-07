Nam ca sĩ vướng bê bối bị đuổi khỏi nhóm lần đầu xuất hiện sau 7 năm, run rẩy trước ống kính máy ảnh

Dù quá khứ nặng nề, thời gian và lòng bao dung của nhiều fan đã giúp nam ca sĩ này có cơ hội trở lại.

Mới đây, Kangin (cựu thành viên Super Junior) vừa gây chú ý khi tham dự Seoul Fashion Week. Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trước công chúng sau khi rời nhóm năm 2019, đánh dấu sự trở lại sau 7 năm ngừng hoạt động.

Nam idol đình đám một thời diện cây đồ rực rỡ, tuy nhiên trước dàn phóng viên và người hâm mộ, anh lộ rõ vẻ căng thẳng, hơi run tay cử chỉ còn ngượng ngùng, vụng về như chưa quen với ánh đèn flash. Trước ống kính, anh mỉm cười, tạo dáng khá dè dặt, vụng về hơi thiếu tự tin. Nhiều người theo dõi nhận xét rằng sau thời gian dài vắng bóng, Kangin dường như vẫn chưa hoàn toàn thoải mái với không khí sự kiện đông đúc.

Kangin run rẩy, dè dặt trong lần đầu xuất hiện trước công chúng sau 7 năm rời nhóm. Clip: Facebook

Ảnh: Stardailynews

Sau thời gian dài vắng bóng, Kangin dường như vẫn chưa hoàn toàn thoải mái với không khí sự kiện đông đúc. Ảnh: Newsen

Đây là lần đầu Kangin tham dự sự kiện chính thức trong nước kể từ khi chính thức rời Super Junior vào tháng 7/2019. Trước đó, anh gần như tạm dừng mọi hoạt động giải trí chính thức tại Hàn Quốc, chỉ duy trì giao tiếp với fan qua YouTube (mở kênh năm 2023) và các buổi fan meeting ở nước ngoài. Từ đầu năm 2026, anh đã tổ chức tour fan meeting STUNNING TOGETHER tại Philippines, Việt Nam, Mexico, Peru, Chile… và vào tháng 4/2026 phát hành digital single LOVE IS PAIN, đánh dấu bước trở lại với tư cách ca sĩ.

Kangin từng là thành viên nổi bật trong Super Junior, nhưng những bê bối đã nhấn chìm tất cả. Năm 2009, anh liên tiếp vướng 2 sự cố nghiêm trọng: tháng 9 bị bắt vì vụ ẩu đả tại quán bar ở Gangnam, tháng 10 lái xe trong tình trạng say rượu gây tai nạn. Anh sau đó ra đầu thú, bị phạt tiền và phải tạm dừng hoạt động. SM Entertainment hủy toàn bộ lịch trình của anh đến cuối năm đó, Kangin lên đường nhập ngũ sớm hơn dự kiến.

Ảnh: Stardailynews

Trước ống kính, anh mỉm cười, tạo dáng khá dè dặt, vụng về hơi thiếu tự tin. Ảnh: Newsen

Sau khi hoàn thành quân ngũ, Kangin được chào đón trở lại nhóm nhưng những bê bối vẫn chưa dừng lại. Năm 2015, nam idol bị chỉ trích vì nhiều lần không tham gia huấn luyện lực lượng dự bị. Năm 2016, Kangin lại gây tai nạn khi lái xe say rượu lần thứ 2 và bị phạt khoảng 7 triệu won (135 triệu đồng). Năm 2017, có báo cáo về việc anh say xỉn và có hành vi bạo lực với phụ nữ tại quán bar, dù nạn nhân không muốn khởi tố. Thêm vào đó, Kangin từng bị liên đới trong vụ group chat đồi trụy của Jung Joon Young, dù sau đó được minh oan.

Những sự cố liên tiếp khiến hình ảnh của Kangin bị ảnh hưởng nặng. Từ khoảng năm 2015, anh gần như không còn tham gia hoạt động chính thức cùng Super Junior. Tháng 7/2019, anh tự công bố rời nhóm trên Instagram với lời xin lỗi sâu sắc tới các thành viên: "Tôi luôn cảm thấy xin lỗi các anh em… Tôi quyết định không thể trì hoãn thêm nữa khi nhìn thấy các thành viên phải chịu những vấn đề không đáng có vì tôi".

Ảnh: topstarnews

Sau loạt bê bối, Kangin rời Super Junior vào năm 2019. Ảnh: Stardailynews

Dù quá khứ nặng nề, thời gian và lòng bao dung của nhiều fan đã giúp Kangin có cơ hội trở lại. Nhiều người hâm mộ quốc tế, đặc biệt tại Đông Nam Á và Mỹ Latinh, vẫn kiên trì ủng hộ qua các buổi fan meeting. Chính sự chào đón ấy đã tiếp thêm can đảm để anh phát hành nhạc trở lại. Ở Hàn Quốc, phản ứng vẫn còn phân hóa: có người cho rằng đã Kangin đủ thời gian để tha thứ và ủng hộ sự nỗ lực thay đổi, số khác vẫn giữ thái độ dè dặt, cho rằng anh cần thêm thời gian và lời xin lỗi công khai rõ ràng hơn. Việc Kangin xuất hiện tại Seoul Fashion Week được xem như tín hiệu có thể mở rộng hoạt động trong nước. Anh vẫn giữ hợp đồng với SM Entertainment và dần tái thiết lập hình ảnh qua YouTube, fan meeting và âm nhạc.

Kangin sinh ngày 17/1/1985 tại Seoul, có tên thật là Kim Young Woon. Anh được phát hiện năm 2002 khi thắng giải tại cuộc thi SM Youth Best Contest, sau đó trở thành thực tập sinh. Tháng 11/2005, Kangin ra mắt cùng Super Junior và nhanh chóng đạt được thành công. Kangin còn đồng thời làm MC nhiều chương trình và từng dẫn radio.

Sau 14 năm gắn bó với Super Junior, Kangin rời nhóm năm 2019. Hiện nay, ở tuổi 41, anh đang từng bước xây dựng lại sự nghiệp solo, từ YouTube đến fan meeting quốc tế và trở lại sân khấu âm nhạc. Dù quá khứ vẫn còn là bóng đen, sự xuất hiện lần này tại Seoul Fashion Week cho thấy anh đang cố gắng tìm lại vị trí của mình trên bản đồ giải trí Hàn Quốc.

Ảnh: X

Sau 7 năm, Kangin bắt đầu hoạt động solo trở lại vào năm 2026. Ảnh: X

Nguồn: Newsen