Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng tái hợp sau scandal ngoại tình

Màn lộ diện mới nhất của Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng đã khiến cho cả MXH phải ồn.

Kể từ sau khi ly hôn vì scandal ngoại tình, mọi động thái từ Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng đã được dân tình theo dõi sát sao. Tới sáng 11/9, tờ Sohu cho hay, cặp đôi 1 thời vừa bất ngờ hiếm hoi xuất hiện chung khung hình, khiến cả MXH không khỏi ngỡ ngàng ngơ ngác. Trong loạt ảnh gây xôn xao, 2 ngôi sao thậm chí còn lộ diện cùng cô con gái chung Điềm Hinh. Khoảnh khắc 3 người ríu ra rít rít bên nhau khiến công chúng liên tưởng tới ngay 1 gia đình hạnh phúc chứ không hề giống 1 cặp đôi li tán, đổ vỡ hôn nhân chút nào hết.

Sau khi chiêm ngưỡng loạt ảnh mới đây của Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng, 1 bộ phận khán giả đã ngay lập tức đặt ra nghi vấn cặp đôi này vừa chính thức tái hợp, “gương vỡ lại lành”.

Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng vừa được bắt gặp xuất hiện cùng con gái trong bầu không khí rộn vang tiếng cười nói. Ảnh: Sohu

Lâu lắm rồi công chúng mới được thấy cặp đôi 1 thời cùng xuất hiện trong 1 khung hình. Ảnh: Sohu

Khung hình Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng bên con gái Điềm Hinh đã khiến cho công chúng phải dụi mắt nhìn lại nhiều lần. Thoạt nhìn nhiều khán giả liên tưởng ra ngay đây là 1 gia đình hạnh phúc. Ảnh: Sohu

Ký giả tờ Sohu nhanh chóng vào cuộc tìm hiểu và phát hiện ra sở dĩ Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng xuất hiện trong khung hình chung mới đây là do đã được cô bé Điềm Hinh kết nối. Thì ra cô bé này vừa làm cầu nối để bố mẹ cùng xuất hiện trong 1 hoạt động từ thiện ở Trung tâm dịch vụ phục hồi chức năng dành cho trẻ bại não. Trong ngày hôm đó, cặp đôi 1 thời cùng con gái mang theo các nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn,... tới để gửi tặng những em nhỏ đang điều trị tại trung tâm. Ngoài ra, không hề có chuyện Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng nối lại tình xưa như 1 bộ phận khán giả đang đồn đoán. Thực chất, việc 2 nghệ sĩ cùng nhau đi làm từ thiện không phải bằng chứng cho thấy họ đã tái hợp mà đây vốn dĩ là hoạt động nhằm làm chiều lòng con gái Điềm Hinh.

Có thể thấy, dù Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng đã chia tay nhiều năm nhưng khi cùng tham gia vào hoạt động từ thiện do ái nữ khởi xướng, cả 2 đều vui vẻ phối hợp. Trong suốt quá trình đồng hành bên con làm thiện nguyện, giữa cặp đôi 1 thời không hề xuất hiện bầu không khí gượng gạo. Chi tiết này cho thấy dù Giả Nãi Lượng - Lý Tiểu Lộ đã “đường ai nấy đi” nhưng khi cùng tham gia vào hành trình trưởng thành của Điềm Hình, cả 2 bên vẫn sẵn sàng gạt bỏ quá khứ, đặt tâm nguyện của con gái lên hàng đầu.

Về phần Điềm Hinh, trong ấn tượng của công chúng, cô bé từng là thiên thần nhỏ đáng yêu trên các chương trình truyền hình thực tế. Nhưng giờ đây, con gái Lý Tiểu Lộ đã trưởng thành, lột xác thành 1 thiếu nữ có suy nghĩ và tinh thần trách nhiệm. Không chỉ chủ động quan tâm đến các nhóm người yếu thế trong xã hội, Điềm Hinh còn kêu gọi bố mẹ cùng tham gia vào các hoạt động từ thiện với mình. Cô bé không hề bị ảnh hưởng bởi những dư luận tiêu cực xung quanh chuyện bố mẹ ly hôn, ngược lại còn lớn lên trở thành 1 người trẻ có trái tim ấm áp và có trách nhiệm đối với cộng đồng.

Thì ra Giả Nãi Lượng - Lý Tiểu Lộ cùng đi làm từ thiện nhằm đáp ứng nguyện vọng của cô con gái cưng. Ảnh: 163

Còn nhớ Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng từng là cặp vợ chồng kiểu mẫu của Cbiz, khiến bao người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cuối năm 2017, cuộc hôn nhân này đối mặt cơn sóng gió lớn sau khi vụ ngoại tình chấn động của Lý Tiểu Lộ và rapper PG One bị phanh phui. Sau đó, Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng quyết định đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của mình. Lúc ly hôn, Lý Tiểu Lộ giành được quyền nuôi con.

Cuộc hôn nhân của Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: 163

Dù chia tay không êm đẹp, Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng vẫn cố gắng cùng nhau nuôi dạy Điềm Hinh, cho con có đầy đủ tình thương của cả bố lẫn mẹ.

Trong 1 cuộc phỏng vấn cách đây không lâu, Lý Tiểu Lộ cho biết sau khi ly hôn, cô và chồng cũ Giả Nãi Lượng vẫn giữ liên lạc. Đặc biệt khi Điềm Hinh bước vào giai đoạn tuổi dậy thì, cô và Giả Nãi Lượng đã cùng thường xuyên trao đổi về các vấn đề liên quan tới giáo dục và định hướng tâm lý cho con. Họ đã đạt được sự đồng thuận, cam kết rằng sẽ mang lại cho Điềm Hinh tình yêu thương đủ đầy, không vì mối quan hệ tan vỡ của người lớn mà làm đứt gãy sự đồng hành của cả bố lẫn mẹ trong quá trình nuôi dạy con cái.

Hậu ly hôn, Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ cùng chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy Điềm Hinh. Ảnh: 163

Nguồn: Sohu