Cháu gái Từ Hy Viên "vịt hóa thiên nga": Tuổi 20 sexy táo bạo, diện bikini khoe body "đốt mắt"

Lúc bé, cháu gái Từ Hy Viên từng bị chê kém sắc, không thừa hưởng những đường nét nổi bật nào của gia đình nhà ngoại.

Hứa Hy Văn sinh năm 2006, là con gái lớn của MC đình đám xứ Đài Từ Hy Đệ và doanh nhân Hứa Nhã Quân, đồng thời là cháu gái của cố minh tinh Từ Hy Viên. Sinh ra trong một gia đình nổi tiếng, có mẹ và dì đều là những ngôi sao đình đám, Hy Văn ngay từ nhỏ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Thế nhưng, hào quang của gia đình cũng khiến tuổi thơ của Hy Văn không dễ dàng. Khi còn bé, cô từng phải đối mặt với nhiều bình luận tiêu cực về ngoại hình. Không ít người nhận xét Hy Văn kém sắc, thậm chí cho rằng cô không thừa hưởng những đường nét nổi bật từ mẹ và gia đình bên ngoại.

Tuy nhiên, theo thời gian, diện mạo của Hứa Hy Văn ngày càng thay đổi. Cô bé từng bị chê là "vịt con xấu xí" năm nào giờ đã dậy thì thành công, hóa thiên nga. Tối 9/9, cháu gái Từ Hy Viên gây sốt MXH khi đăng tải loạt ảnh đi biển lên trang cá nhân. Trong bộ bikini 2 mảnh, Hứa Hy Văn khoe thân hình mảnh mai thanh thoát, vòng eo không chút mỡ, làn da rám nắng khỏe khoắn tự nhiên và phong thái tràn đầy sự tự tin. Chứng kiến sự sexy táo bạo của con gái, MC Từ Hy Đệ cũng phải để lại bình luận nhắc nhẹ dưới bài đăng: "Đẹp thì đẹp đấy, nhưng có 1-2 tấm hình có phải con nên hỏi mẹ trước khi post lên mạng không?".

Hứa Hy Văn khiến mạng xã hội xứ Đài dậy sóng khi đăng tải loạt ảnh tận hưởng kỳ nghỉ bên bờ biển. Diện bikini hai mảnh, cô khoe vóc dáng mảnh mai, vòng eo thon gọn cùng làn da rám nắng khỏe khoắn. Ảnh: Instagram.

Trái ngược với những lời chê bai năm nào, Hy Văn càng trưởng thành càng có màn "lột xác" ngoạn mục. Từ cô bé từng bị ví như "vịt con xấu xí", con gái Từ Hy Đệ nay gây chú ý với diện mạo ngày càng xinh đẹp, vóc dáng thanh thoát quyến rũ và thần thái tự tin. Ảnh: Instagram.

Trước những hình ảnh có phần táo bạo của con gái, MC Từ Hy Đệ để lại bình luận đầy hài hước nhưng cũng không quên "nhắc nhẹ": "Đẹp thì đẹp đấy, nhưng có 1-2 tấm hình có phải con nên hỏi mẹ trước khi đăng lên mạng không?".

Câu bình luận của nữ MC nhanh chóng thu hút sự chú ý, vừa cho thấy sự bất ngờ của một người mẹ trước màn lột xác của con gái, vừa khiến màn khoe sắc của Hy Văn càng được bàn tán trên mạng xã hội. Ảnh: Instagram.

Hiện tại, Hứa Hy Văn tạm dừng hoạt động nghệ thuật để tập trung hoàn thành chương trình đại học ở Mỹ. Sau khi sang Mỹ du học, Hy Văn chuyển sang hình ảnh phóng khoáng, nhuộm da nâu khỏe khoắn và diện trang phục sexy tôn lợi thế hình thể, chiều cao hơn 1,72 m. Càng lớn Hứa Hy Văn ngày càng xinh đẹp. Cô sở hữu đường nét gương mặt thanh tú với sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt 1 mí khác lạ.

Sau khi sang Mỹ du học, Hy Văn dần theo đuổi phong cách phóng khoáng và trưởng thành hơn. Cô chuộng làn da nâu khỏe khoắn, đồng thời thường xuyên lựa chọn những trang phục gợi cảm, khéo léo tôn lên vóc dáng. Ảnh: Instagram.

Càng trưởng thành, Hứa Hy Văn càng khiến công chúng trầm trồ bởi nhan sắc ngày một thăng hạng. Cô sở hữu gương mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng cùng đôi mắt một mí mang nét đẹp riêng biệt, tạo nên diện mạo vừa cuốn hút vừa đặc trưng. Ảnh: Instagram.

Trước đó, từ năm 13 tuổi, Hy Văn đã vào showbiz làm người mẫu tuổi teen, dưới sự dìu dắt của mẹ. Bước sang tuổi 14, Hứa Hy Văn 2 lần được lên bìa tạp chí VOGUE Taiwan danh tiếng. Thần thái, khí chất và gương mặt "high fashion" của ái nữ nhà Từ Hy Đệ khiến nhiều netizen trầm trồ. Hy Văn được được nhận xét có ngoại hình hao hao nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Go Eun và Ảnh hậu Châu Đông Vũ.

Ngoài làm người mẫu, từ năm 2022, Hứa Hy Văn lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Cô từng đóng vai chính Namekuji no Shoujo (Cô nàng Ốc Sên) trong tác phẩm Trấn Thông Minh. Với nhan sắc xinh đẹp, khả năng catwalk tốt, bắt ống kính ổn áp và diễn xuất tự nhiên cũng như bệ đỡ từ gia đình, Hứa Hy Văn có nhiều cơ hội để tiến xa ở showbiz trong tương lai.

Hứa Hy Văn hiện là người mẫu sáng giá, đắt show ở giới giải trí Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: Instagram.

Từ Hy Đệ (Tiểu S) là em gái của cố minh tinh Từ Hy Viên. Cô cũng được biết đến là chị đại, MC hàng đầu showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Từ Hy Đệ kết hôn với Hứa Nhã Quân năm 2005. Hứa Nhã Quân là đại gia trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh thực phẩm. Anh có xuất thân gia thế tại Đài Loan (Trung Quốc). Cha và anh trai của Hứa Nhã Quân đều là bác sĩ, còn mẹ là luật sư.

Ngoài Hứa Hy Văn, vợ chồng Từ Hy Đệ - Hứa Nhã Quân còn có 2 cô con gái xinh đẹp nữa là Hứa Thiều Ân (2007) và Hứa Hy Ân (2012). Hứa Thiều Ân và Hứa Hy Ân cũng vào showbiz từ nhỏ như chị cả Hy Văn. Trong đó, con gái thứ 2 của Từ Hy Đệ - Hứa Thiều Ân được xem là con nhà sao đẹp nhất xứ Đài.

Ngoài Hứa Hy Văn, vợ chồng Từ Hy Đệ - Hứa Nhã Quân còn có 2 cô con gái xinh đẹp nữa là Hứa Thiều Ân (2007) và Hứa Hy Ân (2012). Ảnh: Instagram.

Nguồn: Sina, Sohu