Nam diễn viên N. bị tung clip vào khách sạn với gái lạ, "cắm sừng" vợ mỹ nhân

Sao nam đã có vợ con này vừa bị "tóm gọn" cặp kè với 1 cô gái xinh đẹp trong 2 ngày liên tiếp.

Tối 25/8, cánh săn ảnh Trung Quốc gây xôn xao khi cho biết 11h sáng mai (giờ Trung Quốc) họ sẽ tung bằng chứng ngoại tình rõ như ban ngày của 1 nam diễn nổi tiếng bậc nhất. Đúng như lời hẹn, trưa 26/8, paparazzi đã hé lộ danh tính tài tử Cbiz phản bội vợ là Bao Bối Nhĩ, đồng thời đăng tải đoạn video dài 38 giây ghi lại cảnh sao nam này ra ngoài vụng trộm.

Theo các tay săn ảnh, họ chụp được cảnh Bao Bối Nhĩ ngoại tình sau lưng bà xã mỹ nhân Bao Văn Tịnh cách đây không lâu. Khi đó, nam diễn viên hài đã đi đến khách sạn gặp gỡ 1 người đẹp tóc đỏ chưa rõ danh tính. Đến tối hôm sau, Bao Bối Nhĩ và cô gái này cùng đến một quán lẩu dùng bữa. Họ người trước kẻ sau đi vào quán để tránh bị chú ý. Khoảng 1h sáng, cô gái trở về khách sạn và liên tục cúi đầu nhắn tin. 3 phút sau, Bao Bối Nhĩ xuất hiện trước cửa phòng người tình. Đến 8h sáng hôm sau, nam diễn viên này mới quay lại phòng khách sạn của mình để thay đồ đi làm.

Cánh săn ảnh bắt gọn Bao Bối Nhĩ ngoại tình với 1 người đẹp chưa rõ danh tính. Clip: Weibo.

Nam diễn viên đưa cô gái đi ăn tối. Cả hai còn ở chung 1 phòng khách sạn trong 2 ngày liên tiếp. Ảnh: Weibo.

Trên MXH Weibo, netizen chỉ trích dữ dội hành vi ngoại tình của Bao Bối Nhĩ. Truyền thông Trung Quốc đã liên hệ với nam diễn viên và bà xã của anh, nhưng chưa nhận được phản hồi. Trước khi yên bề gia thất bên Bao Văn Tịnh, Bao Bối Nhĩ nổi tiếng trăng hoa. Anh từng gây sốc khi cho biết mình từng yêu 7 cô gái cùng lúc để học theo Vi Tiểu Bảo.

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng xứ tỷ dân bày tỏ thắc mắc không biết Bao Văn Tịnh sẽ nổi điên đến mức nào khi thấy video ngoại tình của chồng tràn lan trên mặt báo và mạng xã hội. Cô nổi tiếng ghen tuông, luôn sợ mất chồng trong showbiz. Bao Văn Tịnh có hẳn 1 danh sách các bạn diễn nữ phải tuyệt đối tránh xa dành cho Bao Bối Nhĩ. Cô từng "sửng cồ" cảnh cáo mỹ nhân Tôn Di tránh xa chồng mình chỉ vì cả hai phải đóng chung 1 cảnh thân mật trong bộ phim Thời Thanh Xuân Của Tôi. Thái độ của Bao Văn Tịnh khiến ai cũng ngán ngẩm.

Bao Văn Tịnh có "máu ghen tuông" dữ dội. Do đó, cư dân mạng không biết cô sẽ nổi tiếng đến mức nào khi biết chuyện chồng vào khách sạn với gái lạ. Ảnh: Sina.

Bao Bối Nhĩ sinh năm 1984, bắt đầu đóng phim từ năm 2007. Tại showbiz Trung Quốc, anh nằm trong top diễn viên xấu trai vì có vẻ ngoài hạn chế, chiều cao khiêm tốn. Song bằng sự nỗ lực của mình, Bao Bối Nhĩ vẫn tạo được chỗ đứng riêng trong giới giải trí nhờ các phim Gửi Thanh Xuân, Chào Mừng Đến Với Shama Town, Mật Thám Hoan Hỉ, Tuổi Trẻ Lông Bông, Thần Điêu Đại Hiệp, Mỹ Nhân Ngư...

Về đời tư, Bao Bối Nhĩ và Bao Văn Tịnh yêu nhau từ thời còn học ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Bao Văn Tịnh được cho biết yêu Bao Bối Nhĩ từ cái nhìn đầu tiên và chủ động theo đuổi anh. Đến khi tốt nghiệp, họ dọn về chung sống trong một căn phòng trọ chỉ rộng 5 m2. Trong thời gian khó khăn nhất, Bao Văn Tịnh từng phải làm cùng lúc 3 công việc để lo cho Bao Bối Nhĩ và 2 bên gia đình. Mãi đến tháng 7/2013, sau 8 năm yêu nhau, Bao Bối Nhĩ mới chính thức cầu hôn Bao Văn Tịnh. Năm 2016, họ tổ chức hôn lễ. Đám cưới của cặp đôi gây tranh cãi lớn vì Bao Bối Nhĩ và dàn phù rể đã có hành vi quấy rối không đúng mực với phù dâu Liễu Nham.

Đời tư của Bao Bối Nhĩ lắm thị phi. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Weibo, Sohu