Mức lương của Hari Won

Ở tuổi 41, Hari Won vẫn duy trì hoạt động trong nhiều lĩnh vực của showbiz Việt. Tuy nhiên, nữ ca sĩ từng thẳng thắn thừa nhận thu nhập của mình thấp hơn đáng kể so với ông xã Trấn Thành.

Hari Won thừa nhận sự chênh lệch thu nhập với Trấn Thành

Hari Won là một trong những nghệ sĩ Việt – Hàn có hoạt động lâu năm trong làng giải trí. Bên cạnh ca hát, cô còn tham gia phim ảnh, dẫn chương trình và xuất hiện tại nhiều gameshow. Dù có sự nghiệp riêng, mức thu nhập của nữ nghệ sĩ lại được chú ý đặc biệt khi đặt cạnh ông xã Trấn Thành – người đang hoạt động ở nhiều vai trò như MC, diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất.

Trong một cuộc trò chuyện tại họp báo chương trình Super 10 - Siêu tài năng nhí mùa 5 diễn ra tại TP.HCM hồi tháng 5/2026, Hari Won được hỏi về việc liệu cô có thể làm thay chồng trong việc hỗ trợ tiền cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn hay không. Nữ nghệ sĩ không ngần ngại nói: “Tiền lương của anh ấy và Hari một trời một vực, không thể làm như anh ấy được”.

Đây là một trong những lần hiếm hoi Hari Won trực tiếp đề cập đến sự chênh lệch thu nhập giữa hai vợ chồng. Tuy nhiên, cô không công bố con số cụ thể về mức lương hay tổng thu nhập cá nhân.

Điều đáng chú ý là dù thừa nhận khoảng cách tài chính với chồng, Hari Won vẫn khẳng định chuyện cô sử dụng tiền của mình là quyết định cá nhân. Khi được hỏi có cần hỏi ý kiến Trấn Thành trước khi chi tiền hay không, nữ nghệ sĩ cho biết: “Tiền bạc không liên quan gì hết”, đồng thời nhấn mạnh cô tự quyết định số tiền mình chi, còn chồng cũng có quyền quyết định với khoản tiền của anh.

Nguồn thu của Hari Won đến từ nhiều hoạt động

Sinh năm 1985 tại Seoul, Hàn Quốc, Hari Won mang hai dòng máu Việt – Hàn. Cô được khán giả Việt biết đến rộng rãi sau khi tham gia Cuộc đua kỳ thú năm 2013. Sau đó, nữ nghệ sĩ từng bước mở rộng hoạt động sang âm nhạc, điện ảnh và truyền hình.

Không chỉ phát hành sản phẩm âm nhạc, Hari Won còn thường xuyên xuất hiện với vai trò MC, giám khảo hoặc khách mời tại các chương trình truyền hình. Với khả năng sử dụng nhiều ngôn ngữ cùng hình ảnh riêng biệt, cô xây dựng được vị trí tương đối ổn định trong thị trường giải trí.

Tại Super 10 - Siêu tài năng nhí mùa 5, Hari Won tiếp tục đảm nhận vị trí giám khảo. Chương trình gồm 15 tập và lên sóng HTV7 từ ngày 30/5/2026. Đây cũng là một trong những hoạt động gần đây cho thấy nữ nghệ sĩ vẫn duy trì công việc trên truyền hình. Ngoài thu nhập từ công việc nghệ thuật, Hari Won còn là gương mặt quen thuộc trong các hoạt động quảng bá, xuất hiện thương mại và các chương trình giải trí. Tuy nhiên, những khoản thu cụ thể của cô từ từng nguồn hiện không được công khai.

Trong khi đó, Trấn Thành có hệ sinh thái hoạt động rộng hơn đáng kể. Nam nghệ sĩ sinh năm 1987 hoạt động đồng thời ở nhiều vai trò như MC, diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất. Các bộ phim do anh tham gia thực hiện từng đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, bên cạnh nguồn thu từ gameshow, quảng cáo và các hoạt động nghệ thuật khác. Chính vì vậy, Trấn Thành thường được công chúng gọi là một “đại gia nghìn tỷ” trong giới giải trí.

Ở tuổi 41, Hari Won vẫn có nhiều năm hoạt động trong showbiz và duy trì độ nhận diện cao. Cô đồng thời sở hữu nhiều vai trò nghề nghiệp, từ ca sĩ, diễn viên đến MC, giám khảo. Điều này cũng cho thấy một thực tế đặc thù của giới giải trí: thu nhập của nghệ sĩ không nhất thiết được quyết định bởi một mức lương cố định, mà có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau như cát-xê chương trình, biểu diễn, quảng cáo, phim ảnh và các hợp đồng thương mại. Với Hari Won, những nguồn thu này được duy trì qua nhiều năm hoạt động, dù quy mô hiện tại không thể đặt ngang với ông xã Trấn Thành.