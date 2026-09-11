"Em gái quốc dân" bị tóm dính tay trong tay với "hồng hài nhi" kém 7 tuổi, hàng loạt phốt chấn động bị đào lại

Nữ diễn viên từng được tha thứ không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng lại khiến công chúng không thể yêu thương nổi vì dính quá nhiều bê bối.

Mới đây, netizen Nhật Bản liên tục bàn tán về tin đồn 1 nữ diễn viên nổi tiếng đang hẹn hò với "center" của 1 nhóm nhạc thần tượng nam. Điều này đã làm dấy lên làn sóng đồn đoán về danh tính của cặp đôi này.

Đến nay, truyền thông Nhật Bản đã hé lộ danh tính của cặp đôi này: Nữ diễn viên đình đám Erika Sawajiri và Hashimoto Ryosuke - thành viên nhóm nhạc nam ABC-Z thuộc công ty giải trí hàng đầu STARTO Entertainment. "Em gái quốc dân" Erika Sawajiri sinh năm 1986 còn "hồng hài nhi" Hashimoto Ryosuke sinh năm 1993, kém cô 7 tuổi.

Truyền thông Nhật Bản tung ảnh Erika Sawajiri hẹn hò với Hashimoto Ryosuke. Ảnh: News Post Seven

Erika Sawajiri sinh năm 1986 còn "hồng hài nhi" Hashimoto Ryosuke sinh năm 1993, kém cô 7 tuổi. Ảnh: News Post Seven

Truyền thông Nhật Bản cho biết cặp đôi đã trở nên thân thiết hơn vào đầu năm nay, khi cùng làm việc trong một vở kịch. Đồng thời, những bức ảnh "buổi hẹn hò đi nhậu thâu đêm suốt sáng" cũng được tung ra, trong đó Erika Sawajiri và tình trẻ say sưa uống rượu đến tận 2h sáng. Thông tin này nhanh chóng làm dậy sóng làng giải trí Nhật Bản. Hiện tại, cả Erika Sawajiri và Hashimoto Ryosuke đều chưa lên tiếng về loạt ảnh hẹn hò này.

Chỉ vừa mới vào đầu năm nay, truyền thông đưa tin Erika Sawajiri đang hẹn hò với 1 chàng trai ngoài ngành giải trí kém 14 tuổi. Chàng trai này hiện đang sinh sống tại 1 hòn đảo xa xôi cách nơi ở của Erika Sawajiri khoảng 1000km, nhưng khoảng cách không làm phai nhạt tình yêu. Họ thậm chí lên kế hoạch tổ chức đám cưới ngay trong năm nay, sớm nhất là vào mùa xuân. Tuy nhiên với việc Erika Sawajiri bị bắt gặp tay trong tay với Hashimoto Ryosuke, nhiều người suy đoán mối quan hệ của cô và chàng trai ở đảo đã chấm dứt.

Cặp đôi đã trở nên thân thiết hơn vào đầu năm nay, khi cùng làm việc trong một vở kịch. Ảnh: News Post Seven

Erika Sawajiri và tình trẻ say sưa uống rượu đến tận 2h sáng. Ảnh: News Post Seven

Chỉ vừa mới vào đầu năm nay, truyền thông đưa tin Erika Sawajiri đang hẹn hò với 1 chàng trai ngoài ngành giải trí kém 14 tuổi. Ảnh: News Post Seven

Erika Sawajiri sinh năm 1986, từng khiến cả châu Á phải khóc với siêu phẩm Một Lít Nước Mắt. Cô là "em gái quốc dân", "quốc bảo nhan sắc" của cả nước Nhật, từng được tha thứ không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng lại khiến công chúng không thể yêu thương nổi vì dính quá nhiều bê bối.

Ẩn dưới vẻ ngoài hiền lành ngoan ngoãn tựa thiên thần của Erika Sawajiri là một cô gái nổi loạn bất cần đời. Nữ diễn viên từng nhận nhiều chê trách khi công khai tỏ thái độ gắt gỏng khó chịu với giới truyền thông trong cuộc họp báo phim Closed Note (2007).

Nữ diễn viên từng khiến cả châu Á phải khóc với siêu phẩm Một Lít Nước Mắt. Ảnh: X

Năm 2009, Erika Sawajiri kết hôn với doanh nhân hơn 22 tuổi Tsuyoshi Takashiro và khiến công chúng khiếp sợ với bản hợp đồng hôn nhân sặc mùi tiền. Được biết, nữ diễn viên bắt chồng phải ký nhiều điều khoản khắt khe.

Trong quá trình chung sống, nếu đại gia này bị phát hiện ngoại tình thì ông phải "đền bù" cho người đẹp 10 triệu yen/lần (1,6 tỷ đồng). Trường hợp cặp đôi ly hôn, Erika Sawajiri sẽ được hưởng 90% tài sản của chồng. Bản hợp đồng với quá nhiều tính toán vật chất khiến khán giả chỉ trích cô tham tiền, hình ảnh thanh thuần của "em gái quốc dân" sụp đổ chỉ sau một đêm.

Nữ diễn viên từng được tha thứ không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng lại khiến công chúng không thể yêu thương nổi vì dính quá nhiều bê bối. Ảnh: X

Cuộc hôn nhân của Erika Sawajiri và chồng đại gia cũng chỉ kéo dài được 14 tháng. Sau khi độc thân trở lại, nữ diễn viên sa đà vào việc sử dụng chất cấm. Cô từng đi cai nghiện một lần năm 2011. Đến năm 2019, "quốc bảo nhan sắc" bị bắt vì tội tàng trữ chất ma túy. Trên tòa, nữ diễn viên thừa nhận việc thường xuyên mua và sử dụng chất cấm, do đó, cô bị phán quyết 18 tháng tù treo.

Sự nghiệp của Erika Sawajiri tụt dốc không phanh, bị công ty quản lý hủy hợp đồng và những bộ phim cô từng tham dự cũng bị gỡ bỏ. Năm 2023, nữ diễn viên quay lại màn ảnh nhưng không gây được tiếng vang. Tháng 4 năm nay, Erika Sawajiri vừa đón sinh nhật lần thứ 39. Cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp nhưng chẳng thể lấy lại được tình cảm của khán giả vì cả loạt sai lầm từng mắc phải.

Đến năm 2019, "quốc bảo nhan sắc" bị bắt vì tội tàng trữ chất ma túy. Ảnh: X

Nguồn: News Post Seven