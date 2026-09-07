Paparazzi "bóc trần" chiều cao Jennie, ảnh tự đăng kéo chân quá lố

Vẻ ngoài và vóc dáng của Jennie (BLACKPINK) trong các bức ảnh paparazzi lần nữa đã gây ra làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội.

Mới đây, Jennie (BLACKPINK) đã được bắt gặp ở New York, và các paparazzi đã chia sẻ hình ảnh của cô. Tuy nhiên trên mạng xã hội, netizen đã tranh cãi về ngoại hình cũng như chiều cao thật của Jennie.

Cụ thể, trông Jennie khá thấp và "chân ngắn" trong các bức ảnh paparazzi chụp. Trong khi đó, những bức ảnh cô tự đăng trên Instagram lại chân dài miên man đến khó tin. Từ đây, nhiều người đùa cợt, chỉ trích Jennie chỉnh ảnh đến lố bịch, và paparazzi đã bóc trần sự thật về vóc dáng của cô.

Jennie trong ảnh paparazzi chụp chân ngắn bất thường. Ảnh: X

Trong khi đó, ảnh tự đăng thì chân dài miên man. Ảnh: X

Tuy nhiên, rất nhiều fan đã lên tiếng bênh vực Jennie. Nữ idol chưa bao giờ chối bỏ mình không có lợi thế chiều cao. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với Cosmopolitan, Jennie nói cô từng rất tự ti với vóc dáng nhỏ bé, nhưng giờ đây đã thoải mái hơn. Biểu cảm "cợt nhả" của Jennie trong bức ảnh chân dài siêu thực cũng là dấu hiệu cho thấy cô coi bức ảnh này chỉ là 1 trò đùa vui vẻ.

Ngoài ra, góc chụp ảnh không căn chỉnh của paparazzi cũng có thể khiến Jennie trông thấp, chân ngắn hơn so với thực tế. Và dù Jennie có thể không cao, nhưng ai cũng phải ngước nhìn khi cô có thành tựu sự nghiệp đồ sộ ở tuổi 30.

Jennie không cao nhưng cả thế giới phải ngước nhìn. Ảnh: X

Jennie Kim sinh ngày 16/1/1996 tại Hàn Quốc. Cô từng có nhiều năm học tập tại New Zealand trước khi trở về quê hương để theo đuổi giấc mơ ca hát. Năm 2010, Jennie gia nhập YG Entertainment với tư cách thực tập sinh và trải qua gần 6 năm rèn luyện trước khi chính thức ra mắt.

Năm 2016, Jennie debut cùng BLACKPINK bên cạnh Jisoo, Rosé và Lisa. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đã vươn lên trở thành hiện tượng toàn cầu với hàng loạt bản hit như Boombayah, Whistle, DDU-DU DDU-DU, Kill This Love, How You Like That, Pink Venom. Shut Down... Jennie đảm nhận vai trò rapper chính, đồng thời là một trong những thành viên có sức hút lớn nhất của nhóm. Năm 2018, cô phát hành ca khúc solo đầu tay SOLO, đạt thành tích ấn tượng cả trong và ngoài Hàn Quốc. Những năm tiếp theo, Jennie tiếp tục khẳng định vị thế nghệ sĩ solo với nhiều sản phẩm âm nhạc và màn hợp tác quốc tế, đồng thời tham gia diễn xuất trong series Hollywood The Idol.

Ảnh: Cosmopolitan

Jennie có sự nghiệp vô cùng thành công. Ảnh: X

Cô cũng thường xuyên góp mặt tại các sự kiện thời trang danh giá và là gương mặt được nhiều thương hiệu xa xỉ săn đón. Không quá lời khi nói Jennie là một trong những biểu tượng thời trang có sức ảnh hưởng lớn nhất châu Á hiện nay. Mỗi món đồ cô mặc đều có khả năng tạo nên xu hướng và nhanh chóng "cháy hàng". Phong cách của Jennie liên tục biến hóa giữa nữ tính, cá tính, cổ điển và gợi cảm nhưng luôn giữ được dấu ấn riêng.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, đời tư của Jennie cũng luôn là đề tài thu hút sự chú ý. Trong suốt sự nghiệp, cô đã hẹn hò với Kai (EXO), G-Dragon và V (BTS). Sau 1 thập kỷ hoạt động, Jennie vẫn duy trì sức hút hiếm có trong làng giải trí. Mỗi lần xuất hiện đều đủ để tạo nên xu hướng mới, mỗi bộ ảnh đều trở thành chủ đề bàn luận và mỗi màn trình diễn đều khiến công chúng không thể rời mắt.

Ảnh: Cosmopolitan

Sau 1 thập kỷ hoạt động, Jennie vẫn duy trì sức hút hiếm có trong làng giải trí. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo