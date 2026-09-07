Hành trình tỷ USD của Zendaya

Từ cô bé nổi tiếng trên Disney Channel, Zendaya từng bước thoát khỏi cái bóng “sao nhí” để trở thành một trong những nữ diễn viên được săn đón nhất Hollywood.

Năm 2026 có lẽ là năm mà cái tên Zendaya xuất hiện dày đặc nhất trên bản đồ điện ảnh thế giới.

Chỉ trong vài tháng, nữ diễn viên lần lượt góp mặt trong The Drama, trở lại với mùa cuối Euphoria, xuất hiện trong bom tấn The Odyssey của Christopher Nolan và tái ngộ Tom Holland trong Spider-Man: Brand New Day. Đến tháng 12, cô tiếp tục trở lại với Dune: Part Three của Denis Villeneuve.

Zendaya có một năm thành công rực rỡ. Ảnh: Getty Images

Los Angeles Times gọi đây là năm “đáng kinh ngạc” trong sự nghiệp Zendaya, khi cô cùng lúc hiện diện ở nhiều địa hạt của Hollywood: diễn viên truyền hình, ngôi sao bom tấn, diễn viên phim nghệ thuật, nhà sản xuất và biểu tượng thời trang.

Thành công không chỉ nằm trên màn ảnh. Zendaya cũng trở thành người có gia đình trong năm nay.

Từ sao nhí Disney đến ngôi sao Hollywood

Zendaya Maree Stoermer Coleman sinh ngày 1/9/1996 tại Oakland, California. Cô bước vào thế giới giải trí từ sớm, ban đầu làm người mẫu, xuất hiện trong quảng cáo và tham gia các hoạt động biểu diễn.

Năm 2010, khi mới 13 tuổi, Zendaya nhận vai Rocky Blue trong series Shake It Up của Disney Channel. Đây là bước ngoặt đưa cô trở thành gương mặt quen thuộc với hàng triệu khán giả trẻ.

Sau Shake It Up, cô tiếp tục đóng chính và tham gia sản xuất K.C. Undercover. Ngay từ giai đoạn này, Zendaya đã bắt đầu cho thấy khả năng kiểm soát con đường sự nghiệp. Cô đặt ra những điều kiện nhất định đối với dự án, trong đó có việc muốn gia đình của nhân vật K.C. được xây dựng với các diễn viên da màu.

Năm 2017, bước chuyển lớn xuất hiện khi cô tham gia Spider-Man: Homecoming và The Greatest Showman. Từ đây, Zendaya bắt đầu rời khỏi thế giới của những sêri dành cho tuổi mới lớn để bước sâu vào Hollywood.

Nếu Spider-Man giúp Zendaya trở thành ngôi sao điện ảnh, Euphoria mới là tác phẩm chứng minh năng lực diễn viên của cô.

Zendaya được biết đến với Shake It Up và trưởng thành nhờ Euphoria. Ảnh: Sony/Bestimage

Trong series của HBO, Zendaya thủ vai Rue Bennett, cô gái vật lộn với nghiện ngập, sang chấn và những vấn đề tâm lý. Đây là hình tượng hoàn toàn khác với Rocky Blue đáng yêu của Disney.

Năm 2020, Zendaya giành giải Emmy cho Nữ diễn viên chính xuất sắc trong sêri chính kịch với vai Rue, trở thành người trẻ nhất từng thắng hạng mục này vào thời điểm đó.

Hai năm sau, cô có giải Emmy thứ hai cho cùng vai diễn, trở thành nữ diễn viên da màu đầu tiên và trẻ nhất hai lần chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc trong sêri chính kịch. Television Academy (Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Truyền hình Mỹ) ghi nhận Zendaya có hai chiến thắng Emmy và sáu đề cử.

Điều quan trọng hơn giải thưởng là Euphoria đã thay đổi cách Hollywood nhìn Zendaya. Cô không còn là “cựu sao Disney”, mà đã trở thành diễn viên thực thụ.

