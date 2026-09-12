Nam diễn viên Vbiz 31 tuổi vừa cấp cứu vì co giật và tím tái, tình trạng nguy kịch

Nhiều sao Việt, khán giả lo lắng khi biết tin nam diễn viên này đang gặp vấn đề sức khoẻ.

Chiều 12/9, diễn viên Hữu Quốc bất ngờ thông báo nam diễn viên Bảo Bảo - Á quân Cười Xuyên Việt 2020 rơi vào tình trạng sức khoẻ đáng lo. Theo diễn viên Hữu Quốc và Bình Tinh cho hay Bảo Bảo cấp cứu ở Bệnh viện Nhân Dân 115 vì bệnh lý mạch máu não. Về tình hình sức khoẻ hiện tại của Bảo Bảo, đồng nghiệp cho hay: "Bác sĩ chẩn đoán có khả năng cao viêm màng não, hoặc lao màng não, hiện đang co giật tím tái, thương em lắm!".

Diễn viên Bảo Bảo năm nay 31 tuổi, vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật vì hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả. Ngay khi Bảo Bảo gặp biến cố sức khoẻ, nhiều đồng nghiệp thân thiết đã chung tay hỗ trợ về vật chất. Nghệ sĩ Hữu Quốc nói: "Anh em đoàn Huỳnh Long chúng tôi đang góp thêm chút tấm lòng để em vượt qua cơn cấp cứu này vì chi phí điều trị rất cao, gia đình Bảo thì lại khó khăn. Dẫu biết là em Bình Tinh sẽ lo nhiều lắm, nhưng chúng tôi xin phụ chút tấm lòng cùng em và gia đình".

Trong đó, nghệ sĩ Bình Tinh trực tiếp cùng gia đình lo lắng cho diễn viên Bảo Bảo. Bình Tinh chia sẻ: "Bảo ơi cố lên e ơi. Hứa với Út (Bình Tinh - PV) không được bỏ cuộc nha em. Út và tất cả mọi người luôn bên em và mãi mãi bên em, Út đau lòng lắm khi thấy em bị hành xác như vậy".

Diễn viên Bảo Bảo cấp cứu trong tình trạng tím tái, co giật

Bảo Bảo sinh năm 1995 tại TP.HCM, xuất thân trong một gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, nam diễn viên sớm bộc lộ năng khiếu và quyết định theo đuổi con đường diễn xuất. Anh từng theo học tại lò đào tạo của nghệ sĩ Minh Nhí và tốt nghiệp loại xuất sắc tại sân khấu kịch của nam nghệ sĩ.

Bảo Bảo được khán giả biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi vị Á quân Cười xuyên Việt 2020. Thời điểm cuộc thi diễn ra cũng đúng lúc dịch bệnh bùng phát nên dù đạt thành tích đáng chú ý, nam diễn viên không có quá nhiều cơ hội để bật lên. Sau đó, anh dần có thêm nhiều lời mời tham gia gameshow, chương trình giải trí và các dự án nghệ thuật.

Năm 2022, Bảo Bảo góp mặt trong bộ phim Đường về nhà xa quá, đồng thời tiếp tục xuất hiện trên nhiều gameshow. Bên cạnh hoạt động trên màn ảnh, nam diễn viên cũng miệt mài với sân khấu. Anh vừa công tác tại Sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh, vừa biểu diễn tại đoàn cải lương Huỳnh Long, duy trì việc hoạt động ở nhiều lĩnh vực để theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Bảo Bảo từng là Á quân Cười xuyên Việt 2020

Trong một cuộc trò chuyện vào năm 2023, Bảo Bảo chia sẻ về cuộc sống: "Tôi sống được bằng nghề, không còn làm nghề tay trái nữa. Hồi trước, tôi bán hàng online và rất đắt hàng. Vì bán được nên tôi bị cuốn theo, mải kiếm tiền rồi bị so sánh; làm diễn viên cực quá mà còn không có tiền… nên mình bị lung lay. Rồi tôi nằm suy nghĩ, mình bỏ tiền ra đi học nghề, tốt nghiệp đàng hoàng để được thực hiện đam mê. Giờ mình bỏ nghề đi buôn bán kiếm tiền. Vậy mình học làm gì? Giữa đam mê và kiếm tiền, tôi chọn đam mê. Đang bán rất đắt hàng nhưng tôi không bán nữa, đi làm nghệ thuật tiếp. Sau đó là tôi thi Cười Xuyên Việt và làm nghề tới giờ, dù cũng trải qua không ít sóng gió".

Bảo Bảo vẫn chăm chỉ hoạt động trước khi gặp biến cố sức khoẻ

Ảnh: FBNV