Mỹ nhân đình đám bị chồng cũ lừa ký giấy trả nợ thay, nay trắng tay đi bán há cảo chiên nuôi con

Nữ diễn viên này và các con đang sống ở 1 căn hộ nhỏ, xung quanh là những cánh đồng rau và đồng ruộng.

Chu Yến sinh năm 1974, từng để lại dấu ấn trong nhiều bộ phim truyền hình giờ vàng như Khấu Lão Tây Nhi, Ảnh Hậu Hồ Điệp, Thiếu Niên Anh Hùng Phương Thế Ngọc, Thần Điêu Hiệp Lữ (vai Trình Anh), Khang Hy Vương Triều (vai Đồng phi - Hiếu Khang Chương Hoàng hậu), Thiếu Niên Trương Tam Phong, Thiến Nữ U Hồn, Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết (vai Mộ Dung Thục)... Nhờ nhan sắc nổi bật và khí chất riêng, Chu Yến được mệnh danh là "người đẹp vai phụ số 1 showbiz Hoa ngữ".

Với sự nghiệp thành công rực rỡ, Chu Yến từng có một cuộc sống sung túc, ổn định và ở trong biệt thự xa hoa tại Đại Lý (Trung Quốc). Thế nhưng, từ năm 2019, cuộc đời của nữ diễn viên đã đảo lộn hoàn toàn. Mọi biến cố bắt nguồn từ người chồng cũ mà cô từng hết lòng tin tưởng. Khi đó, Chu Yến đã bị chồng cũ đại gia lừa ký vào thỏa thuận bảo lãnh trách nhiệm vô hạn cho hoạt động kinh doanh của đối phương. Không ngờ, điều này về sau lại trở thành gánh nặng kéo cuộc đời cô xuống vực sâu. Khi công việc kinh doanh của chồng cũ gặp khủng hoảng, dòng tiền đứt gãy và người này không còn khả năng thanh toán khoản nợ khổng lồ, Chu Yến phải gánh toàn bộ trách nhiệm trả nợ liên đới theo thỏa thuận đã ký.

Chu Yến từng là mỹ nhân nổi danh của màn ảnh Hoa ngữ. Ảnh: Baidu.

Chu Yến gánh chịu nợ nần của chồng cũ do đã ký vào thỏa thuận bảo lãnh kinh doanh. Ảnh: Baidu.

Biến cố bất ngờ khiến thành quả mà nữ diễn viên tích lũy suốt nửa đời hoạt động nghệ thuật gần như tan thành mây khói. Toàn bộ tài sản đứng tên Chu Yến, từ bất động sản, trang sức giá trị cho đến tiền tiết kiệm tích cóp sau nhiều năm đóng phim, đều bị tòa án phong tỏa và xử lý để trả nợ. Cơ ngơi mà cô gây dựng trong nhiều năm gần như bị xóa sạch chỉ trong chớp mắt.

Tuy nhiên, vận rủi vẫn chưa dừng lại. Một căn biệt thự Chu Yến đã bán và nhận trước 1,5 triệu NDT (khoảng 5,8 tỷ đồng) tiền đặt cọc cũng bị đưa ra đấu giá bắt buộc do liên quan đến tranh chấp bảo lãnh. Việc bất động sản bất ngờ bị xử lý khiến nữ diễn viên tiếp tục rơi vào vụ kiện vi phạm hợp đồng, khi người mua yêu cầu cô bồi thường 6 triệu NDT (khoảng 23,2 tỷ đồng). Khoản nợ mới chồng lên những gánh nặng cũ, khiến Chu Yến càng thêm bế tắc.

Đến tháng 5/2025, do không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng thời hạn, Chu Yến bị tòa án áp dụng lệnh hạn chế chi tiêu cao cấp. Những vụ kiện và khoản nợ liên tiếp chồng chất khiến nữ diễn viên nhiều năm qua không thể thoát khỏi vòng xoáy tranh chấp pháp lý.

Chu Yến trắng tay vì trả nợ cho chồng cũ. Ảnh: Baidu.

Đến ngày 12/9, Chu Yến bị bắt gặp đứng bán há cảo chiên ở 1 nhà hàng tại Hàng Châu (Trung Quốc). Hình ảnh này gây xôn xao dư luận. Sau đó, trên livestream nữ diễn viên tâm sự bản thân vẫn trong tình trạng nợ nần chồng chất. Tài khoản ngân hàng bị phong tỏa, tài khoản lương hưu cũng bị cưỡng chế khấu trừ, trong khi tài sản đứng tên cô gần như đã bị xử lý hết.

Hiện, nữ diễn viên và các con đang thuê một căn hộ nhỏ, xung quanh là những cánh đồng rau và đồng ruộng tại Hoành Điếm (Trung Quốc) để sinh sống. Ngoài bán há cảo chiên, nữ diễn viên còn đi đóng phim ngắn để kiếm thêm thu nhập.

Theo Chu Yến, cô không oán trách chồng cũ vì ngay từ đầu đối phương không có ý định hãm hại ác ý. Nữ diễn viên chia sẻ người đàn ông này ban đầu chỉ muốn làm tốt công việc kinh doanh và mang đến cuộc sống tốt hơn cho con cái, nhưng cuối cùng lại không thể kiểm soát được tình hình. Chu Yến tiết lộ chồng cũ hiện vẫn chịu trách nhiệm chi trả học phí cho con, thừa nhận khoản nợ và có kế hoạch hoàn trả rõ ràng cho cô.

Chu Yến bán há cảo chiên kiếm sống. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu