Sắc vóc cuốn hút của tân Miss World 2026 Joheirry Mola

Tân Hoa hậu Joheirry Mola Dominguez sở hữu chiều cao 1m75, gương mặt sắc sảo, làn da nâu khỏe khoắn và phong thái tự tin.
Joheirry Mola Dominguez, đại diện Cộng hòa Dominica, đăng quang Miss World 2026 trong đêm chung kết tại Nha Trang tối 5/9. Cô vượt qua 110 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần thứ hai Cộng hòa Dominica giành vương miện Miss World, sau chiến thắng của Mariasela Álvarez năm 1982.
Người đẹp 24 tuổi gây ấn tượng với vẻ đẹp đậm chất Mỹ Latin cùng phong thái tự tin. Trong đêm chung kết, người đẹp ghi dấu bằng hai phần ứng xử thông minh. Trước câu hỏi của Top 6 về hoạt động cộng đồng, Joheirry cho biết cô muốn mở rộng các chương trình tiếng Anh cho trẻ em tại những cộng đồng còn khó khăn, bởi ngôn ngữ có thể mở ra thêm nhiều cơ hội trong cuộc sống.
Theo cô, điều quan trọng không chỉ là cung cấp kiến thức mà còn giúp trẻ em có một công cụ để bày tỏ suy nghĩ, theo đuổi mục tiêu và chủ động hơn trong tương lai.
Joheirry Mola Dominguez sinh năm 2002, đến từ Santo Domingo. Cô sở hữu gương mặt đặc trưng Mỹ Latin với đường nét rõ, làn da nâu khỏe khoắn, mái tóc xoăn bồng bềnh và nụ cười rạng rỡ. Những đặc điểm này tạo cho tân hoa hậu vẻ ngoài khỏe khoắn mà vẫn nữ tính.
Trong các hoạt động tại Miss World, cô thường xuất hiện với mái tóc xoăn tự nhiên hoặc được tạo kiểu gọn gàng tùy trang phục.
Cô ưu tiên lối trang điểm tôn đường nét gương mặt, nhấn vào mắt và môi thay vì tạo vẻ quá cầu kỳ. Phong thái cởi mở, giàu năng lượng cũng là điểm giúp người đẹp tạo thiện cảm với khán giả.
Lợi thế hình thể và kinh nghiệm làm người mẫu giúp Joheirry Mola Dominguez nổi bật ở các phần thi trên sân khấu. Trước đêm chung kết, cô giành chiến thắng Top Model khu vực châu Mỹ và Caribbean, qua đó có suất vào thẳng Top 40 Miss World 2026.
Phong cách thời trang của tân Miss World khá linh hoạt. Khi dự các sự kiện, cô thường lựa chọn đầm dạ hội ôm dáng hoặc những thiết kế có đường cắt tôn chiều cao và đường cong
Ở những hoạt động đời thường, cô chuyển sang trang phục năng động, hiện đại, phù hợp với hình ảnh một người mẫu chuyên nghiệp.
Người đẹp cũng duy trì lối sống năng động, yêu thích các hoạt động thể chất như chạy bộ và bơi lội. Đây là một trong những yếu tố giúp cô giữ hình thể săn chắc trước khi bước vào cuộc thi.
Tuy nhiên, sắc vóc không phải lợi thế duy nhất của Joheirry Mola. Trước khi đăng quang, cô đã có hồ sơ nghề nghiệp khá đa dạng. Cô tốt nghiệp ngành Quản trị và Kinh doanh tại Đại học Iberoamericana, đồng thời làm giáo viên Văn học và Khoa học Xã hội bằng tiếng Anh. Cô sử dụng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.
Joheirry cũng hoạt động trong lĩnh vực truyền thông với vai trò phóng viên của chương trình Ventana a Quisqueya thuộc Univision New York. Cô thực hiện các nội dung về văn hóa Cộng hòa Dominica, những vấn đề xã hội và câu chuyện của cộng đồng.
Cô là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Voices of Tomorrow, sáng kiến tập trung vào việc hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên tại các cộng đồng còn hạn chế về cơ hội.
Trước khi giành vương miện thế giới, cô đăng quang Miss World Dominican Republic 2025 và được lựa chọn đại diện quốc gia tại Miss World 2026.
Joheirry Mola cho biết gia đình có ảnh hưởng lớn đến cách cô nhìn nhận về sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Châm ngôn sống của cô là: “Món quà lớn nhất bạn có thể trao đi là cơ hội mà chính bạn từng cần để trưởng thành, tiến về phía trước và thay đổi cuộc đời mình”.
Với chiến thắng tại Nha Trang, Joheirry Mola mang vương miện Miss World trở lại Cộng hòa Dominica sau 44 năm.