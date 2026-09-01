Nữ diễn viên đình đám đi bán ốc ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP.HCM

Nữ diễn viên này cho biết quán ốc kinh doanh tốt giúp gia đình cô có cuộc sống ổn định.

Từ nữ diễn viên được yêu mến đến bà chủ quán ốc nổi tiếng

Lê Khánh sinh năm 1981, là nữ diễn viên đình đám của sân khấu và màn ảnh phía Nam. Cô trưởng thành từ sân khấu kịch, từng ghi dấu tại IDECAF và Thiên Đăng, đồng thời hoạt động ở lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và MC.

Tên tuổi Lê Khánh được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim ăn khách như Mùi ngò gai, Hướng nghiệp, Cuộc chiến hoa hồng, Dù gió có thổi, Độc thân tuổi 30, Cô dâu đại chiến... Những năm gần đây, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh, trong đó có Chị dâu và Chị ngã em nâng, cho thấy sức hút bền bỉ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

DIễn viên Lê Khánh

Phía sau hình ảnh một nữ diễn viên được săn đón, Lê Khánh còn có một "nghề tay trái" khá bình dân, đó là bán ốc. Năm 2011, khi còn chưa làm đám cưới với diễn viên Tuấn Khải, Lê Khánh cùng chồng bắt đầu nghĩ đến việc kinh doanh. Theo nữ diễn viên, thời điểm ấy cả hai đều sống bằng nghề diễn viên nên thu nhập không ổn định. Có lời mời đóng phim, đóng kịch thì có thu nhập, nhưng những khoảng thời gian ít việc lại khiến cuộc sống bấp bênh.

Lê Khánh vốn đặc biệt thích ăn ốc nên sau khi nhận được sự ủng hộ của người thân, cô quyết định mở quán ốc tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 cũ, TP.HCM vào năm 2011. Thời gian đầu, nữ diễn viên thường xuyên có mặt tại quán, tự tay bưng bê đồ ăn, phục vụ khách và hỏi ý kiến thực khách để cải thiện chất lượng.

Theo Lê Khánh, gia đình cô có cuộc sống ổn định nhờ 2 quán ốc

Đến năm 2026, vợ chồng Lê Khánh đã có 2 quán ốc tại TP.HCM. Lê Khánh cho biết ông xã cô là người có tư duy kinh doanh tốt và trực tiếp đảm nhiệm phần lớn công việc này. Sau gần 15 năm, điều khiến Lê Khánh tự hào không phải là có bao nhiêu người biết đến quán vì cô là diễn viên, mà là những khách hàng từng tò mò ban đầu sau đó quay trở lại vì thực sự yêu thích món ăn và cách phục vụ.

Hiện tại, dù bận rộn với phim ảnh, Lê Khánh cho biết cô vẫn ra quán mỗi khi thu xếp được thời gian. Cô cũng thừa nhận việc kinh doanh không phải lúc nào cũng thuận lợi, có ngày đông khách nhưng cũng có ngày vắng. Hai vợ chồng phải liên tục thích nghi với thị trường, cải thiện chất lượng món ăn và dịch vụ để giữ chân thực khách.

Hôn nhân hơn một thập kỷ, hai con trai và cuộc sống giản dị

Nếu kinh doanh giúp Lê Khánh có thêm một nguồn thu nhập ổn định, thì gia đình mới là nền tảng để nữ diễn viên yên tâm theo đuổi nghề diễn. Cô và ông xã Tuấn Khải có chuyện tình kéo dài nhiều năm trước khi chính thức kết hôn. Đến nay, sau gần hai thập kỷ gắn bó, cả hai luôn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống lẫn công việc.

Sau khi lập gia đình, vợ chồng Lê Khánh vẫn cùng hoạt động nghệ thuật, thậm chí nhiều lần đóng chung phim, kịch. Trong dự án Ăn tết ở đâu, họ lần đầu vào vai một cặp vợ chồng trên màn ảnh. Lê Khánh chia sẻ cô cảm thấy may mắn khi có Tuấn Khải bên cạnh. Ông xã không chỉ thấu hiểu cô trong nghệ thuật, mà còn hỗ trợ gia đình, giúp cô vượt qua những khó khăn.

Lê Khánh và ông xã Tuấn Khải đã có gần 2 thập kỷ gắn bó bên nhau

Đặc biệt, hành trình làm mẹ của Lê Khánh từng không dễ dàng. Nữ diễn viên từng trải qua biến cố thai lưu trước khi có con. Sau đó, những lo lắng trong quá trình mang thai khiến cô gặp vấn đề về tâm lý. Với sự quan tâm, chăm sóc của chồng và gia đình, cô dần vượt qua giai đoạn khó khăn ấy và hiện có hai con trai.

Lê Khánh thừa nhận cuộc sống hôn nhân của vợ chồng cô cũng có những lúc bất đồng. Thời gian đầu mới cưới, cả hai từng tranh cãi, thậm chí lớn tiếng với nhau. Nhưng sau nhiều năm chung sống, họ dần học cách lắng nghe, nhận lỗi khi mình sai và đặt gia đình lên trên cái tôi cá nhân.

Những năm gần đây, nhờ sự ủng hộ của gia đình, Lê Khánh tích cực hoạt động nghệ thuật. Cô liên tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh như Nhà ba tôi một phòng, Chị dâu, Cục vàng của ngoại và Ma xó. Nữ diễn viên cho biết cô không đặt nặng chuyện phải tăng cát-xê sau những bộ phim thành công. Điều cô coi trọng hơn là được đạo diễn, nhà sản xuất nhớ đến và tiếp tục trao cơ hội làm nghề. Cô thậm chí mong muốn thử sức với một dạng nhân vật hoàn toàn mới trong tương lai.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của cặp đôi diễn viên

Ở tuổi 45, Lê Khánh vì thế vẫn giữ được một nhịp sống khá đặc biệt: trên sân khấu và màn ảnh là một diễn viên được khán giả yêu mến, ngoài đời lại có thể trở thành bà chủ quán ốc, tự tay phục vụ khách khi có thời gian. Sau gần 15 năm kinh doanh, nữ diễn viên không nói về sự giàu có hay những tài sản xa hoa. Cô chỉ đơn giản cho rằng được làm nghề, được sống bằng nghề và có một gia đình bình yên đã là điều đáng quý.