Đã rõ cách nhà chồng Kim Woo Bin đối xử với Shin Min Ah

Mối quan hệ giữa Shin Min Ah và phía gia đình Kim Woo Bin bất ngờ trở thành chủ đề nóng gây xôn xao khắp cõi mạng mới đây.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin chính thức về chung 1 nhà hồi tháng 12 năm ngoái. Kể từ đó tới nay, nữ minh tinh đình đám được ông xã thương yêu hết mực, luôn xuất hiện với hình ảnh rạng rỡ, hạnh phúc. Nhưng trong thời gian dài, truyền thông Hàn lại không đề cập tới mối quan hệ giữa Shin Min Ah và gia đình nhà chồng. Và điều này đã khiến cho dân tình vô cùng tò mò tự hỏi liệu mỹ nhân Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly có được bố mẹ tài tử họ Kim yêu quý hay không.

Mãi tới tận sáng 14/9, tờ Isplus mới hé lộ thông tin hiếm hoi liên quan tới mối quan hệ giữa Shin Min Ah và gia đình bên chồng. Theo đó, gia đình Kim Woo Bin mới đây đã gửi xe tải đồ ăn tới tận phim trường bộ phim Soo-Mok-Geum để ủng hộ tinh thần cho Shin Min Ah kèm theo lời động viên đong đầy tình cảm: “Gửi tới tất cả các nhân viên và dàn diễn viên trong ekip Soo-Mok-Geum, chúc mọi người thưởng thức bữa ăn thật ngon miệng và được tiếp thêm năng lượng cho ngày làm việc hôm nay nhé. Cổ vũ cho toàn thể nhân viên và dàn diễn viên của Soo-Mok-Geum. Đặc biệt là Min Ah nhé. Cổ vũ con thật nhiều. Min Ah à, chúng ta rất yêu thương con”.

Gia đình Kim Woo Bin gửi xe đồ ăn tới phim trường để truyền lửa cho Shin Min Ah. Ảnh: Naver

Đơn vị cung cấp cũng vừa đăng tải video xác nhận thông tin gia đình Kim Woo Bin đã gửi xe đồ ăn tới phim trường nơi Shin Min Ah đang quay phim mới. Đồng thời, đơn vị này đã bày tỏ sự cảm kích dành cho gia đình Kim Woo Bin vì đã lựa chọn sử dụng dịch vụ của họ: “Chúng tôi đã mang đến phim trường tình cảm mà những người thân yêu dành cho nữ diễn viên Shin Min Ah. Nhân vật chính - nữ minh tinh Shin Min Ah - đã đến chụp ảnh lưu niệm bên tấm banner và băng rôn, đồng thời còn gọi đồ uống. Nhờ có gia đình Kim Woo Bin mà chúng tôi đã có cơ hội được phục vụ bữa ăn cho rất nhiều người, và còn nhận về trọn vẹn nguồn năng lượng tích cực”.

Động thái mới đây cho thấy Shin Min Ah được phía gia đình Kim Woo Bin yêu thương hết mực và đối xử rất tốt. Trên các diễn đàn trực tuyến, công chúng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho nữ minh tinh Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly khi cô không chỉ cưới được ông xã tâm lý mà còn có gia đình nhà chồng làm chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần.

Shin Min Ah không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn có cuộc hôn nhân viên mãn. Ảnh: Nate

Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 11 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Tới tháng 12 năm ngoái, Shin Min Ah - Kim Woo Bin đã chính thức về chung 1 nhà sau hôn lễ cổ tích và nhận được những lời chúc phúc từ khán giả khắp châu Á. Được biết, hôn lễ của cặp đôi vàng quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong giải trí Kbiz. Dàn sao hạng A này đủ sức khiến hôn lễ biến thành lễ trao giải.

Những vị khách mời này đều là những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, “biên kịch vàng” Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Tất cả đều đã xây dựng tình bạn với cô dâu chú rể thông qua nhiều dự án khác nhau trong những năm qua.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin về chung 1 nhà sau hôn lễ thế kỷ hồi cuối năm ngoái. Ảnh: Naver

Do đám cưới cặp đôi vàng diễn ra vô cùng cẩn mật, kín đáo, có rất ít ảnh được tuồn ra bên ngoài nên netizen đã vô cùng tò mò về những gì diễn ra trong buổi lễ này.

Đạo diễn Yook Sang Hyo - 1 khách mời tại đám cưới - đã hé lộ loạt chi tiết gây sốt trong hôn lễ Shin Min Ah - Kim Woo Bin. Theo lời đạo diễn họ Yook, cô dâu Shin Min Ah đã khóc suốt buổi lễ vì hạnh phúc xen lẫn xúc động. Trong khi đó, chú rể Kim Woo Bin lại ở trạng thái đối lập hoàn toàn, tỏ ra vô cùng phấn khích tới mức vỡ òa. Thời điểm tân lang tân nương bước vào lễ đường, Shin Min Ah vẫn đang không ngừng rơi lệ, trong khi Kim Woo Bin làm động tác ăn mừng của cầu thủ vừa ghi bàn thắng - chỉ tay lên trời và đấm nhẹ lên ngực mình.

Dù cách thể hiện ra bên ngoài khác nhau “1 trời 1 vực” thế nhưng những trạng thái cảm xúc này đều cho thấy cô dâu chú rể vô cùng hạnh phúc trong ngày trọng đại của đời mình.

Theo lời kể của Yoo Sang Hyo, Shin Min Ah khóc suốt hôn lễ, còn Kim Woo Bin hiện rõ sự phấn khích dâng trào. Dù cách biểu đạt cảm xúc trái ngược “1 trời 1 vực” nhưng tựu trung cặp đôi đều vô cùng hạnh phúc tới mức vỡ òa trong ngày vui của đời mình. Ảnh: Naver

Nguồn: Isplus