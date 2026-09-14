Còn chê Lisa nâng mũi hỏng nữa không?

Không ai có thể rời mắt khỏi nhan sắc hoàn hảo của Lisa (BLACKPINK).

Vào ngày 13/9, Lisa (BLACKPINK) đã tham dự 1 sự kiện quảng bá cho phim tài liệu về bản thân mang tên Always Lalisa. Ngay lập tức, những bức ảnh từ sự kiện đã nhanh chóng khiến mạng xã hội quốc tế bùng nổ. Xuất hiện với diện mạo tựa một nàng búp bê sống bước ra từ truyện cổ tích, Lisa đã dập tắt hoàn toàn mọi nghi vấn hay lời chê bai về nhan sắc từng đeo bám cô trước đó, khẳng định đẳng cấp visual đỉnh cao không góc chết.

Lisa khiến đám đông không thể rời mắt bởi vẻ đẹp ngọt ngào, sắc sảo nhưng cũng vô cùng trong trẻo. Dưới ống kính cận mặt không qua chỉnh sửa, từng đường nét trên gương mặt của nữ idol sinh năm 1997 đều đạt tỷ lệ hoàn hảo: từ mái tóc nâu, làn da căng mịn không tì vết, đôi mắt to tròn long lanh biết nói cho đến bờ môi cong gợi cảm.

Lisa xuất hiện tại sự kiện quảng bá phim tài liệu về chính bản thân mình mang tên Always Lalisa. Clip: X

Không thể rời mắt khỏi cô búp bê sống Lisa. Ảnh: X

Dưới ống kính cận mặt không qua chỉnh sửa, từng đường nét trên gương mặt của nữ idol sinh năm 1997 đều đạt tỷ lệ hoàn hảo. Ảnh: X

Lisa đã dập tắt hoàn toàn mọi nghi vấn hay lời chê bai về nhan sắc từng đeo bám cô trước đó, khẳng định đẳng cấp visual đỉnh cao không góc chết. Ảnh: X

Đặc biệt, tâm điểm chú ý của truyền thông và cộng đồng mạng nhanh chóng đổ dồn vào chiếc mũi của em út BLACKPINK. Trái ngược với những hình ảnh từng gây tranh cãi dữ dội cách đây vài tháng - thời điểm mà dân tình râm ran nghi vấn cô can thiệp "dao kéo" khiến sống mũi khác lạ, giờ đây mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Hiện tại, sống mũi của Lisa đã hoàn toàn vào form một cách mềm mại, tự nhiên, thanh tú và hài hòa tuyệt đối với các đường nét sắc sảo trên gương mặt. Vẻ đẹp tựa búp bê sống trong sự kiện lần này gợi nhớ mạnh mẽ đến hình ảnh của cô trong những ngày đầu mới ra mắt cùng BLACKPINK, khiến cư dân mạng chỉ biết ngả mũ thán phục và để lại hàng loạt bình luận khen ngợi không ngớt. Những lời chê bai "nâng mũi hỏng" trước kia giờ đây đã chính thức bị thổi bay bởi màn tái xuất không thể hoàn hảo hơn.

Lisa bị soi ra dấu hiệu nâng mũi khi trình diễn tại World Cup hồi tháng 6. Ảnh: X

Lúc đó, chiếc mũi chưa vào form khiến nữ idol phải nhận nhiều lời chê bai. Ảnh: X

Lisa có tên thật là Lalisa Manoban, sinh ngày 27/3/1997 tại Buriram, Thái Lan. Cô là rapper, dancer, ca sĩ và người mẫu nổi tiếng toàn cầu, được biết đến là thành viên của nhóm nhạc nữ BLACKPINK. Lisa là thực tập sinh ngoại quốc đầu tiên của YG Entertainment, bắt đầu quá trình huấn luyện từ năm 2011 và chính thức ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016.

Với phong cách trình diễn cuốn hút, khả năng vũ đạo hàng đầu Kpop và rap độc đáo, Lisa nhanh chóng trở thành biểu tượng toàn cầu, có lượng fan hùng hậu tại châu Á, châu Âu và Mỹ. Cô cũng là đại sứ thương hiệu cho nhiều nhà mốt lớn toàn cầu.

Lisa là nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Ảnh: X

Năm 2021, Lisa ra mắt solo album đầu tay LALISA, phá kỷ lục về lượt xem MV và doanh số, khẳng định vị thế “nữ hoàng Kpop toàn cầu”. Năm 2024, cô thành lập công ty riêng LLOUD, định hướng phát triển sự nghiệp độc lập song song với hoạt động cùng BLACKPINK. Cô còn lấn sân diễn xuất và tham dự nhiều sự kiện lớn như Met Gala, Lễ trao giải Oscar, Emmy, Victoria's Secret Fashion Show, lễ khai mạc World Cup 2026...

Về đời tư, Lisa lộ nhiều ảnh hẹn hò với thiếu gia Frédéric Arnault của tập đoàn LVMH từ năm 2023. Tuy nhiên mối quan hệ được cho là đã kết thúc từ đầu năm 2026. Cô lộ nhiều "hint" hẹn hò với "hồng hài nhi" đồng hương kém 3 tuổi Blue Pongtiwat nhưng cả 2 đều không lên tiếng.

Ở tuổi 29, Lisa có sự nghiệp, cuộc sống bao người ao ước. Ảnh: X

Nguồn: X