Cặp đôi vàng showbiz ly hôn đột ngột sau 22 năm cưới

Hóa ra cặp đôi vàng showbiz đã ly thân từ lâu nhưng giấu kín không cho ai biết.

Trương Diên - Trương Cẩm Trình là 1 trong những cặp đôi vàng có cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ ở làng giải trí Trung Quốc. Đến nay, công chúng còn tưởng cặp nghệ sĩ này vẫn đang sống vô cùng viên mãn, hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng, tới sáng 27/8, tờ 163 đưa tin, Trương Diên - Trương Cẩm Trình vừa bất ngờ xác nhận ly hôn sau 22 năm cưới, khiến công chúng không tin nổi vào tai mình.

Theo truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), trên thực tế cuộc hôn nhân giữa Trương Cẩm Trình và Trương Diên đã xuất hiện dấu hiệu rạn nứt từ nhiều năm trước. Quan niệm sống ngày càng khác biệt rõ rệt đã dẫn tới việc cặp đôi dần trở nên khó hòa hợp trong cuộc sống, từ đây tình cảm giữa họ dần phai nhạt theo thời gian. Nguồn tin cho biết thêm, 2 ngôi sao đã sống ly thân từ lâu, giấu không cho công chúng biết. Nữ minh tinh Trương Diên định cư quanh năm tại Trung Quốc đại lục còn tài tử Trương Cẩm Trình lại sinh sống ở Hong Kong (Trung Quốc), mỗi người cũng bắt đầu cuộc sống mới giống như 2 đường thẳng song song từ thời gian trước.

Mãi cho đến khi con gái đủ tuổi trưởng thành và sang New Zealand du học, Trương Cẩm Trình - Trương Diên mới chính thức tiến hành thủ tục ly hôn. 1 nguồn tin thân cận cho biết thêm, sau khi nhận thấy đã hoàn thành trách nhiệm nuôi dạy con cái, cặp đôi mới quyết định chia tay trong hòa bình để mỗi người có thể tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.

Khi truyền thông liên hệ để xác nhận chuyện ly hôn, Trương Cẩm Trình chỉ nhắn lại 1 từ ngắn gọn: “Đúng!”, qua đó thừa nhận anh đã chính thức trở lại cuộc sống độc thân và đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân với Trương Diên.

Trương Cẩm Trình - Trương Diên xác nhận ly dị trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Ảnh: 163

Sau khi Trương Cẩm Trình - Trương Diên xác nhận “đường ai nấy đi”, truyền thông xứ Trung mới “đào xới” lên những dấu hiệu lạ trong cuộc hôn nhân của 2 ngôi sao nhằm chứng minh rằng họ đã rạn nứt từ lâu mà công chúng không hề hay biết. Theo đó, trong những năm gần đây, trang cá nhân của Trương Cẩm Trình chỉ ngập tràn ảnh hậu trường phim ảnh, hoàn toàn vắng bóng khung hình ấm áp chụp chung với Trương Diên. Chưa dừng lại ở đó, chuyến du lịch Đông Phi của Trương Diên hồi năm 2023 cũng không có sự đồng hành của Trương Cẩm Trình.

Duyên phận giữa Trương Cẩm Trình và Trương Diên bắt đầu từ năm 1996 khi 2 người cùng tham gia 1 chương trình du lịch. Dù lúc mới quen 2 nghệ sĩ chưa phải lòng đối phương ngay, nhưng duyên phận đã kéo họ xích lại gần nhau. Sau khi gặp lại nhau hồi năm 2001, cả 2 nhanh chóng bén lửa tình yêu và rơi vào lưới tình của đối phương.

Thời điểm đó, Trương Cẩm Trình dành tình cảm sâu đậm cho Trương Diên, chỉ trong vòng 3 năm hẹn hò ngắn ngủi, anh đã 3 lần cầu hôn đàng gái. 2 lần cầu hôn đầu đều không thành công nhưng Trương Cẩm Trình quyết không bỏ cuộc. Cho đến lần thứ 3, anh đã mất 1 đêm dùng hoa tươi phủ kín cửa nhà Trương Diên, và tới lần này nam diễn viên đã nhận được cái gật đầu đồng ý từ giai nhân.

Cách đây 22 năm, Trương Cẩm Trình mất 3 lần cầu hôn mới rước được Trương Diên về dinh. Ảnh: 163

2 nghệ sĩ sau đó đăng ký kết hôn tại Hong Kong (Trung Quốc) hồi năm 2004. 1 năm sau đó, cặp đôi hạnh phúc chào đón cô con gái đầu lòng ra đời. Trong 1 buổi phỏng vấn với truyền thông, Trương Diên từng ngọt ngào ca ngợi Trương Cẩm Trình là người chồng lãng mạn, biết cách tạo ra những điều bất ngờ. Có lần Trương Cẩm Trình đã tự tay ôm chiếc bánh sinh nhật suốt dọc đường từ Hong Kong (Trung Quốc) đến Quảng Châu bằng tàu hỏa để mừng sinh nhật Trương Diên. Những tưởng sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến “đầu bạc răng long” nhưng tới nay, cặp đôi đình đám Cbiz lại bất ngờ xác nhận đã cho nhau lối đi riêng, khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Trương Diên sinh năm 1970 tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, tốt nghiệp Trường múa Quảng Châu. Cô là diễn viên, vũ công kiêm người dẫn chương trình đình đám tại Trung Quốc. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, cô để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua các tác phẩm ăn khách như Phi Đao Vấn Tình, Hồng Phấn Nữ Lang,... Trong khi đó, Trương Cẩm Trình sinh năm 1965, khẳng định tên tuổi qua nhiều bộ phim đình đám như Hồ Sơ Trinh Sát II, Dư Tội,...

Trương Cẩm Trình - Trương Diên đều là những gương mặt nổi tiếng của làng phim Hoa ngữ. Ảnh: 163

Nguồn: 163