Tìm đâu ra "chồng yêu" như Nhan Phúc Vinh, để Khả Ngân chỉ cho!

Nhìn cách Nhan Phúc Vinh yêu Khả Ngân mà dân tình chỉ biết ước.

Có những điều trong tình yêu không thể nhìn thấy qua một bức ảnh hay một món quà. Đó là cách một người ở bên ta trong những ngày bình thường, có mặt khi ta vui, không rời đi lúc ta yếu lòng, và đến một ngày đủ chắc chắn để cùng nhau nghĩ về một mái ấm.

Nhìn lại hành trình của Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân, có lẽ điều khiến công chúng thích thú không nằm ở một màn cầu hôn hoành tráng, mà ở cách những chi tiết rất nhỏ trong suốt những năm qua ghép lại thành hình ảnh về một người đàn ông yêu khá âm thầm nhưng đầy sự chăm chút.

Cách mà Nhan Phúc Vinh bên cạnh yêu thương Khả Ngân khiến nhiều người ngưỡng mộ

"Dành dụm bao năm không biết xài vào đâu"

Để chuẩn bị cho màn cầu hôn của mình, Nhan Phúc Vinh đã dành khoản tiền không nhỏ. Từ nhẫn, túi hiệu cho đến trang sức đắt đỏ, ước tính nam diễn viên đã chi cả tỷ đồng cho cột mốc đặc biệt này. Thế nhưng, chính Nhan Phúc Vinh vẫn còn tiếc nuối. Bạn thân Hà Hiền cũng từng tiết lộ Nhan Phúc Vinh muốn tìm một chiếc nhẫn có viên đá thật lớn để cầu hôn Khả Ngân nhưng cuối cùng không tìm được mẫu ưng ý.

Điều đáng nói không phải Nhan Phúc Vinh đã chi bao nhiêu, mà là sự tương phản giữa cách anh sống cho bản thân và cách anh dành cho người mình yêu. Nam diễn viên từng hài hước nói rằng mình "dành dụm bao năm không biết xài vào đâu", bởi ngoài xe đạp và những đôi giày chạy bộ, anh gần như chẳng có nhu cầu tiêu tiền cho bản thân. Thế nhưng đến khi cầu hôn Khả Ngân, những khoản tích cóp ấy lại được anh dùng để chuẩn bị cho người con gái mình muốn gắn bó lâu dài.

1 tỷ đồng để cầu hôn Khả Ngân không chỉ là sự định giá, mà nó còn đánh giá mức độ Nhan Phúc Vinh trân trọng ra sao cho người phụ nữ của mình. Nhan Phúc Vinh không quá đắn đo chuyện mình sẽ tiêu bao nhiêu, bởi điều quan trọng hơn là khoảnh khắc ấy phải đủ đặc biệt với người sẽ đồng hành cùng mình.

Nhan Phúc Vinh không suy nghĩ nhiều, chi cả tỷ đồng vì mong muốn tạo nên khoảnh khắc trọng đại nhất cho người mình yêu

Luôn có mặt lúc hạnh phúc nhất và khi cô đơn nhất

Nếu sự hào phóng của Nhan Phúc Vinh được nhìn thấy rõ nhất trong màn cầu hôn, thì sự tinh tế của anh lại nằm ở những điều bình thường hơn rất nhiều. Đó là cách anh xuất hiện trong cuộc sống của Khả Ngân, không chỉ ở những khoảnh khắc vui vẻ mà cả những ngày cô cần một người ở bên.

Trong những năm yêu nhau kín tiếng, Nhan Phúc Vinh vẫn đồng hành cùng Khả Ngân trong nhiều cột mốc của cuộc sống. Từ sinh nhật, những chuyến đi chơi, các hoạt động công việc cho đến những thời điểm cô phải đối diện với mất mát. Đặc biệt, khi bà ngoại Khả Ngân qua đời - người thân thiết và có ý nghĩa đặc biệt với nữ diễn viên - Nhan Phúc Vinh cũng có mặt bên cạnh cô và gia đình.

Có lẽ sự tinh tế trong tình yêu đôi khi không nằm ở việc một người nói được bao nhiêu lời ngọt ngào, mà là họ biết lúc nào nên xuất hiện. Khi người mình yêu đang hạnh phúc, mình có mặt để cùng họ tận hưởng. Khi họ trải qua một nỗi buồn quá lớn, mình cũng ở đó, dù chẳng cần phải nói điều gì quá nhiều.

Nhan Phúc Vinh đã lặng lẽ ở bên Khả Ngân những lúc cô hạnh phúc nhất lẫn yếu mềm nhất

Một trong những hình ảnh rất đời thường nhưng lại cho thấy rõ cách Nhan Phúc Vinh chăm chút cho Khả Ngân là khi anh trở thành "phó nháy" cho bạn gái.

Trong một chuyến đi cùng Khả Ngân, nam diễn viên không chỉ xuất hiện trong những khung hình của cô mà còn đứng phía sau máy ảnh, kiên nhẫn căn góc, chỉnh khung để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất cho người yêu.

Một người vốn quen đứng trước ống kính lại chẳng ngại lùi về phía sau khi ở cạnh người mình thương. Không có gì quá lớn lao trong hành động ấy. Nhưng chính những điều nhỏ như vậy lại khiến người ta cảm nhận được sự quan tâm. Và có lẽ Khả Ngân cũng không cần một người lúc nào cũng phải nói rằng mình yêu cô đến đâu. Chỉ cần quay lại, cô biết người ấy vẫn đang đứng phía sau mình.

Nhìn cách Nhan Phúc Vinh căn góc, chỉnh dáng khi chụp ảnh đủ hiểu sự yêu chiều của anh dành cho Khả Ngân

Không cần biến tình yêu thành một màn trình diễn

Một điều đáng nói khác trong chuyện tình Nhan Phúc Vinh - Khả Ngân là cách cả hai giữ mối quan hệ của mình khỏi ánh nhìn của công chúng.

Sau khi công khai chuyện tình cảm, Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân cũng không có quá nhiều chia sẻ về chuyện yêu đương. Cả hai không liên tục đăng ảnh tình tứ, không kể những câu chuyện riêng tư hay dùng những lời có cánh để nói về nhau. Thay vào đó, họ chỉ có một hành động khá đơn giản nhưng đủ rõ ràng: cùng ghim bài đăng cầu hôn lên trang cá nhân.

Nhan Phúc Vinh ghim 2 bài viết về Khả Ngân lên đầu trang cá nhân

Với Khả Ngân, Nhan Phúc Vinh chính là người quan trọng không thể thiếu của cô trong hành trình về sau

Sau nhiều năm giữ chuyện tình cảm ở phía sau ánh đèn, đến khi quyết định bước ra công khai, cả hai vẫn giữ cách thể hiện rất giống với hành trình trước đó: ít lời, không màu mè nhưng rõ ràng. Họ không cần liên tục chứng minh mình đang yêu nhau, chỉ cần một hành động đủ sức nói rằng người này hiện tại là một phần quan trọng trong cuộc đời mình.

Và có lẽ đây cũng là điều khiến chuyện tình của Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân trở nên dễ chịu. Sau cùng, tình yêu đâu nhất thiết phải được đo bằng số lượng bài đăng hay những lời ngọt ngào trên mạng xã hội. Đôi khi, một người chỉ cần được đặt ở vị trí quan trọng nhất là đã đủ để biết mình được trân trọng đến đâu.

Cách Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân lặng lẽ bên nhau khiến nhiều người hạnh phúc lây

Ảnh: Tổng hợp