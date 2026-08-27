2 bức ảnh selfie trước gương "bóc trần" tuổi tác của Jisoo (BLACKPINK)

Ngay từ khi chưa chính thức ra mắt và những ngày đầu bước chân vào showbiz, Jisoo (BLACKPINK) đã cực kỳ nổi bật nhờ nhan sắc tự nhiên, để rồi cứ thế duy trì sức hút khủng khiếp ấy qua từng ấy năm tháng.

Làng giải trí xứ Hàn luôn tự hào là cái nôi sản sinh ra những biểu tượng nhan sắc hàng đầu châu Á, và Jisoo (BLACKPINK) chính là 1 trong những gương mặt nổi bật nhất. Mới đây, mạng xã hội bỗng được một phen "dậy sóng" trước sự xuất hiện của 2 bức ảnh selfie trước gương của Jisoo được đặt lên bàn cân so sánh: một bức được chụp từ cách đây 12 năm và bức còn lại là hình ảnh ở thời điểm hiện tại.

Điều thú vị nhất khiến cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng chính là sự "bỏ quên" kỳ lạ của thời gian trên gương mặt Jisoo. Điểm khác biệt duy nhất giữa 2 khung hình có lẽ chỉ nằm ở chiếc điện thoại đời cũ mờ ảo của quá khứ đối lập với thiết bị thông minh sắc nét hiện tại, hay chất lượng ảnh cách đây hơn 1 thập kỷ. Còn lại, từ đường nét thanh tú, khí chất cho đến visual đỉnh cao của Jisoo đều hoàn toàn không thay đổi.

Hoàn toàn không cần đến lớp trang điểm đậm hay kỹ thuật chỉnh sửa cầu kỳ, Jisoo ở bức ảnh mộc mạc ngày xưa và hiện tại vẫn xinh đẹp rạng rỡ, cuốn hút đến nao lòng, xứng danh "nữ thần sắc đẹp" của Kpop. Ngay từ khi chưa chính thức ra mắt và những ngày đầu bước chân vào showbiz, cô đã cực kỳ nổi bật nhờ nhan sắc tự nhiên, để rồi cứ thế duy trì sức hút khủng khiếp ấy qua từng ấy năm tháng.

2 bức ảnh cách nhau 12 năm, chỉ có nhan sắc Jisoo là không thay đổi. Ảnh: Facebook

Kim Jisoo sinh năm 1995 tại Gunpo, Hàn Quốc. Cô là con út trong gia đình có một anh trai và một chị gái. Từ nhỏ, Jisoo đã thích bóng rổ, taekwondo, và từng mơ ước trở thành họa sĩ hoặc nhà văn. Cô theo học tại Trường Nghệ thuật Biểu diễn Seoul (SOPA), nơi cô tham gia câu lạc bộ kịch và bắt đầu có ý thức về con đường giải trí.

Năm 2011, ở tuổi 16, Jisoo vượt qua vòng audition của YG Entertainment và trở thành thực tập sinh. Cô từng xuất hiện trong MV của Epik High, Hi Suhyun và thậm chí có vai cameo trong phim The Producers trước khi chính thức ra mắt. Với chiều cao 162 cm, gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn và làn da trắng mịn, Jisoo được định vị ngay từ đầu là visual và lead vocalist của BLACKPINK.

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Ngay từ trước khi ra mắt, Jisoo đã nổi tiếng nhờ nhan sắc xinh đẹp. Ảnh: Instagram

Sự nghiệp của Jisoo là một hành trình vươn lên không ngừng nghỉ, chinh phục đỉnh cao danh vọng trong nước lẫn quốc tế. Cùng với 3 người em Jennie, Rosé và Lisa, Jisoo đã góp phần tạo nên một hiện tượng âm nhạc toàn cầu mang tên BLACKPINK. Hàng loạt album kỷ lục, những chuyến lưu diễn sân vận động kín chỗ trên khắp thế giới cùng các bản hit tỷ view như DDU-DU DDU-DU, Kill This Love, Pink Venom đã đưa tên tuổi cô vươn lên hàng ngũ ngôi sao hạng A quốc tế.

BLACKPINK thời mới ra mắt...

... và bây giờ. Ảnh: Instagram

Bên cạnh âm nhạc, Jisoo còn thử thách bản thân ở lĩnh vực diễn xuất và ngay lập tức tạo tiếng vang lớn khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim truyền hình Snowdrop (2021). Phản ứng hóa học bùng nổ cùng nam tài tử Jung Hae In cùng nét diễn giàu cảm xúc đã giúp cô khẳng định thực lực, thoát mác "bình hoa di động".

Không chỉ âm nhạc và diễn xuất, Jisoo còn là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu cao cấp, trong đó có Dior. Khí chất thanh lịch, sang trọng của cô khiến cô trở thành “nàng thơ” trong làng thời trang quốc tế. Jisoo hiện nắm giữ quyền lực thương mại khổng lồ. Gần đây, cô còn tự lập công ty riêng mang tên BLISSOO để chủ động phát triển sự nghiệp cá nhân.

Ảnh: Instagram

Bên cạnh âm nhạc, Jisoo còn thử thách bản thân ở lĩnh vực diễn xuất. Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Cô còn là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu cao cấp. Ảnh: Instagram

Trái ngược với ánh hào quang chói lọi của một siêu sao toàn cầu, đời tư của Jisoo vô cùng kín tiếng, sạch bóng scandal. Cô nổi tiếng là một cô gái có tính cách ấm áp, hài hước, luôn biết cách chăm sóc các thành viên trong nhóm và giữ đời tư trong sạch, chuyên nghiệp. Mối tình công khai duy nhất của Jisoo chỉ có nam diễn viên Ahn Bo Hyun, nhưng họ chia tay chỉ sau thời gian ngắn.

Ảnh: Instagram

Jisoo là có hình tượng đẹp, sạch scandal. Ảnh: Instagram

Mối tình công khai duy nhất của Jisoo là Ahn Bo Hyun. Ảnh: Instagram

Nguồn: Facebook