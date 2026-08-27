Mỹ nhân Harry Potter cưới đẹp như mơ, visual tưởng từ cổ tích bước ra

Nếu Luna Lovegood trong Harry Potter mang vẻ kỳ quặc đáng yêu, tự do và mơ mộng, thì Evanna Lynch của hiện tại lại giống như phiên bản trưởng thành của nàng thơ ấy: dịu dàng, cổ điển nhưng không hề mất đi cá tính.

Evanna Lynch – nữ diễn viên thủ vai Luna Lovegood trong loạt phim Harry Potter – vừa bước sang chương mới của cuộc đời khi kết hôn với Denis Skinner. Đám cưới diễn ra tại London mang đậm chất riêng của cặp đôi: lãng mạn, cổ điển, gần gũi với thiên nhiên và có chút kỳ ảo rất đúng với tinh thần của cô gái từng khiến khán giả mê mẩn bằng hình tượng Luna Lovegood.

Cặp đôi tổ chức lễ cưới dân sự thân mật tại Islington Town Hall với khoảng 20 người thân và bạn bè, sau đó tiếp tục tiệc mừng tại Wilton’s Music Hall – một địa điểm lịch sử mang vẻ đẹp cổ điển. Không gian tiệc được trang trí với những đóa hoa hồng tông hồng, tạo nên khung cảnh vừa vintage vừa mộng mơ.

Trong loạt ảnh được tạp chí British Vogue công bố, Evanna Lynch gây chú ý với diện mạo tựa nàng thơ. Nữ diễn viên diện chiếc váy cưới trắng mang cảm hứng vintage, gồm phần corset ôm dáng kết hợp chân váy bồng xòe mềm mại cùng khăn voan đính những chấm ngọc trai. Cô còn lựa chọn giày cưới thân thiện với môi trường, phù hợp với lối sống thuần chay và những hoạt động lâu năm của mình.

Evanna Lynch vừa kết hôn với Denis Skinner tại London, Anh vào ngày 21/8. Ảnh: British Vogue

Ảnh: British Vogue

Đám cưới mang đậm chất riêng của cặp đôi: lãng mạn, cổ điển, gần gũi với thiên nhiên và có chút kỳ ảo. Ảnh: British Vogue

Ảnh: British Vogue

Cặp đôi tổ chức lễ cưới dân sự thân mật tại Islington Town Hall với khoảng 20 người thân và bạn bè, sau đó tiếp tục tiệc mừng tại Wilton’s Music Hall. Ảnh: British Vogue

Mái tóc vàng đặc trưng được tạo kiểu thành những lọn xoăn bồng bềnh, giúp Evanna Lynch vẫn giữ nguyên nét đẹp trong trẻo, có phần huyền ảo từng làm nên hình ảnh Luna Lovegood. Nếu Luna Lovegood trong Harry Potter mang vẻ kỳ quặc đáng yêu, tự do và mơ mộng, thì Evanna Lynch của hiện tại lại giống như phiên bản trưởng thành của nàng thơ ấy: dịu dàng, cổ điển nhưng không hề mất đi cá tính.

Đặc biệt, sắc hồng xuất hiện xuyên suốt không gian tiệc cưới càng khiến khung cảnh giống một trang truyện cổ tích. Những bông hồng được sắp đặt lấy cảm hứng từ hình ảnh một nàng thơ giữa vườn hoa, trong khi Wilton’s Music Hall với kiến trúc lâu đời tạo phông nền hoàn hảo cho những khoảnh khắc lãng mạn. Cặp đôi sau đó cùng khiêu vũ với ca khúc Our House của Graham Nash.

Ảnh: British Vogue

Evanna Lynch vẫn giữ nguyên nét đẹp trong trẻo, có phần huyền ảo từng làm nên hình ảnh Luna Lovegood. Ảnh: British Vogue

Nữ diễn viên đẹp dịu dàng, cổ điển nhưng không hề mất đi cá tính. Ảnh: British Vogue

Ảnh: British Vogue

Đám cưới được tô điểm bằng những bông hoa mang sắc hồng. Ảnh: British Vogue

Nếu Evanna Lynch đã quá quen thuộc với ánh đèn sân khấu thì Denis Skinner lại có cuộc sống kín tiếng hơn nhiều. Anh là người Pháp, từng làm bartender trước khi chuyển sang công việc làm vườn. Chính sự khác biệt trong thế giới nghề nghiệp lại trở thành một phần thú vị trong câu chuyện tình của hai người.

Trong ngày trọng đại, Denis Skinner lựa chọn bộ suit nhung tăm màu xanh lá thay vì phong cách tuxedo truyền thống. Anh cũng ưu tiên những món đồ có yếu tố bền vững, trong đó đôi giày được làm từ nhựa tái chế. Hình ảnh Denis Skinner cao lớn, lịch lãm đứng cạnh Evanna Lynch trong chiếc váy trắng bồng bềnh khiến cặp đôi được nhận xét là vô cùng đẹp đôi.

