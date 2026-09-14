Jiyeon kết hôn vội vã ngay trong tháng 9

Người hâm mộ và đồng nghiệp hiện đồng loạt gửi tới Jiyeon những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Sáng 14/9, tờ Starnews đưa tin, Hoa hậu Jiyeon (từng thi Miss Globe 2017) và nam ngôi sao truyền hình thực tế Song Joo Heon sẽ kết hôn trong tháng 9 này. Tính đến thời điểm hiện tại, cặp đôi vẫn chưa công bố chính xác ngày và địa điểm nơi tổ chức đám cưới với truyền thông - công chúng.

Trên trang cá nhân, Jiyeon vừa xác nhận sắp cưới chồng, đồng thời chia sẻ cảm nghĩ trước thềm hôn lễ hạnh phúc: “Tôi đã gặp được 1 người đàn ông rất tốt. Tôi cùng anh ấy sẵn sàng bắt đầu 1 khởi đầu mới của cuộc đời. Lẽ ra tôi nên đến gặp từng người quen để thông báo chuyện vui này, nhưng vì sợ mình có thể sẽ gây phiền hà nên vẫn có những người mà tôi chưa kịp báo tin. Nếu điều đó khiến mọi người cảm thấy chạnh lòng thì cũng hy vọng các bạn hãy rộng lượng thông cảm và bỏ qua cho tôi nhé. Tôi sẽ luôn ghi nhớ và trân trọng những lời chúc phúc của mọi người và xin hứa sẽ sống thật hạnh phúc trong tương lai”.

Jiyeon tuyên bố cưới chồng, nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp mới đây. Ảnh: IGNV

Song song với đó, nam ngôi sao truyền hình thực tế Song Joo Heon cũng vừa có động thái trên trang cá nhân nhằm hưởng ứng bài đăng mới của Jiyeon, qua đó xác nhận anh sắp sửa rước nàng hậu xứ Hàn về dinh: “Tháng 9 năm nay, tôi sẽ kết hôn, mọi chuyện có hơi muộn 1 chút xíu”.

Cũng trong sáng 14/9, cặp đôi đã chia sẻ bộ ảnh cưới hạnh phúc tới người hâm mộ và nhanh chóng nhận về bão like chỉ sau thời gian ngắn. Trong hình, Jiyeon - Song Joo Heon biến hóa qua nhiều concept đa dạng, khiến người hâm mộ không khỏi thích thú trước những màn tương tác ngọt ngào, “tình bể bình”.

Jiyeon - Song Joo Heon nắm chặt tay nhau, không giấu được niềm hạnh phúc trào dâng trong bộ ảnh cưới. Ảnh: IGNV

Cặp vợ chồng sắp cưới trao nhau ánh mắt thâm tình, đắm đuối, khiến cho người hâm mộ “tan chảy”. Ảnh: IGNV

Cô dâu Jiyeon hạnh phúc được chú rể bế trong vòng tay yêu thương. Ảnh: IGNV

Jiyeon - Song Joo Heon trao nhau nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng trong bộ ảnh cưới. Khoảnh khắc này đã trở nên viral, được dân tình chia sẻ rần rần khắp MXH ngay trong ngày 14/9. Ảnh: IGNV

Trên các diễn đàn trực tuyến, người hâm mộ đồng loạt gửi tới cặp vợ chồng sắp cưới Jiyeon - Song Joo Heon những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đồng thời, công chúng cũng bày tỏ hy vọng sớm được chiêm ngưỡng hôn lễ cổ tích của cặp đôi.

Jiyeon có tên đầy đủ là Lee Jiyeon, cô từng đại diện cho Hàn Quốc tham dự cuộc thi Miss Globe 2017 và đã để lại được ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Trở về quê nhà sau cuộc thi, Jiyeon tiếp tục lấn sân sang diễn xuất, từng bước tạo dựng chỗ đứng qua 1 số bộ phim truyền hình. Trong khi đó, Song Joo Heon từng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả sau khi xuất hiện trên chương trình hẹn hò I Am Solo mùa 21.

Jiyeon từng là thí sinh đại diện cho Hàn Quốc tại sân chơi sắc đẹp Miss Globe cách đây 9 năm. Ảnh: IGNV

Song Joo Heon gây chú ý khi xuất hiện trên show hẹn hò ăn khách I Am Solo mùa 21. Ảnh: IGNV

Nguồn: Starnews