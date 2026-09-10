Nam thần màn ảnh vỡ nát mặt mũi sau vụ bị xe tông, tốn 13 tỷ sửa dung mạo bố mẹ vẫn nhận không ra

Cuộc sống của sao này không cách nào có thể trở lại như xưa.

Trần Bách Hy sinh năm 1987, là nam diễn viên kiêm nhà thiết kế thời trang được chú ý tại Hong Kong (Trung Quốc). Xuất thân trong gia đình giàu có, anh là người thừa kế của tập đoàn thời trang Rucci International Group Limited và được truyền thông gọi bằng biệt danh "hoàng tử bé" của giới giải trí Hương Cảng.

Thế nhưng, cuộc sống của Trần Bách Hy bất ngờ rẽ sang hướng khác sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào tháng 8/2023 tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Nam nghệ sĩ bị xe máy điện tông, khiến vùng đầu và mặt chịu chấn thương nặng. Gương mặt vốn điển trai của anh bị biến dạng nghiêm trọng với nhiều tổn thương như gãy vẹo xương mũi, xương mặt biến dạng và lệch khỏi vị trí ban đầu, xương gò má trái vỡ vụn.

Gương mặt biến dạng nghiêm trọng, không thể nhận ra của Trần Bách Hy sau vụ tai nạn giao thông khiến công chúng bàng hoàng. Ảnh: HK01.



Vẻ ngoài điển trai, ưa nhìn của thiếu gia hàng real ở showbiz Hong Kong (Trung Quốc) trước khi bị hủy dung. Ảnh: Sina.

Để tìm lại diện mạo và cải thiện các di chứng sau tai nạn, Trần Bách Hy đã trải qua 10 cuộc phẫu thuật. Gặp gỡ truyền thông tại sự kiện vào tối 8/9, nam diễn viên cho biết anh vừa tiếp tục lên bàn mổ hồi tháng 3. Cuộc phẫu thuật lần này chủ yếu hỗ trợ cải thiện chức năng hô hấp. Thời gian tới, anh vẫn phải đối mặt với nhiều ca tiểu phẫu khác.

Đáng chú ý, Trần Bách Hy cho biết số tiền anh chi ra để chỉnh sửa dung mạo méo mó sau tai nạn đến hiện tại đã hơn 4 triệu HKD (khoảng 13,2 tỷ đồng). Dù vậy, gương mặt của anh vẫn không thể trở lại như trước. Ngoài chiếc mũi, nhiều đường nét trên mặt của nam diễn viên đã bị phá hủy hoàn toàn. Theo Trần Bách Hy, đã 3 năm trôi qua, cha mẹ anh đau lòng, xót xa trước diện mạo biến dạng, khác hoàn toàn so với trước đây của con trai.

Trần Bách Hy đã tốn hơn 13 tỷ đồng cho hơn chục ca phẫu thuật tái tạo, song anh vẫn không thể lại diện mạo trước đây. Ảnh: On.

Chẳng những không thể lấy lại được vẻ ngoài, những di chứng từ vụ tai nạn gây vỡ nát xương mặt, còn khiến việc ăn uống lẫn hít thở của Trần Bách Hy gặp nhiều khó khăn. Nam nghệ sĩ từng phải sống khép kín trong thời gian dài vì mặc cảm về diện mạo đã bị hủy hoại. Sau khoảng 2 năm ở ẩn, Trần Bách Hy mới đủ can đảm xuất hiện trước công chúng. Dù đã giải thích rõ những thay đổi trên gương mặt là hậu quả của tai nạn, anh vẫn phải đối mặt với những lời bình luận tiêu cực, thậm chí là chế giễu và miệt thị ngoại hình. Điều này khiến Trần Bách Hy vô cùng buồn lòng. Bởi với anh, việc gương mặt bị biến dạng hoàn toàn là điều không ai mong muốn.

Di chứng từ vụ tai nạn gây vỡ nát xương mặt khiến việc ăn uống lẫn hít thở của Trần Bách Hy gặp nhiều khó khăn. Ảnh: HK01.

Nguồn: On, HK01



