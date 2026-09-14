Không nhận ra "ông hoàng" Bae Yong Joon sau hơn 10 năm sống ẩn dật với mỹ nhân Vườn Sao Băng

Sự xuất hiện trở lại của Bae Yong Joon gây xôn xao.

Từng gây sốt toàn cầu nhờ bộ phim đình đám Bản Tình Ca Mùa Đông vào năm 2002, trở thành gương mặt biểu tượng của làn sóng Hallyu đầu thập niên 2000, nam diễn viên hàng đầu Hàn Quốc Bae Yong Joon hiện tại đã bước sang tuổi 54. Kể từ khi rút khỏi showbiz vào năm 2015 để tập trung cho công việc kinh doanh và cùng bà xã mỹ nhân Park Soo Jin vun vén gia đình nhỏ, cuộc sống kín tiếng của anh vẫn luôn khiến công chúng tò mò.

Mới đây, Bae Yong Joon bất ngờ xuất hiện trong bức ảnh chụp cùng vận động viên golf Kim Seo Ah. Hình ảnh mới nhất của "ông hoàng Hallyu" khiến khán giả vừa xúc động, vừa sốc nặng. Trong khoảnh khắc được ghi lại trên sân golf, Bae Yong Joon ăn mặc năng động, vui vẻ giơ tay tạo dáng chữ V. Tuy nhiên, gương mặt của nam diễn viên lộ rõ dấu hiệu tuổi tác, tóc tai bạc trắng. Nếu không nói, hẳn là nhiều người không nhận ra đây chính là Bae Yong Joon.

Trong hình ảnh mới nhất, những dấu vết thời gian, sự xuống cấp đã hiện rõ trên gương mặt Bae Yong Joon, đặc biệt mái tóc anh nay đã bạc trắng. Ảnh: Sina.

Lần gần nhất Bae Yong Joon lộ diện là vào tháng 6 năm nay. Anh cùng vợ Park Soo Jin đưa hai con đi du lịch Singapore, đồng thời tham gia chuyến du thuyền Disney cùng gia đình người bạn thân Park Shin Hye và Choi Tae Joon. Khi ấy, Bae Yong Joon gây chú ý phong cách xuề xòa, mái tóc bạc dài buộc đuôi ngựa. Sau hơn 10 năm rời showbiz, Bae Yong Joon được cho là không còn câu nệ chuyện giữ gìn hình ảnh.

Diện mạo của "ông trùm Kbiz" hiện tại đã thay đổi rất nhiều so với thời còn hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Sina.

Bae Yong Joon được xem là "ông hoàng showbiz", biểu tượng của thời kỳ vàng son phim truyền hình Hàn Quốc. Anh nổi tiếng trên toàn châu Á qua loạt phim truyền hình gắn liền với tuổi thơ 8X, 9X như Thành Thật Với Tình Yêu, Mối Tình Đầu, Thái Vương Tứ Thần Ký... Anh là người đàn ông từng khiến cả châu Á say đắm bằng nụ cười dịu dàng và ánh mắt biết nói. Bae Yong Joon gần như ngừng hoạt động nghệ thuật sau lần khách mời đặc biệt trong bộ phim Dream High năm 2011.

Nhan sắc ấm áp huyền thoại của Bae Yong Joon thời hoàng kim. Ảnh: X.

Đến năm 2015, Yong Joon làm cả châu Á chấn động khi thông báo chính thức về chung 1 nhà với nữ diễn viên Park Soo Jin. "Ông trùm Kbiz" đã quỳ gối cầu hôn người đẹp 8X chỉ sau 3 tháng hẹn hò. Khi đó, Còn Park Soo Jin chỉ là diễn viên hạng B. Cô ra mắt với tư cách thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng 1 thời Sugar. Sau khi lấn sân diễn xuất, người đẹp ghi dấu ấn trong lòng công chúng qua các tác phẩm truyền hình Vườn Sao Băng hay Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly...

Sau khi kết hôn, Bae Yong Joon đưa vợ sang Mỹ và duy trì cuộc sống vô cùng kín tiếng. Đến nay, cặp đôi nổi tiếng đã có với nhau 2 đứa con gồm 1 trai, 1 gái.

Bae Yong Joon quyết định cầu hôn Park Soo Jin chỉ sau 100 ngày yêu. Ảnh: X.

Nguồn: KoreaBoo, Nate