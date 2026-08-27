Căn hộ của Hoa hậu Kỳ Duyên

Sau hơn 1 thập kỷ kể từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Kỳ Duyên hiện vẫn duy trì hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên được công chúng biết đến sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 18 tuổi. Thời điểm đó, Kỳ Duyên là một trong những người đẹp trẻ nhất từng giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Sau khi đăng quang, Kỳ Duyên hoạt động trong lĩnh vực thời trang, quảng cáo và giải trí. Cô dần xây dựng hình ảnh cá nhân theo hướng thời trang, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn và hợp tác với nhiều thương hiệu.

Sau nhiều năm gắn bó với căn hộ cao cấp tại TP.HCM, Hoa hậu Kỳ Duyên đã chuyển sang căn hộ mới. Nàng hậu chia sẻ những hình ảnh đầu tiên trong tổ ấm mới dịp Tết 2026. Qua những gì được tiết lộ, căn nhà mang phong cách hiện đại, tối giản nhưng vẫn đậm dấu ấn cá nhân của người đẹp.

Sau hơn 1 thập kỷ kể từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Kỳ Duyên hiện vẫn duy trì hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Ảnh: FBNV

Dịp Tết 2026, Kỳ Duyên lần đầu hé lộ không gian sống mới khi chia sẻ những khoảnh khắc đón năm mới bên các chú cún cưng cùng dòng trạng thái "Home sweet home". Qua những hình ảnh được nàng hậu đăng tải, căn hộ mang phong cách hiện đại, lấy gam màu trung tính làm chủ đạo. Thiết kế không gian mở tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng, đồng thời vẫn giữ được sự ấm cúng.

Khu vực bếp và bàn ăn được bố trí liền mạch với không gian sinh hoạt chung. Đây cũng là nơi Kỳ Duyên thường chuẩn bị những món ăn healthy và ghi lại các khoảnh khắc đời thường. Phòng ngủ có thiết kế tối giản với giường lớn, cửa sổ rộng giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên. Không sử dụng quá nhiều chi tiết cầu kỳ, tổng thể căn hộ vẫn toát lên vẻ sang trọng.

Kỳ Duyên khoe hình ảnh về nhà mới vào dịp Tết năm 2026. Ảnh: FBNV

Căn hộ được thiết kế với phong cách hiện đại, tông màu trắng. Ảnh: FBNV

Nàng hậu từng đăng tải clip đập hộp món đồ đắt đỏ cho căn bếp của mình. Ảnh: FBNV

Cùng với sự nghiệp ngày càng phát triển, Kỳ Duyên cũng được chú ý bởi cuộc sống khá dư dả. Từ những năm đầu sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, cô đã sở hữu căn hộ riêng tại TP.HCM, xe hơi và bộ sưu tập hàng hiệu. Không gian sống của nàng hậu từng gây chú ý với phòng riêng dành cho túi xách, giày dép, nước hoa cùng nhiều món đồ thời trang cao cấp.

Kỳ Duyên cũng nhiều lần gây chú ý khi sở hữu những mẫu xe sang. Tháng 4/2026, nàng hậu tiếp tục khiến dân tình quan tâm khi tậu một chiếc Porsche mới. Đây là dòng xe thể thao hạng sang với nhiều mẫu có giá từ vài tỷ đồng tại Việt Nam.

Kỳ Duyên từng cho biết cô đã chờ khoảng 3 tháng để có thể đón chiếc xe yêu thích về nhà. Nàng hậu cũng tiết lộ mẫu xe mới có khả năng di chuyển khoảng 600 km sau mỗi lần sạc, cho thấy đây là một mẫu xe điện.

Hoa hậu Kỳ Duyên cũng sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu đắt giá từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Ảnh: FBNV