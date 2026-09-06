Ca sĩ J. bị cấm diễn vì hẹn hò vừa "đánh úp" công khai vợ tiếp viên hàng không kém 14 tuổi

Vợ nam ca sĩ này có nhan sắc không thua kém mỹ nhân nào trong showbiz.

Ngày 6/9, tờ Allkpop đưa Joon Park (trưởng nhóm nhạc huyền thoại g.o.d) vừa có lần đầu tiên chính thức giới thiệu bà xã tiếp viên hàng không Kim Yu Jin với công chúng, thông qua một video mới được đăng tải trên kênh YouTube cá nhân Wassup Man.

Trong video, Joon Park cùng vợ ghé thăm khu phố Haenggung-dong nổi tiếng ở Suwon (Hàn Quốc). Nam ca sĩ tâm sự hai vợ chồng anh đã không có một buổi hẹn hò đúng nghĩa nào trong suốt 12 năm qua. Nam ca sĩ bày tỏ sự tiếc nuối khi nhớ lại quãng thời gian đầu hẹn hò lén lén lút lút với vợ. Khi đó, cả hai phải giữ kín chuyện tình cảm và luôn cẩn trọng mỗi khi xuất hiện cùng nhau để tránh sự chú ý của người xung quanh.

Sau nhiều năm giữ kín cuộc sống riêng tư, Joon Park đã công khai vợ với công chúng. Điều này nhanh chóng thu hút sự chú ý và khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Ảnh: Starnews.

Ngay lập tức, nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung, dáng người cao ráo, ngũ quan thanh tú cùng làn da căng mịn không tỳ vết của vợ Joon Park khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa. Sắc vóc của Kim Yu Jin được nhận xét chẳng thua kém bất kỳ nữ diễn viên nào trong showbiz Hàn.

Joon Park kết hôn với bà xã tiếp viên hàng không - người kém anh 14 tuổi - vào năm 2015. Hiện tại, cặp đôi đã có một cô con gái. Trong chương trình, Kim Yu Jin cho biết chồng cô là người chu đáo, trưởng thành và thường đưa ra những lời khuyên chân thành, sâu sắc.

Vợ Joon Park là tiếp viên hàng không, kém chồng 14 tuổi. Ngay khi xuất hiện trước ống kính, Kim Yu Jin đã nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ nhan sắc rạng rỡ và trẻ trung. Ảnh: Starnews.

Sở hữu vóc dáng cao ráo, đường nét gương mặt thanh tú cùng làn da căng mịn, bà xã của Joon Park khiến cư dân mạng không ngừng xuýt xoa. Nhiều người nhận xét sắc vóc nổi bật của Kim Yu Jin hoàn toàn không hề lép vế trước bất kỳ nữ diễn viên nào của giới giải trí Hàn Quốc. Ảnh: Starnews.

Joon Park là nam idol có hành trình sự nghiệp rất đặc biệt ở Kpop. Joon Park ra mắt giới giải trí dưới trướng SidusHQ vào năm 1999, khi vừa tròn 30 tuổi - độ tuổi mà nhiều idol khác đã... về hưu! Sau đó, g.o.d nhanh chóng nhóm nhạc nam đã làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng và chiếm trọn trái tim người hâm mộ thập niên đầu 2000. g.o.d được mệnh danh là "nhóm nhạc quốc dân", xô đổ hàng loạt kỷ lục của làng nhạc Hàn Quốc.

Đến năm 2001, Joon Park bị SidusHQ cấm diễn, đuổi khỏi g.o.d vì bị phát hiện hẹn hò với nữ diễn viên Kim Go Eun. Khi đó, g.o.d đang rất được yêu thích và yêu đương là điều cấm kỵ ở Kpop. Ngay lập tức, Joon Park tổ chức một cuộc họp báo, rơi nước mắt bày tỏ sự bức xúc với cách hành xử vô lý của công ty quản lý.

Lúc này, người hâm mộ và các thành viên khác của g.o.d cũng mở chiến dịch "giải cứu", đưa Joon Park trở lại với nhóm. Trước sức ép của dư luận, tháng 11/2011, SidusHQ cho phép Joon Park được trở lại hoạt động với nhóm sau 2 tháng đầy sóng gió. g.o.d tiếp tục hoạt động với đội hình đầy đủ 5 thành viên cho đến khi gián đoạn vào năm 2006 vì hết hạn hợp đồng.

Joon Park (tóc vàng) ra mắt năm 1999 khi tròn 30 tuổi. Ảnh: X

Sau giai đoạn đỉnh cao, khi các thành viên g.o.d tập trung vào các hoạt động cá nhân, Joon Park cũng tìm kiếm những thử thách mới trong lĩnh vực diễn xuất và giải trí. Anh xuất hiện trong một số bộ phim truyền hình và đặc biệt gây ấn tượng với hình tượng "gã ngốc" trên các chương trình tạp kỹ như Rustically: In Secret Island, Gear Gods ... và điều hành kênh YouTube riêng Wassup Man.

Ở tuổi 57, Joon Park vẫn sừng sững như 1 tượng đài ở Kpop. Ảnh: X, Instagram.

Nguồn: KoreaBoo, Allkpop