Không chỉ sống nhờ bom tấn

Zendaya sau đó tiếp tục lựa chọn những dự án giúp mở rộng hình ảnh. Trong Dune và Dune: Part Two, cô đóng Chani bên cạnh Timothée Chalamet. Loạt phim của Denis Villeneuve đưa Zendaya vào trung tâm một trong những thương hiệu khoa học viễn tưởng lớn nhất Hollywood.

Giữa những bom tấn, mỹ nhân sinh năm 1996 cũng tìm kiếm những vai diễn có tính thử thách hơn, tiêu biểu là Challengers (2024) của Luca Guadagnino.

Zendaya không chỉ đóng chính mà còn tham gia sản xuất. Trong cuộc trò chuyện với Vogue, cô cho biết muốn tham gia sâu hơn vào quá trình làm phim, từ tuyển đạo diễn đến tìm địa điểm quay.

Vai Tashi Duncan cho phép Zendaya bước vào thế giới của những nhân vật trưởng thành, phức tạp và nhiều tham vọng. Đó cũng là lúc cô cho thấy mục tiêu của mình không đơn thuần là trở thành ngôi sao phòng vé, mà là người có quyền lựa chọn.

Zendaya không ngại thử thách bản thân với những vai diễn phức tạp. Ảnh: Shutterstock

Năm 2026 biến tham vọng đó thành thành quả rõ ràng. Zendaya hợp tác với Robert Pattinson trong The Drama, phim chính kịch lãng mạn của đạo diễn Kristoffer Borgli.

Tác phẩm không phải bom tấn này cho thấy nữ diễn viên muốn duy trì sự cân bằng giữa tác phẩm thương mại và dự án có màu sắc riêng. Phim thu về hơn 132 triệu USD trên toàn cầu.

Sau đó là The Odyssey của Christopher Nolan. Zendaya tiếp tục chứng minh khả năng đứng cạnh những tên tuổi lớn nhất Hollywood khi tham gia bộ phim sử thi quy tụ Tom Holland, Matt Damon, Anne Hathaway và nhiều ngôi sao khác. Tác phẩm nhanh chóng trở thành một trong những phim ăn khách nhất năm, vượt mốc 1,5 tỷ USD toàn cầu.

Cú nổ lớn nhất đến từ Spider-Man: Brand New Day. Màn tái hợp lần hai trong năm của Zendaya và Tom Holland phá hàng loạt kỷ lục phòng vé. Ngay cuối tuần mở màn tại Bắc Mỹ, tác phẩm thu 360 triệu USD, vượt kỷ lục trước đó của Avengers: Endgame.

Đến hiện tại, Brand New Day vượt 2,3 tỷ USD toàn cầu, xếp thứ 3 trong danh sách phim có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại.

Hai bộ phim lớn The Odyssey và Spider-Man: Brand New Day tạo nên một mùa hè đặc biệt cho Zendaya. Theo Forbes, tổng doanh thu của những bộ phim cô tham gia trong năm đã tiến sát 2 tỷ USD chỉ trong giai đoạn đầu mùa hè, giúp cô trở thành diễn viên có tổng doanh thu phim cao nhất năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại.

Con số ấy chưa phải cuối cùng. Dune: Part Three dự kiến ra mắt vào ngày 18/12, trong đó Zendaya trở lại với vai Chani. Thành tích Zendaya vẫn còn có thể gây chấn động hơn.

Năm 2026 của Zendaya bùng nổ với The Odyssey và Spider-Man: Brand New Day.

Trước đó, cô còn được dự đoán phá kỷ lục của tài tử gạo cội Samuel L. Jackson để trở thành diễn viên có doanh thu phòng vé cao nhất trong một năm của lịch sử Hollywood (tính những vai diễn chính thức là khoảng 2,5 tỷ USD).

Chuyện tình từ phim trường Spider-Man

Năm 2026 càng viên mãn hơn với Zendaya khi chuyện tình nhiều năm của cô với Tom Holland có cái kết đẹp: hôn lễ. Hai người gặp nhau khi cùng thực hiện Spider-Man: Homecoming năm 2016. Zendaya đóng MJ, còn Holland là Peter Parker.

Trong phim, họ từ bạn bè đến người yêu. Công thức này cũng áp dụng ngoài đời thực. Ban đầu, cả hai phủ nhận chuyện hẹn hò và khẳng định chỉ là bạn bè.

Nhưng tháng 7/2021, những hình ảnh họ thân mật trong ô tô xuất hiện, gần như xác nhận mối quan hệ ngoài đời. Sau đó, hai ngôi sao công khai tình cảm trên Instagram nhưng vẫn duy trì ranh giới rất rõ ràng với truyền thông.

Zendaya từng chia sẻ hiểu công chúng quan tâm tới chuyện tình cảm của mình, nhưng vẫn muốn bảo vệ những điều riêng tư.

Đó chính xác là cách cô cùng Holland xử lý mối quan hệ trong những năm tiếp theo: không phô trương hay biến tình yêu thành chiến dịch quảng bá. Cả hai âm thầm ở bên nhau trong lúc sự nghiệp ngày càng phát triển.

Tom Holland và Zendaya yêu đương kín tiếng dù là cặp sao hot hàng đầu Hollywood. Ảnh: Backgrid/Shutterstock

Tháng 1/2025, Zendaya xuất hiện tại Quả cầu Vàng với chiếc nhẫn kim cương lớn trên tay trái, làm dấy lên tin đồn đính hôn. Thông tin này sau đó được xác nhận.

Tháng 3 năm nay, stylist lâu năm của Zendaya, Law Roach, bất ngờ tuyên bố: "đám cưới đã diễn ra". Vào thời điểm đó, những người trong cuộc không lên tiếng xác nhận.

Vài tháng sau, Tom Holland là người khép lại mọi đồn đoán. Trong cuộc phỏng vấn với Esquire tháng 6, khi được hỏi về những bức ảnh đám cưới do AI tạo ra lan truyền trên mạng, Holland cho biết người thân của anh không bị đánh lừa bởi họ "đều đã có mặt" tại đám cưới thật.

Khi được hỏi thêm về thời điểm và chi tiết buổi lễ, Holland chỉ nói: "Đó là tất cả những gì bạn sẽ nhận được”.

Đến tháng 8, cặp sao tổ chức buổi tiệc riêng tư tại Surrey, Anh, để ăn mừng với gia đình và bạn bè. Nguồn tin nói với People cả hai "không thể hạnh phúc hơn" và việc giữ kín chuyện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với họ.

Zendaya ở tuổi 30

Ngày 1/9, Zendaya tròn 30 tuổi. Đây là cột mốc đáng chú ý bởi cô đã dành gần như toàn bộ cuộc đời trưởng thành trước ánh đèn sân khấu.

Trên hành trình kéo dài hơn 16 năm đó, Zendaya không chỉ có may mắn. Cô biết cách rời khỏi vùng an toàn đúng thời điểm.

Hollywood từng chứng kiến không ít sao nhí Disney biến mất khi trưởng thành. Zendaya đi theo hướng ngược lại. Cô sử dụng danh tiếng có được từ Disney làm bệ phóng, rồi từng bước phá bỏ chính hình ảnh đã đưa mình đến với công chúng.

San Francisco Chronicle nhận định Zendaya đang bước vào giai đoạn có thể là quan trọng nhất trong sự nghiệp.

Zendaya đạt đến đỉnh cao sự nghiệp ở tuổi 30 và chưa dừng lại ở đó.

Sau Dune: Part Three, Zendaya hướng tới những vai diễn phức tạp hơn, trong đó có dự án tiểu sử về ca sĩ Ronnie Spector, với Barry Jenkins tham gia đạo diễn và Zendaya đồng sản xuất.

Từ cô bé Disney năm nào, Zendaya giờ đây nằm trong danh sách những gương mặt tiêu biểu nhất của thế hệ diễn viên mới ở Hollywood.