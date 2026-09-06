Bà xã Công Lý lên tiếng khi bị tố ăn cắp

Sau khi nghỉ công việc văn phòng, bà xã Công Lý chuyển hướng sang làm tiếp thị liên kết.

Ngọc Hà – bà xã của NSND Công Lý mới đây thu hút sự chú ý khi lên tiếng trước một số ý kiến cho rằng cô sử dụng hình ảnh của người khác để đăng tải trên mạng xã hội nhằm tăng tương tác.

Trong đoạn clip được chia sẻ, Ngọc Hà trực tiếp quay lại tình trạng da của mình để giải thích sự việc. Cô cho biết trước đó từng đăng tải hình ảnh quá trình xử lý mụn thịt ở vùng cổ, tuy nhiên lại nhận về bình luận cáo buộc cô "ăn cắp ảnh của người khác" để làm content.

Ngọc Hà bày tỏ sự khó hiểu trước lời nhận xét này: "Tại sao em lại phải đi ăn cắp ảnh của người khác để làm content, để làm cái gì đúng không ạ?". Sau đó, cô chủ động cho khán giả xem rõ vùng cổ đang có nhiều nốt mụn thịt và khẳng định đây là hình ảnh thật của bản thân.

Ngọc Hà lên tiếng làm rõ khi bị tố ăn cắp hình ảnh của người khác. Nguồn: FBNV





Bà xã Công Lý chia sẻ cô không muốn đăng tải những hình ảnh chưa đẹp của mình lên mạng xã hội, nhưng mục đích ban đầu là muốn cảnh báo mọi người về việc chăm sóc da. Theo Ngọc Hà, khi chỉ xuất hiện một vài nốt mụn cơm hoặc mụn thịt, mọi người nên xử lý sớm thay vì để tình trạng lan rộng. Cô nói: "Nếu như ai đó mà chúng ta chỉ có 1, 2 cái mụn cơm thôi, chúng ta nên đi đốt sớm, đừng để bị lan giống như em".

Ngọc Hà cũng tiết lộ, bình thường khi sinh hoạt hằng ngày cô không nhận ra tình trạng này quá rõ. Chỉ đến khi đi kiểm tra da, cô mới phát hiện các nốt đã lan rộng hơn. Quá trình xử lý khiến cô cảm thấy đau và mệt mỏi. Bà xã Công Lý cho biết những bình luận nghi ngờ khiến cô quyết định làm hẳn một clip để mọi người nhìn rõ tình trạng thực tế.

Bà xã Công Lý chia sẻ cô không muốn đăng tải những hình ảnh chưa đẹp của mình lên mạng xã hội, nhưng mục đích ban đầu là muốn cảnh báo mọi người về việc chăm sóc da. Ảnh: FBNV

Thời gian qua, Ngọc Hà nhận được nhiều sự quan tâm khi luôn đồng hành cùng NSND Công Lý trong hành trình điều trị và phục hồi sức khỏe sau biến cố. Những chia sẻ của cô về cuộc sống gia đình, quá trình chăm sóc chồng cũng như những câu chuyện đời thường trên mạng xã hội nhận được sự chú ý từ khán giả.

Bên cạnh việc chăm lo cho gia đình, Ngọc Hà cũng tích cực xây dựng hình ảnh cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ về cuộc sống, công việc và những trải nghiệm hằng ngày. Sau khi nghỉ công việc văn phòng, cô chuyển hướng sang làm tiếp thị liên kết (affiliate marketing), xem đây là công việc giúp bản thân chủ động hơn về kinh tế và cùng chồng vun vén cuộc sống gia đình.

Sau khi nghỉ công việc văn phòng, cô chuyển hướng sang làm tiếp thị liên kết. Ảnh: FBNV

NSND Công Lý và Ngọc Hà kết hôn vào đầu năm 2021 sau nhiều năm gắn bó. Sau biến cố sức khỏe của nghệ sĩ, Ngọc Hà luôn là người ở bên, đồng hành cùng chồng trong quá trình điều trị và phục hồi. Những năm qua, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm và yêu thương từ khán giả. Vì vậy, những câu chuyện xoay quanh cuộc sống gia đình của cặp đôi luôn nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Trong nhiều lần chia sẻ với truyền thông, Ngọc Hà từng thừa nhận cuộc sống hôn nhân sau biến cố sức khỏe của chồng không ít lần đối mặt với thử thách. Từ áp lực về tinh thần, kinh tế đến hành trình chăm sóc, đồng hành cùng NSND Công Lý trong quá trình hồi phục, cô lựa chọn đối diện và sát cánh bên chồng thay vì né tránh khó khăn.

Về phía NSND Công Lý, nam nghệ sĩ cũng nhiều lần bày tỏ sự trân trọng dành cho người vợ kém 15 tuổi. Anh cho biết Ngọc Hà là điểm tựa quan trọng, luôn âm thầm chăm sóc, động viên và cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Nhờ sự đồng hành của vợ, NSND Công Lý từng bước lấy lại tinh thần, tiếp tục xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật và cuộc sống thường ngày.