Bị nói nhìn Đàm Thu Trang mà học hỏi, Diệp Lâm Anh: "Khi nào Đức Phạm bằng 1/10 của anh Cường Đô La thì hãy nói"

Hành động của Vũ Thuý Quỳnh đối với con gái của Diệp Lâm Anh - Đức Phạm đang gây bàn tán trên MXH.

Dù đã đường ai nấy đi, Diệp Lâm Anh và Đức Phạm thỉnh thoảng vẫn vướng những ồn ào liên quan đến cuộc sống riêng. Mới đây, Vũ Thúy Quỳnh gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện của nhãn hàng cùng con gái của Diệp Lâm Anh và Đức Phạm. Hình ảnh hai người ngồi cạnh nhau được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Không lâu sau đó, Diệp Lâm Anh đăng tâm thư giữa đêm, bày tỏ sự không đồng tình. Cựu người mẫu cho biết cô không được thông báo hay trao đổi trước về việc con gái xuất hiện tại một sự kiện có yếu tố thương mại, đồng thời khẳng định không mong muốn hình ảnh của bé được sử dụng cho mục đích truyền thông hay xây dựng hình ảnh cá nhân.

Diệp Lâm Anh thể hiện rõ thái độ không đồng tình với việc con gái xuất hiện ở sự kiện cùng Vũ Thuý Quỳnh

Sau bài đăng, bên cạnh những ý kiến đồng tình và bảo vệ Diệp Lâm Anh, cũng xuất hiện không ít bình luận trái chiều cho rằng nữ diễn viên đang làm vấn đề trở nên nghiêm trọng. Trước những nhận xét này, Diệp Lâm Anh tiếp tục lên tiếng khá gay gắt: "Mấy bạn nói mình xấu tính là đúng nha. Mình không có nghĩa vụ phải tốt đẹp với người tệ bạc. Thật sự không nên đưa con đi sự kiện với vai vế chưa rõ ràng rất nhạy cảm. Mục đích là gì? Yêu thương con thì tốt, nhưng sự yêu thương này không cần có social làm chứng đâu".

Khi được hỏi lý do không trực tiếp tag tên Vũ Thúy Quỳnh để nhắc nhở, Diệp Lâm Anh đáp ngắn gọn: "Có thân đâu mà tag".

Diệp Lâm Anh ghi nhận việc con được quan tâm nhưng cô cho rằng những việc này không nên thể hiện trước ống kính

Đáng chú ý, khi có người so sánh việc Diệp Lâm Anh từng đưa hai con đi du lịch, dự sinh nhật cùng Phạm Kiên với việc Vũ Thúy Quỳnh xuất hiện bên con gái tại sự kiện, nữ diễn viên cũng lập tức giải thích. Theo Diệp Lâm Anh, những lần các con xuất hiện cùng cô và Phạm Kiên trước đây đều là những hoạt động mang tính riêng tư, không liên quan đến nhãn hàng hay mục đích thương mại. Nữ diễn viên cho biết cô chưa từng để con tham gia các hoạt động thương mại theo cách tương tự.

Diệp Lâm Anh nói: "Đi tiệc gia đình, người thân, du lịch không nhãn hàng thương mại và có mẹ đi cùng khác hoàn toàn với đi dự sự kiện thương mại có nhãn hàng, truyền thông và không có bố đi cùng".

Diệp Lâm Anh cho rằng cô và Phạm Kiên chỉ đưa 2 con đi du lịch riêng tư, tiệc bạn bè thân thiết nên tính chất không giống với sự kiện thương mại

Giữa ồn ào, câu chuyện về cách những người nổi tiếng ứng xử với hình ảnh con cái cũng khiến một số cư dân mạng nhắc đến gia đình Cường Đô La - Đàm Thu Trang. Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà sau khi chia tay đều có gia đình riêng nhưng vẫn giữ sự kết nối để cùng chăm sóc con trai chung. Trước ý kiến của một số netizen cho rằng Diệp Lâm Anh nên học cách ứng xử từ gia đình Đàm Thu Trang - Cường Đô La, nữ diễn viên cũng thẳng thắn phản hồi.

Cô cho rằng hoàn cảnh của mỗi gia đình hoàn toàn khác nhau và không thể đặt lên bàn cân so sánh. Diệp Lâm Anh đáp: "Khi nào Đức Phạm bằng 1/10 của anh Cường thì hãy nói". Phát ngôn này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi cách đáp trả trực diện, cho thấy Diệp Lâm Anh không đồng tình với việc lấy câu chuyện của gia đình Cường Đô La để áp vào trường hợp của mình.

Diệp Lâm Anh đáp trả khi bị so sánh với gia đình Đàm Thu Trang

Qua những chia sẻ liên tiếp, có thể thấy điều Diệp Lâm Anh đặc biệt quan tâm không đơn thuần là việc con gái gặp gỡ hay dành thời gian với những người thân thiết. Vấn đề cô đặt ra là việc hình ảnh của con xuất hiện trong một hoạt động có yếu tố thương mại, truyền thông nhưng bản thân cô - người trực tiếp nuôi dưỡng bé không được thông báo trước.

Hiện tại, Vũ Thúy Quỳnh chưa có động thái đáp trả những chia sẻ mới nhất của Diệp Lâm Anh. Trong khi đó, một bộ phận khán giả tiếp tục khuyên Diệp Lâm Anh nên bình tĩnh và cân nhắc cách xử lý phù hợp, tránh để những ồn ào giữa người lớn ảnh hưởng đến cuộc sống và hình ảnh của các con về lâu dài.

Căng thẳng của Diệp Lâm Anh và Vũ Thuý Quỳnh đang náo loạn MXH

Ảnh: FBNV