Tóc Tiên, Trần Ngọc Vàng và dàn nghệ sĩ đóng góp hơn 350 triệu đồng cứu giúp nam diễn viên đang nguy kịch

Hàng trăm nghệ sĩ, khán giả và bạn bè đã chung tay hỗ trợ viện phí cho diễn viên Bảo Bảo.

Mới đây, thông tin diễn viên Bảo Bảo rơi vào tình trạng nguy kịch khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả không khỏi lo lắng. Nam diễn viên gặp tai nạn trên đường đi làm, sau đó xuất hiện biểu hiện méo miệng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu và rơi vào hôn mê.

Nghệ sĩ Hữu Quốc cho biết tình trạng của Bảo Bảo đang rất đáng lo. Tối 12/9, anh tiếp tục cập nhật diễn biến sức khỏe của đàn em: "Trạng thái động kinh, nhiễm trùng thần kinh trung ương, lao màng não, lao phổi đang điều trị. Hiện tại bệnh nhân mê, an thần, thở máy qua nội khí quản, sinh hiệu ổn. Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 đang tận tình cứu chữa".

Trước tình hình này, nhiều nghệ sĩ Việt đã đồng loạt gửi lời động viên, cầu mong Bảo Bảo vượt qua cơn nguy kịch.

Diễn viên Bảo Bảo vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Nhân dân 115

Do quá trình điều trị dự kiến còn kéo dài và chi phí y tế rất lớn, trong khi gia đình Bảo Bảo có hoàn cảnh khó khăn, nghệ sĩ Hữu Quốc đã đứng ra kêu gọi sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, bạn bè và khán giả. Nam nghệ sĩ cũng thay đàn em gửi lời cảm ơn tới những người đã chung tay giúp đỡ: "Cảm ơn sự chung tay của các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, quý khán giả gần xa và bạn bè thân hữu đã động viên và phụ giúp viện phí cho em Bảo Bảo. Cảm ơn em Bình Tinh đã luôn động viên em Bảo từ tinh thần lẫn vật chất".

Trong danh sách được nghệ sĩ Hữu Quốc công khai, nhiều tên tuổi quen thuộc của showbiz Việt đã góp sức như: Nghệ sĩ Thái Vinh, nghệ sĩ Hữu Quốc, diễn viên Hải Triều, diễn viên Võ Tấn Phát, nghệ sĩ Hữu Châu, nghệ sĩ Đại Nghĩa, diễn viên Võ Điền Gia huy, diễn viên Diệu Nhi, diễn viên Ma Ran Đô, ca sĩ Đức Phúc, ca sĩ Tóc Tiên, diễn viên Trần Ngọc Vàng, diễn viên Minh Luân, ca sĩ Quách Tuấn Du, diễn viên Ngọc Phước, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, diễn viên Minh Dự, diễn viên Huỳnh Lập, diễn viên Hữu Đằng, diễn viên Nguyên Thảo, diễn viên Kim Nhã...

Tính đến 20h30 ngày 12/9, đã có hơn 300 nghệ sĩ, khán giả và bạn bè chung tay hỗ trợ Bảo Bảo. Theo số liệu được nghệ sĩ Hữu Quốc tổng hợp, tổng số tiền quyên góp tại thời điểm trên là 353.109.000 đồng. Hiện nghệ sĩ Hữu Quốc đại diện gia đình nhận tiền quyên góp, các khoản được gửi vào tài khoản đều được anh cập nhật chi tiết và liên tục trên trang cá nhân.

Hơn 350 người đã đóng góp chi phí giúp đỡ cho hoàn cảnh của Bảo Bảo, trong đó có rất nhiều nghệ sĩ Việt

Bảo Bảo sinh năm 1995, được biết đến sau khi giành ngôi vị Á quân Cười Xuyên Việt 2020. Nam diễn viên từng theo học tại lò đào tạo của nghệ sĩ Minh Nhí và tốt nghiệp loại xuất sắc tại sân khấu kịch của nam nghệ sĩ. Sau cuộc thi, Bảo Bảo tiếp tục hoạt động nghệ thuật, tham gia phim ảnh, gameshow và sân khấu. Anh từng góp mặt trong Đường về nhà xa quá, đồng thời công tác tại Sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh và biểu diễn tại đoàn cải lương Huỳnh Long.

Hiện Bảo Bảo vẫn đang được các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 tận tình điều trị. Sự chung tay của hơn 300 nghệ sĩ, khán giả và bạn bè được kỳ vọng sẽ phần nào san sẻ gánh nặng viện phí, đồng thời tiếp thêm động lực để nam diễn viên tiếp tục chiến đấu trong giai đoạn khó khăn này.

Bạn bè, đồng nghiệp cầu mong điều may mắn và tốt đẹp sẽ đến với Bảo Bảo

Hạ Anh