Tinh hoa mỹ nhân showbiz hội tụ: Tiểu Vy, Thanh Thuỷ phát sáng, Chi Pu đẹp chẳng kém Baifern Pimchanok

Sự kiện quy tụ nhiều cái tên nổi tiếng tham gia khiến netizen bàn tán rôm rả trên mạng xã hội.

Tối 12/9, sự kiện làm đẹp quy mô tại TP.HCM thu hút sự chú ý khi quy tụ hàng loạt gương mặt nổi bật của showbiz Việt cùng nữ diễn viên đình đám Thái Lan Baifern Pimchanok. Không chỉ gây chú ý bởi dàn khách mời "toàn visual", sự kiện còn trở thành màn hội tụ phong cách của nhiều mỹ nhân với những màn xuất hiện được đầu tư chỉn chu.

Gây chú ý ngay từ khi xuất hiện, Baifern Pimchanok mang đến hình ảnh sang trọng và cuốn hút trong thiết kế váy trắng tinh tế. Nữ diễn viên khoe vóc dáng thanh mảnh, thần thái nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy sức hút, đúng với hình ảnh ngôi sao hàng đầu xứ chùa Vàng. Sự xuất hiện của Baifern nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ có mặt tại sự kiện.

Không kém cạnh khách mời quốc tế, dàn sao nữ Việt cũng khiến thảm đỏ trở nên nóng hơn bao giờ hết khi lộ diện với visual không phải dạng vừa. Hoa hậu Thanh Thủy, Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Á hậu Quỳnh Châu, Chi Pu và Yên Đan... đều lựa chọn những bộ cánh nổi bật, khoe vẻ đẹp riêng và thu hút ống kính truyền thông.

Baifern Pimchanok cùng dàn sao Việt tụ họp tại sự kiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn: Đi soi sao đi

Trong số những khoảnh khắc được khán giả quan tâm, màn xuất hiện của diễn viên Nhã Phương là một trong những điểm nhấn đáng chú ý. Lần này, nữ diễn viên tham dự sự kiện một mình thay vì xuất hiện cùng ông xã Trường Giang như nhiều lần trước đây. Nhã Phương lựa chọn chiếc váy trắng nữ tính, tôn lên vẻ ngoài nhẹ nhàng, thanh lịch.

Nữ diễn viên chiếm trọn sự chú ý với thần thái tự tin cùng diện mạo rạng rỡ. Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc ngày càng trẻ trung của Nhã Phương sau khi làm mẹ. Ở tuổi ngoài 30 và trải qua 3 lần sinh nở, nữ diễn viên vẫn duy trì phong độ ngoại hình đáng ngưỡng mộ.

Diễn viên Nhã Phương tham gia sự kiện một mình, xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ. Nguồn: Đi soi sao đi

Trong màn đụng độ tại sự kiện lần này, màn đọ sắc giữa mỹ nhân Thái Lan Baifern Pimchanok và dàn sao Việt cũng nhận được nhiều sự chú ý, mỗi người đều mang một vẻ đẹp riêng biệt. Cuộc gặp gỡ giữa các người đẹp được khán giả nhận xét là màn so kè “bất phân thắng bại”, bởi mỗi mỹ nhân đều sở hữu khí chất và dấu ấn riêng.

Mỹ nhân Baifern Pimchanok chiếm spotlight vì nhan sắc thách thức cam thường. Nguồn: Đi soi sao đi