Jisoo (BLACKPINK) đụng mặt "tình tin đồn" Jung Hae In tại sự kiện, lộ thái độ thế nào mà gây bàn tán

Màn chạm mặt, tương tác của Jisoo và tài tử Jung Hae In đang được chia sẻ rần rần trên MXH.

Sáng 11/9, Jisoo (BLACKPINK) tham dự 1 sự kiện thời trang tại New York (Mỹ). Mỹ nhân sinh năm 1995 xuất hiện với tạo hình nữ sinh năng động, trẻ trung. Đáng chú ý, tại sự kiện quốc tế này, Jisoo đã có cuộc chạm mặt "tình tin đồn" một thời Jung Hae In. Trong dịp tái ngộ, Jisoo tỏ ra vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Jung Hae In. Cả hai không chỉ chào hỏi thân tình mà còn đứng cạnh nhau sát rạt chụp ảnh, tương tác với ống kính truyền thông.

Màn chạm mặt và tương tác của Jisoo và Jung Hae In tại New York (Mỹ) gây xôn xao, và được chia sẻ rần rần trên MXH. Khung hình chung của họ như đem 2 nhân vật Eun Yeong Ro và Lim Soo Ho trong tác phẩm Snowdrop về lại với khán giả. Cặp sao được khen đẹp đôi, từng có thời gian dính tin đồn tình ái song mối quan hệ này không tiến xa hơn.

Nhan sắc xinh đẹp của Jisoo tại sự kiện ở Mỹ. Nguồn: X.

Chị cả BLACKPINK tái ngộ bạn trai tin đồn Jung Hae In. Nguồn: X.

Visual trong veo, trẻ trung của Jisoo. Ảnh: X.

Jisoo - Jung Hae In như đem 2 nhân vật Eun Yeong Ro và Lim Soo Ho trong tác phẩm Snowdrop về lại với khán giả. Ảnh: X.

Jisoo - Jung Hae In từng vướng nghi vấn "phim giả tình thật". Cặp nghệ sĩ đã bùng nổ "phản ứng hóa học" ở tác phẩm truyền hình ăn khách Snowdrop (2021). Không chỉ vậy, họ còn liên tục gây sốt với những cử chỉ ngọt ngào trong hậu trường, đồng thời có nhiều tương tác đáng chú ý trên trang cá nhân. Từng có 1 đoạn thời gian, netizen phát hiện Jisoo - Jung Hae In check-in cùng địa điểm hay đăng bài có nội dung na ná nhau trên MXH. Nam diễn viên còn nhấn follow tài khoản của 1 khán giả "ship" mình với Jisoo. Tại concert DEADLINE đánh dấu màn tái hợp của các thành viên BLACKPINK vào năm ngoái, Jung Hae In cũng đến ủng hộ Jisoo cùng cả dàn diễn viên phim Snowdrop.

Jisoo và Jung Hae In vướng nghi vấn hẹn hò sau khi hợp tác trong tác phẩm Snowdrop. Ảnh: X.

Cặp đôi màn ảnh lộ khoảnh khắc tình tứ trong hậu trường, khiến netizen phát sốt. Ảnh: X.

2 ngôi sao này từng bị phát hiện "check-in" cùng địa điểm. Ảnh: X.

Về đời tư, Jisoo từng công khai hẹn hò Ahn Bo Hyun. Cả xác nhận mối quan hệ tình cảm vào đầu tháng 8/2023 sau khi thành viên BLACKPINK trở về từ concert Việt Nam. Họ từng được truyền thông Hàn nhận xét là cặp đôi đẹp của làng giải trí vì sở hữu nhiều điểm chung từ nhóm máu, kết quả bài trắc nghiệm tính cách cho đến hình mẫu lý tưởng. Đáng tiếc, 2 nghệ sĩ xác nhận "đường ai nấy đi" chỉ sau chưa đầy 3 tháng công khai mối quan hệ.

Cuộc tình của Jisoo và Ahn Bo Hyun kết thúc chóng vánh sau khi công khai. Ảnh: X.

Nguồn: KoreaBoo