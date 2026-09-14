Nam diễn viên bị lao màng não ở tuổi 31, vợ chồng Puka và dàn nghệ sĩ Việt chung tay đóng góp 550 triệu đồng

Nhiều nghệ sĩ Việt lo lắng, cầu mong những điều may mắn và tích cực đến với sao nam này.

Tối 13/9, nghệ sĩ Hữu Quốc tiếp tục cập nhật tình hình sức khỏe của diễn viên Bảo Bảo - Á quân Cười Xuyên Việt. Theo đó, sau khi các bác sĩ tiến hành lấy tủy xét nghiệm thì kết quả cho thấy nam diễn viên mắc lao màng não. Hiện Bảo Bảo vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhân dân 115 và có khả năng được chuyển sang Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch trong những ngày tới.

Nghệ sĩ Hữu Quốc cho biết: "Xin được thông báo tình hình sức khoẻ hiện tại của Bảo Bảo hiện tại là sau khi bac sĩ lấy tuỷ tối qua và cho kết quả là Bảo bị lao màng não. Hiện vẫn nằm phòng điều trị tích cực bệnh viện 115, có thể sẽ chuyển viện Phạm Ngọc Thạch vào những ngày tới".

Diễn viên Bảo Bảo bị lao màng não, sẽ chuyển viện để tiếp tục điều trị

Thông tin mới khiến nhiều đồng nghiệp lo lắng, cầu mong những điều tích cực. Trước đó, Bảo Bảo được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, phải điều trị tích cực. Các nghệ sĩ thân thiết liên tục cập nhật tình hình, đồng thời cầu mong nam diễn viên có thể vượt qua giai đoạn khó khăn. Bên cạnh việc cập nhật sức khỏe của Bảo Bảo, nghệ sĩ Hữu Quốc cũng thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân, đồng nghiệp và khán giả đã hỗ trợ nam diễn viên trong những ngày qua. Theo số liệu được công bố, tính đến 17h30 ngày 13/9, tổng số tiền mọi người chung tay giúp đỡ Bảo Bảo đã lên đến hơn 550 triệu đồng.

Trong danh sách những nghệ sĩ mới gửi tiền hỗ trợ có nhiều tên tuổi quen thuộc như Puka - Gin Tuấn Kiệt, NSƯT Thoại Mỹ, nghệ sĩ Ngân Quỳnh, NSƯT Kim Tử Long, Mạc Văn Khoa, nghệ sĩ Minh Nhí, diễn viên Bùi Anh Tú, Thu Trang - Tiến Luật, nghệ sĩ Thúy Nga... Trước đó, nhiều nghệ sĩ Việt như Tóc Tiên, Đức Phúc, Diệu Nhi, Hải Triều, Võ Tấn Phát, Hữu Châu, Đại Nghĩa, Minh Luân, Huỳnh Lập, Minh Dự, Ngọc Phước... cũng đã chung tay hỗ trợ Bảo Bảo.

Sự đồng lòng của các nghệ sĩ, khán giả và bạn bè phần nào giúp gia đình Bảo Bảo có thêm nguồn lực lo viện phí trong quá trình điều trị vốn được dự đoán còn kéo dài.

Chỉ trong 2 ngày, nhiều nghệ sĩ Việt, khán giả và bạn bè đã đóng góp hơn 550 triệu giúp đỡ

Ngoài ra, mới đây nghệ sĩ Phương Dung cũng trực tiếp đến bệnh viện thăm Bảo Bảo. Chứng kiến tình trạng hiện tại của nam diễn viên, cô không giấu được sự xót xa và để lại lời nhắn đầy xúc động. Nghệ sĩ Phương Dung viết: "Má đi thăm con nè, nhìn con mà xót xa quá, lần trước Má và Má Phụng đi thăm con ở bệnh viện An Bình thấy con nói cười 2 Má mừng lắm, giờ Má lại vô bệnh viện thăm con mà con không chào Má, Má không vui nhe, dậy đi con. Ngày Giỗ Tổ sân khấu sắp tới rồi con, cầu mong con vượt qua kiếp nạn này".

Nghệ sĩ Phương Dung và Phi Phụng từng đến thăm Bảo Bảo khi anh điều trị ở một bệnh viện khác

Bảo Bảo sinh năm 1995, được biết đến sau khi giành ngôi vị Á quân Cười Xuyên Việt 2020. Nam diễn viên từng theo học tại lò đào tạo của nghệ sĩ Minh Nhí và tốt nghiệp loại xuất sắc tại sân khấu kịch của nam nghệ sĩ. Sau cuộc thi, Bảo Bảo tiếp tục hoạt động nghệ thuật, tham gia phim ảnh, gameshow và sân khấu. Anh từng góp mặt trong Đường về nhà xa quá, đồng thời công tác tại Sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh và biểu diễn tại đoàn cải lương Huỳnh Long.

Bảo Bảo chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, được nhiều đồng nghiệp yêu mến trước khi đối mặt với biết cố sức khoẻ

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