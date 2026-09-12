Lady Gaga sinh con ở tuổi 39

Kể từ khi kết thúc tour diễn Mayhem Ball vào tháng Tư, Lady Gaga đã ở ẩn, tránh xa công chúng.

Vào ngày 12/9, Page Six tung loạt ảnh độc quyền thông báo Lady Gaga đã lên chức mẹ. Nữ ca sĩ cùng hôn phu Michael Polansky được bắt gặp bế con sơ sinh đi dạo tại khu vực Bắc California. Cặp đôi diện đồ đơn giản, Lady Gaga địu em bé trước ngực đầy ân cần trìu mến.

Những bức ảnh hiếm hoi cung cấp cái nhìn về việc Lady Gaga cùng hôn phu Michael Polansky lên chức bố mẹ lần đầu tiên. Hiện tại, phía nữ ca sĩ chưa lên tiếng khi được truyền thông liên hệ. Kể từ khi kết thúc tour diễn Mayhem Ball vào tháng Tư, Lady Gaga đã ở ẩn, tránh xa công chúng. Mặc dù giữ kín hành trình làm mẹ, nhưng nữ ca sĩ 39 tuổi vẫn luôn cởi mở về dự định này.

Page Six tung loạt ảnh độc quyền thông báo Lady Gaga đã lên chức mẹ. Ảnh: Page Six

Nữ ca sĩ cùng hôn phu Michael Polansky được bắt gặp bế con sơ sinh đi dạo tại khu vực Bắc California. Ảnh: Page Six

Vào tháng 3/2025, khi trả lời phỏng vấn tờ New York Times, Lady Gaga nói: "Tôi rất hào hứng khi được làm mẹ. Tôi đã từng có rất nhiều lo ngại về điều đó. Điều quan trọng nhất đối với tôi là không ép buộc con cái tôi phải sống một cuộc sống mà chúng không được lựa chọn. Vì vậy, chúng ta càng phải cho các con không gian để tự khám phá chúng là ai, đó là điều mà tôi tin tưởng nhất".

Giọng ca Poker Face cũng thừa nhận rằng cô đã phân vân về việc làm mẹ có phù hợp với cuộc sống và sự nghiệp xoay quanh cô trong nhiều thập kỷ hay không: “Tôi cũng đang có cuộc chiến với chính mình, đôi khi khi tôi sẵn sàng và hy vọng trở thành một người mẹ sớm. Giống như, hôm nay thật tuyệt vời, nhưng cả ngày tôi đã quá bận rộn".

Trong những tháng gần đây, Lady Gaga và hôn phu ở ẩn, ưu tiên dành thời gian với nhau. Nguồn tin thân cận cho biết: “Cô ấy đã không thực sự có một cuộc sống riêng tư kể từ khi 22 tuổi ... cô ấy đã ẩn mình kể từ khi chuyến lưu diễn kết thúc. Lady Gaga và Michael Polansky là 1 cặp đôi tuyệt vời. Có vẻ như đó là 1 nơi thực sự an toàn cho cô ấy".

Kể từ khi kết thúc tour diễn Mayhem Ball vào tháng Tư, Lady Gaga đã ở ẩn, tránh xa công chúng. Ảnh: Page Six

Hiện tại, phía nữ ca sĩ chưa lên tiếng khi được truyền thông liên hệ. Ảnh: Page Six

Lady Gaga có tên thật là Stefani Joanne Angelina Germanotta, sinh ngày 28/3/1986 tại New York, Mỹ. Cô là một trong những nghệ sĩ biểu tượng vĩ đại, có tầm ảnh hưởng sâu rộng và độc bản bậc nhất của nền âm nhạc đại chúng thế giới thế kỷ XXI. Sở hữu chất giọng nữ cao kịch tính vô cùng nội lực, điêu luyện cùng khả năng chơi đàn piano thượng thừa từ khi còn nhỏ, Lady Gaga sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật thiên bẩm và theo học tại trường nghệ thuật Tisch thuộc Đại học New York trước khi chính thức bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Sự nghiệp âm nhạc của Lady Gaga là một chuỗi những cuộc cách mạng phong cách ngoạn mục và những kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Cô bùng nổ toàn cầu vào năm 2008 với album đầu tay The Fame, càn quét mọi bảng xếp hạng quốc tế bằng loạt siêu phẩm mang đậm âm hưởng điện tử như Just Dance và Poker Face. Không đóng khung trong một hình ảnh nhất định, Lady Gaga liên tục tái định nghĩa bản thân qua các album tiếp theo như Born This Way (2011) – tuyên ngôn mạnh mẽ về quyền tự do cá nhân và cộng đồng LGBTQ+ – hay album nhạc jazz trữ tình hợp tác cùng huyền thoại Tony Bennett, chứng minh tư duy âm nhạc đẳng cấp và vượt mọi khuôn mẫu.

Cô bùng nổ toàn cầu vào năm 2008 với album đầu tay The Fame. Ảnh: X

Bên cạnh âm nhạc, Lady Gaga còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và gặt hái những thành tựu chói lọi mà ít ngôi sao ca nhạc nào đạt được. Cô từng giành giải Quả Cầu Vàng cho vai diễn trong series American Horror Story, và đặc biệt gây chấn động toàn cầu với bộ phim điện ảnh A Star Is Born (2018). Ca khúc chủ đề Shallow do cô sáng tác và thể hiện đã mang về cho Lady Gaga giải thưởng Oscar danh giá cho Bài hát gốc xuất sắc nhất, đồng thời giúp cô trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử chiến thắng giải Oscar, Grammy, BAFTA và Quả Cầu Vàng chỉ trong cùng một năm. Gần đây nhất, cô tiếp tục khẳng định tài năng diễn xuất qua bom tấn Joker: Folie à Deux.

Không chỉ là một "tắc kè hoa" của âm nhạc và thời trang với những bộ trang phục quái dị, táo bạo từng làm thay đổi văn hóa thảm đỏ, Lady Gaga còn là một nhà hoạt động xã hội nhiệt thành. Cô sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Born This Way Foundation nhằm hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho giới trẻ và chống nạn bắt nạt học đường. Với tài năng thiên bẩm, lòng trắc ẩn và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Lady Gaga vững vàng vị trí sao hạng S tại Hollywood sau gần 2 thập kỷ hoạt động.

Bên cạnh âm nhạc, Lady Gaga còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và gặt hái những thành tựu chói lọi mà ít ngôi sao ca nhạc nào đạt được. Ảnh: X

Nguồn: Page Six