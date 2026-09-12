Khán giả bao vây Lisa (BLACKPINK) và Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng chụp ảnh cùng người hâm mộ đứng sau hàng rào. Nhiều khán giả đưa sổ và ảnh về phía nữ diễn viên. Tại Toronto năm nay, cô còn có phim Diary of a Mad Old Man của đạo diễn Wayne Wang và được công bố nhận giải TIFF Special Tribute Award. Lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 13/9, ghi nhận đóng góp của các nghệ sĩ cho điện ảnh.