Chú rể Denis Skinner lựa chọn bộ suit nhung tăm màu xanh lá thay vì phong cách tuxedo truyền thống. Ảnh: British Vogue

Anh từng làm bartender, sau đó làm vườn. Ảnh: British Vogue

Ảnh: British Vogue

Hình ảnh Denis Skinner cao lớn, lịch lãm đứng cạnh Evanna Lynch trong chiếc váy trắng bồng bềnh khiến cặp đôi được nhận xét là vô cùng đẹp đôi. Ảnh: British Vogue

Đáng chú ý, câu chuyện tình của Evanna Lynch và Denis Skinner bắt đầu theo cách khá bất ngờ. Năm 2021, sau một lớp học thể dục ở Camden, London, Evanna Lynch ghé vào một quán bar mang phong cách nhiệt đới và bắt gặp Denis Skinner khi anh đang làm bartender. Khi đó, anh để tóc vàng dài, đội mũ fedora và mặc trang phục khá khác biệt. Ngôi sao sinh năm 1991 nhanh chóng bị thu hút và thậm chí nhiều lần quay lại quán bar với hy vọng có cơ hội làm quen với anh.

Sau đó, Denis Skinner chủ động đưa cho nữ diễn viên một mảnh giấy ghi số điện thoại. Mối quan hệ dần phát triển và đến năm 2023, cả hai đính hôn. Màn cầu hôn ban đầu cũng chẳng giống những câu chuyện tình lãng mạn thông thường: nó diễn ra sau một cuộc tranh cãi căng thẳng. Tuy nhiên, Denis Skinner sau đó đã thực hiện một màn cầu hôn lần nữa tại khu vườn của người họ hàng Evanna Lynch, với đèn dây và không gian ngập tràn cây cối.

Ảnh: British Vogue

Khung cảnh cặp đôi khiêu vũ trong đám cưới. Ảnh: British Vogue

Ngay cả chuyện chọn ngày cưới cũng đậm chất Evanna Lynch. Cô tham khảo ý kiến một nhà chiêm tinh Vedic và ban đầu muốn tổ chức vào ngày 22/8, đây là ngày cô yêu thích vì ý nghĩa của những con số lặp. Tuy nhiên, địa điểm đã kín lịch nên cặp đôi chuyển sang ngày 21/8.

Một chi tiết đặc biệt khác là thay vì một món quà cưới truyền thống, Evanna Lynch tặng chồng một mặt dây chuyền có gắn chiếc răng của chú chó Malo của anh. Món quà kỳ lạ nhưng giàu ý nghĩa này dường như thể hiện trọn vẹn cá tính của nữ diễn viên – độc đáo, tình cảm và không quá quan tâm đến những khuôn mẫu thông thường.

Ảnh: British Vogue

Cặp đôi gặp nhau năm 2021 tại London, Anh. Ảnh: British Vogue

Sinh năm 1991 tại Ireland, Evanna Lynch bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 14 tuổi khi thử vai Luna Lovegood trong Harry Potter. Tình yêu dành cho sách đã đưa cô đến với buổi thử vai, và cuối cùng cô trở thành gương mặt gắn bó với Luna Lovegood từ phần Harry Potter and the Order of the Phoenix năm 2007 đến Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 năm 2011.

Luna Lovegood nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật được yêu thích nhất của loạt phim. Với mái tóc vàng, đôi mắt trong veo, cách nói chuyện nhẹ nhàng và tính cách có phần lập dị nhưng chân thành, Luna Lovegood tạo nên một dấu ấn rất riêng giữa thế giới phù thủy. Evanna Lynch cũng được đánh giá cao vì khả năng truyền tải nét ngây thơ, khác biệt và giàu lòng trắc ẩn của nhân vật.

Sau Harry Potter, Evanna Lynch tiếp tục theo đuổi diễn xuất trên màn ảnh và sân khấu. Cô đảm nhận vai chính trong bộ phim độc lập My Name Is Emily và nhận đề cử IFTA cho Nữ diễn viên chính xuất sắc. Cô cũng tham gia vở Disco Pigs trên sân khấu Off-Broadway và xuất hiện trong nhiều dự án truyền hình, phim ảnh khác.

Ảnh: British Vogue

Evanna Lynch sải bước hạnh phúc bên chồng. Ảnh: British Vogue

Không chỉ diễn xuất, Evanna Lynch còn phát triển vai trò nhà văn, podcaster và nhà hoạt động vì quyền động vật. Năm 2021, cô xuất bản hồi ký The Opposite of Butterfly Hunting: The Tragedy and the Glory of Growing Up. Cô đồng thời là người ủng hộ lối sống thuần chay và các hoạt động bảo vệ động vật; năm 2024, Evanna Lynch trở thành Đại sứ toàn cầu của World Animal Protection.

Từ cô bé Luna Lovegood bước ra khỏi Hogwarts đến người phụ nữ trưởng thành tìm thấy tình yêu và xây dựng cuộc sống riêng, Evanna Lynch dường như vẫn giữ nguyên chất thơ rất đặc biệt của mình. Và trong ngày cưới, giữa váy trắng, mái tóc vàng, những đóa hồng hồng cùng người đàn ông ngoài showbiz, cô thực sự khiến người hâm mộ có cảm giác như Luna đã bước ra khỏi thế giới phù thủy để sống một câu chuyện cổ tích của riêng mình.

Ảnh: British Vogue

Không gian tiệc vừa vintage vừa mộng mơ. Ảnh: British Vogue

Nguồn: British Vogue