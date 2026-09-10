Lộ khung hình chung đầu tiên của nàng thơ - chủ tịch showbiz bên con trai đầu lòng

Quý tử của chủ tịch showbiz và nàng thơ có ngoại hình đáng yêu, nổi bật.

Ngày 9/9, tờ Sohu đưa tin nam diễn viên Trần Vỹ Đình và siêu mẫu Hà Tuệ bị bắt gặp rời khỏi một bệnh viện cùng con trai đầu lòng gần 1 tuổi. Tại bãi đỗ xe, tài tử xứ Hương Cảng tranh thủ dùng điện thoại chụp ảnh hai mẹ con Hà Tuệ. Sau đó, anh giúp thiên thần Victoria's Secret bế con lên ôtô. Tương tác tự nhiên, kín đáo nhưng đầy ấm áp của cặp sao hạng A nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Theo tờ Sina, đây là khung hình chung trọn vẹn đầu tiên của gia đình Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ kể từ khi họ xác nhận có con chung vào thang 10/2025. Hình ảnh và từ khóa liên quan đến tổ ấm nhỏ của cặp sao leo thẳng lên top 1 hot search MXH Weibo, với hơn 50 triệu lượt xem chỉ trong vòng 1 tiếng.

Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ xuất hiện cùng con trai. Clip: Weibo.

Đây là hình ảnh chung công khai trọn vẹn đầu tiên của gia đình 2 ngôi sao hàng đầu Cbiz kể từ khi cả hai xác nhận có con đầu lòng vào tháng 10/2025. Ảnh: Weibo.

Trần Vỹ Đình tranh thủ dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc của mẹ con Hà Tuệ bên ngoài bệnh viện. Ảnh: Weibo.

Theo tờ Sina, quý tử đầu lòng của Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình tên ở nhà là Win - lấy từ chữ đầu tên trong tên tiếng Anh của cha tài tử là William Chan. Bé Win có tay chân dài, vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu đến mức khiến người đối diện tan chảy, bụ bẫm. Đặc biệt, quý tử của 2 ngôi sao hàng đầu thừa hưởng làn da trắng mịn của mẹ Hà Tuệ. Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình không giấu con, bé Win thường xuyên được họ bế ra ngoài chơi. Tuy nhiên, cả hai không đăng ảnh cận mặt quý tử để bảo vệ sự riêng tư của bé.

Quý tử của 2 ngôi sao hạng A có ngoại hình đáng yêu, nổi bật. Ảnh: Weibo.

Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ vướng nghi vấn hẹn hò vào tháng 8/2021. Khi đó, nam diễn viên bị bắt gặp đưa đón Hà Tuệ trong nhiều ngày. Tuy nhiên, cả 2 chưa bao giờ lên tiếng về mối quan hệ của mình. Dù vậy, công chúng vẫn rất ủng hộ chuyện tình cảm của Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ. Họ kín đáo, không sử dụng đời tư để PR tên tuổi và có ngoại hình lẫn sự nghiệp "xứng đôi vừa lứa".

Vào tháng 3/2023, cặp sao được tiết lộ gặp trục trặc và chia tay nhau 1 thời gian. Đến cuối năm 2023, họ mới cho nhau cơ hội, hàn gắn mối quan hệ tình cảm. Giữa tháng 8/2025, cặp sao gây bão showbiz Trung Quốc khi công bố con trai đầu lòng. Quý tử của cặp sao lập tức trở thành "em bé ngậm thìa vàng" hot nhất xứ tỷ dân, với xuất thân trong mơ.

Xuất hiện trên tạp chí Harper's Bazaa, Hà Tuệ tâm sự cô đã đối mặt với 90 ngày đau đớn, thậm chí gặp nguy hiểm tính mạng và phải phẫu thuật đến 2 lần khi sinh con đầu lòng. Theo siêu mẫu Victoria's Secret, 45 ngày sau ca sinh mổ, cô được phát hiện có cục máu đông ở tử cung, có thể gây nhiễm trùng băng huyết đe dọa tính mạng. Do gặp biến chứng hậu sản, cô phải lên bàn mổ khẩn cấp lần 2 và phải chịu đau đớn thêm 45 ngày nữa. Hai ca phẫu thuật khiến Hà Tuệ kiệt quệ sức khỏe, tâm trạng trở nên nhạy cảm quá mức do bị rối loạn nội tiết tố. Không chỉ vậy, cô còn suýt rơi vào trầm cảm vì gặp áp lực nuôi con khi em bé khóc không ngừng.

Dù đã có con chung gần 1 năm, Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ vẫn chưa làm đám cưới. Cặp đôi cũng không tiết lộ họ đã đăng ký kết hôn hay chưa.

Chưa rõ Hà Tuệ - Trần Vỹ Đình đã đăng ký kết hôn hay chưa. Đến hiện tại, cả hai cũng không thông báo gì về thời điểm làm đám cưới. Ảnh: Weibo.

Trần Vỹ Đình sinh năm 1985, ngoài là tài tử hàng đầu showbiz Hoa ngữ, còn là thiếu gia của 1 gia tộc giàu có bậc nhất đất Hong Kong (Trung Quốc). Cha nam diễn viên Cổ Kiếm Kỳ Đàm là trùm bất động sản, anh trai Trần Vỹ Đình làm trong ngành vận tải biển, còn chị gái điều hành 1 doanh nghiệp may mặc có nhiều nhà máy ở Dubai.

Bản thân Trần Vỹ Đình nắm giữ gia sản lên tới hàng trăm triệu NDT (hàng trăm tỷ đồng). Nam diễn viên có 2 biệt thự trong The Leighton Hill - khu dân đắt đỏ nhất thế giới. Anh cũng từng khiến dân tình "lác mắt" khi xuống phố với những chiếc xe đến từ các thương hiệu hàng đầu như Rolls-Royce, Lamborghini, Audi, Mercedes-Benz, Maserati... trong đó có những chiếc là phiên bản giới hạn hoặc được sản xuất riêng.

Trần Vỹ Đình là "tổng tài ngoài đời thực" của Cbiz. Ảnh: Weibo

Trong khi đó, Hà Tuệ là người mẫu hàng đầu Trung Quốc, được mệnh danh là "Hà tiên cô" vì sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, gương mặt đậm nét Á Đông. Cô là 1 trong số ít người mẫu Trung Quốc từng biểu diễn cho show thời trang nội y của Victoria's Secret. Hà Tuệ cũng là người mẫu xứ tỷ dân sải bước nhiều nhất ở "đêm thời trang sexy nhất hành tinh" (hơn 8 lần).

Hà Tuệ được mệnh danh là "Hà tiên cô". Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Weibo