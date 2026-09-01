Nữ nghệ sĩ là Viện trưởng nói về chồng kém 11 tuổi: "Từ học trò... giờ hắn là chồng tớ"

"Cũng vài lần tan đàn xẻ nghé. Cũng từng xé toang một cuộc tình vừa mới chớm nở. Tưởng đường ai nấy đi...", nữ nghệ sĩ là Viện trưởng chia sẻ.

Khánh Thi vừa thu hút sự chú ý khi chia sẻ về hành trình tình yêu với Phan Hiển, từ khi anh còn là học trò của cô đến lúc trở thành bạn nhảy, người đồng hành và chồng. Nữ nghệ sĩ cũng nhắc đến những thăng trầm trong mối quan hệ của cả hai.

Trên trang cá nhân, Khánh Thi đăng 3 hình ảnh bên Phan Hiển kèm dòng trạng thái có tiêu đề "Bạn đồng hành của tớ". Cô kể: "Xưa hắn học tớ. Chả biết hồi đó ngưỡng mộ cô giáo hay vì lý do gì mà cứ thế… va vào nhau".

Sau đó, Phan Hiển trở thành bạn nhảy của Khánh Thi. "Rồi hắn nhảy với tớ. Nhảy riết, hắn trở thành người bên cạnh tớ lúc nào chẳng hay. Tớ chuyển hướng công việc, hắn vẫn đồng hành. Chắc cũng chỉ vì muốn được cạnh nhau", cô viết.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Khánh Thi cho biết cả hai từng có thời điểm chia xa. "Cũng vài lần tan đàn xẻ nghé. Cũng từng xé toang một cuộc tình vừa mới chớm nở. Tưởng đường ai nấy đi… Ấy vậy mà rồi lại va vào nhau. Lần này va hơi mạnh… dính luôn thêm 3 cục kẹo Binasa", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Hình ảnh Khánh Thi đăng kèm status.

Khánh Thi cũng nói về sự thay đổi của Phan Hiển sau nhiều năm. Theo cô, ngày trước anh vẫn là một cậu nhóc còn trẻ con, còn hiện tại đã trưởng thành hơn.

"Ngày trước nhìn hắn, tớ thấy một cậu nhóc còn trẻ con. Bây giờ nhìn lại, hắn trưởng thành thật rồi. Từ học trò, thành bạn nhảy, thành người đồng hành, rồi cùng tớ làm cha mẹ của 3 cục kẹo Binasa. Và giờ… hắn là chồng tớ", Khánh Thi viết.

Bài viết của Khánh Thi nhận được nhiều bình luận từ khán giả. Một số người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hành trình tình cảm của cặp đôi, đồng thời dành lời chúc gia đình cô luôn hạnh phúc, bình an.

Một khán giả viết: "Theo dõi anh chị từ ngày chị Thi bầu em bé đầu tiên, tới nay vẫn luôn ngưỡng mộ tình yêu của anh chị rất nhiều". Người khác nhận xét Phan Hiển là "một cậu học trò biết yêu thương, biết thấu hiểu và biết làm chồng, làm cha mẫu mực chỉn chu".

Từ mối quan hệ cô - trò, Khánh Thi và Phan Hiển sau đó trở thành bạn nhảy, bạn đời và cùng nhau chăm sóc 3 người con. Qua chia sẻ mới nhất, Khánh Thi gọi Phan Hiển là "bạn đồng hành" sau chặng đường nhiều năm bên nhau.

Khánh Thi tên thật là Nguyễn Hồng Thi sinh năm 1982 tại Hà Nội. Từ năm 2023, kiện tướng dancesport Khánh Thi đảm nhận chức vụ Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật tại Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF). Tại đây, cô chịu trách nhiệm quản lý, đào tạo và thúc đẩy các phong trào nghệ thuật, thể thao cho sinh viên.

Bên cạnh sự nghiệp giáo dục, cô có cuộc hôn nhân viên mãn với Phan Hiển - nam vũ công kém cô 11 tuổi và từng là học trò cũ. Vượt qua nhiều sóng gió dư luận, cặp đôi chính thức kết hôn vào cuối năm 2022 sau nhiều năm gắn bó. Hiện tại, tổ ấm của nữ Viện trưởng đã có 3 người con chung vô cùng đáng yêu và hạnh phúc.