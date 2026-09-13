Thời gian qua, anh từng nhiều lần vướng nghi vấn tình cảm với các mỹ nhân trong showbiz.

Trong dịp sinh nhật tuổi 38, diễn viên Quỳnh Nga tổ chức một bữa tiệc ấm cúng bên hội bạn thân tại một nhà hàng sang trọng. Đáng chú ý, trong đoạn clip do diễn viên Việt Anh đăng tải trên mạng xã hội, B Trần bất ngờ chiếm sự chú ý khi xuất hiện tay trong tai với một cô gái.

Nhiều netizen liền đặt nghi vấn đây có thể là bạn gái của anh. B Trần vốn là một thành viên trong hội bạn thân của nhóm diễn viên VTV. Anh từng nhiều lần đồng hành cùng Việt Anh, Quỳnh Nga, Lã Thanh Huyền, Huyền Lizzie, Quỳnh Kool... trong các chuyến du lịch, sự kiện và những buổi gặp gỡ riêng. Năm 2024, B Trần cũng cùng nhóm bạn này xuất hiện trong chuyến du lịch Trung Quốc.

B Trần nắm tay 1 cô gái xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của Quỳnh Nga. Ảnh: FBNV

Trong bức ảnh chung, cả hai đứng vị trí xa nhau. Ảnh: FBNV

Netizen liền đặt nghi vấn đây là người yêu của B Trần. Ảnh: FBNV

Vào tháng 5/2026, B Trần từng gây chú ý khi đăng tải một đoạn clip ngắn trên TikTok. Trong video, nam diễn viên xuất hiện với một bó hoa hồng đỏ trên tay. Chi tiết này khiến nhiều người cho rằng anh đang ngầm hé lộ chuyện tình cảm".

Ngay sau đó, cư dân mạng bắt đầu tìm kiếm danh tính cô gái được cho là có liên quan đến nam diễn viên. Một cô gái tên T.P từng đăng tải hình ảnh đón sinh nhật trong không gian sang trọng, trên tay ôm một bó hoa có kiểu dáng và cách gói được cho là khá giống bó hoa xuất hiện trong video của B Trần.

Đáng chú ý, trong hình ảnh của T.P, cư dân mạng còn soi thấy bóng dáng một người đàn ông xuất hiện trong gương phía sau. Một số người cho rằng vóc dáng của người này có nét tương đồng với B Trần. Chưa dừng lại ở đó, khi hình ảnh của T.P được chia sẻ trong phần bình luận, B Trần còn có động thái "thả tim". Chi tiết này tiếp tục khiến cư dân mạng đặt dấu hỏi về mối quan hệ giữa nam diễn viên và cô gái.

Anh từng bị soi hint hẹn hò với cô gái tên T.P từ tháng 5/2026. Ảnh: FBNV

B Trần hiện vẫn là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Sở hữu chiều cao 1m80 cùng ngoại hình điển trai, nam diễn viên từng được biết đến với nhiều vai trò như diễn viên, MC, VJ và là một hot boy đình đám một thời.

Về chuyện tình cảm, B Trần từng có mối tình được công chúng chú ý với Quỳnh Anh Shyn. Cả hai công khai hẹn hò vào tháng 10/2012 và từng cùng xuất hiện trong một số dự án như 5S Online, các phim sitcom... Sau khoảng 3 năm bên nhau, cặp đôi chia tay vào tháng 10/2015, khép lại mối tình nhận được nhiều sự quan tâm của giới trẻ thời điểm đó.

Sau khi chia tay Quỳnh Anh Shyn, B Trần từng nhiều lần vướng nghi vấn tình cảm với các mỹ nhân trong showbiz. Trong đó, Quỳnh Kool là cái tên thường xuyên được cư dân mạng "đẩy thuyền". Cả hai từng hợp tác trong Chúng ta của 8 năm sau, đồng thời nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các buổi gặp gỡ và những chuyến đi với hội bạn thân.

Sự thân thiết của B Trần và Quỳnh Kool từng khiến khán giả đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa hai người. Tuy nhiên, cả hai chưa từng xác nhận chuyện hẹn hò. B Trần từng cho biết anh và Quỳnh Kool chơi chung trong một nhóm diễn viên nên việc cùng đi chơi, du lịch hay gặp gỡ là điều bình thường.

B Trần từng là hot boy đình đám một thời và được biết đến với nhiều vai trò như diễn viên, MC, VJ... Ảnh: FBNV