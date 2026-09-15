Hoa hậu đi bán cà phê giá 179.000 đồng, giàu nứt vách nhưng không người đàn ông nào dám cưới

Người đẹp này có đường tình duyên ồn ào.

Liêu Bích Nhi là Hoa hậu, diễn viên hàng đầu showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Vài năm trở lại đây, cô đã dừng đóng phim, rẽ hướng sang kinh doanh và trở thành gương mặt doanh nhân tiêu biểu. Người đẹp này đã bỏ ra hàng chục triệu HKD (hàng chục tỷ đồng) để đầu tư vào 1 trang trại rượu vang tại Pháp. Cô không chỉ bán rượu vang mà còn trực tiếp tham gia thử rượu, sản xuất, xây dựng thương hiệu. Liêu Bích Nhi từng được Chính phủ Pháp trao tặng huân chương liên quan đến thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp, nhằm ghi nhận những đóng góp của cô trong việc quảng bá văn hóa rượu vang và nông nghiệp.

Cách đây không lâu, Liêu Bích Nhi mở rộng kinh doanh từ rượu vang sang cà phê. Cô vừa cho ra mắt thương hiệu cà phê lon bổ sung nghệ, collagen tốt cho sức khỏe Qi Cold Brew. Giá bán được niêm yết là 54 HKD (179.000 đồng/lon 250ml). Dù giá khá cao, song sản phẩm Liêu Bích Nhi liên tục cháy hàng khi lên kệ các cửa hàng tiện lợi và trên nhiều nền tảng mua sắm trực tuyến. Vào ngày 13/9, Hoa hậu này thông báo tin vui nằm trong top 10 nữ doanh nhân hàng đầu và vào chung kết cuộc thi SC WIN Hiện Tạo Tương Lai 2026.

Theo tờ On, Liêu Bích Nhi hiện tại nắm trong tay khối tài sản kếch xù. Cô sở hữu 1 trang trại nho, sản xuất rượu vàng tại Pháp; sống một mình trong căn biệt thự hạng sang tại Hong Kong (Trung Quốc) và sở hữu nhiều bất động sản đắt giá khác.

Liêu Bích Nhi giờ là nữ doanh nhân hàng đầu xứ HươnG Cảng, sở hữu khối tài sản kếch xù. Ảnh: Sohu.

Cô vừa cho ra mắt thương hiệu cà phê lon, có giá bán ra thị trường 179.000 đồng/lon 250ml. Ảnh: Sina.

2 lần bị đại gia ruồng bỏ, hơn chục lần xem mắt thất bại

Sinh năm 1979, Liêu Bích Nhi từng có màn khởi đầu sự nghiệp khiến nhiều người đẹp phải ao ước. Sở hữu chiều cao 1,71 m, gương mặt thanh tú cùng vóc dáng nổi bật, cô đăng quang Hoa hậu Hoa kiều Vancouver năm 2000, chính thức bước chân vào làng giải trí. Một năm sau, sau khi gây chú ý tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế, người đẹp ký hợp đồng với TVB và nhanh chóng được nhà đài trọng dụng.

Ngay từ những ngày đầu nổi tiếng, Liêu Bích Nhi đã gây ấn tượng với vẻ đẹp kiêu sa, thần thái sang trọng. Những đường nét trên gương mặt cô được nhận xét có nhiều điểm tương đồng với Norika Fujiwara - hoa hậu kiêm "nữ hoàng quảng cáo" đình đám Nhật Bản. Nhờ vậy, truyền thông từng ưu ái gọi cô là "bản sao Norika Fujiwara".

Những năm 2000 được xem là thời kỳ rực rỡ nhất trong sự nghiệp của Liêu Bích Nhi. Từ một người đẹp bước ra từ cuộc thi nhan sắc, cô nhanh chóng vươn lên hàng hoa đán được TVB tích cực lăng xê. Nữ diễn viên liên tục xuất hiện trong loạt phim ăn khách phát sóng vào khung giờ vàng như Gia Đình Vui Vẻ, Bàn Tay Nhân Ái 3, Quy Luật Sống Còn, Hành Động Đột Phá hay Tranh Quyền Đoạt Vị. Thời điểm ấy, Liêu Bích Nhi gần như hội tụ đủ những yếu tố để trở thành một ngôi sao sáng của màn ảnh Hong Kong: danh hiệu hoa hậu, nhan sắc nổi bật, sự hậu thuẫn từ TVB và liên tiếp những vai diễn được chú ý.

Liêu Bích Nhi từng là hoa đán hàng đầu TVB. Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang trên đà thăng hoa, đời tư của nữ diễn viên lại bắt đầu gây tranh cãi. Những mối tình với các đại gia, doanh nhân giàu có liên tục xuất hiện trên mặt báo, kéo theo nhiều lời bàn tán về tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô. Hình ảnh một mỹ nhân tài sắc dần bị phủ bóng bởi những biệt danh tiêu cực như "mỹ nhân tham lam" hay "người đẹp đào mỏ".

Một trong những chuyện tình gây ồn ào nhất là mối quan hệ giữa Liêu Bích Nhi và Lưu Khải Uy. Hai người nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong Gia Đình Vui Vẻ. Trong thời gian yêu nhau, Lưu Khải Uy được cho là từng nhiều lần ngỏ lời cầu hôn nhưng không nhận được cái gật đầu từ bạn gái. Sau khoảng 3 năm gắn bó, cặp đôi chính thức chia tay. Thời điểm đó, xuất hiện thông tin cho rằng Liêu Bích Nhi chê Lưu Khải Uy nghèo, không có tương lai. Dù những lời đồn này từng gây xôn xao dư luận, chúng cũng góp phần khiến hình ảnh của nữ diễn viên chịu ảnh hưởng đáng kể.

Liêu Bích Nhi mất điểm trầm trọng trong mắt công chúng vì chê bai Lưu Khải Uy nghèo và bỏ rơi anh...

... để chạy theo Trần Hào. Ảnh: On.

Không lâu sau, Liêu Bích Nhi công khai hẹn hò Trần Hào. Đến cuối năm 2010, cô chia tay nam diễn viên và được cho là nhanh chóng bước vào mối quan hệ với doanh nhân Lâm Trung Hào. Tuy nhiên, chuyện tình này cũng chỉ kéo dài khoảng nửa năm trước khi hai người đường ai nấy đi. Liên tiếp những mối quan hệ đổ vỡ khiến đời tư của Liêu Bích Nhi trở thành chủ đề được truyền thông đặc biệt quan tâm. Cùng với những ồn ào tình ái, cô dần không còn duy trì được vị thế nổi bật như thời kỳ đỉnh cao tại TVB.

Năm 2018, Liêu Bích Nhi công khai chuyện tình cảm với doanh nhân Lư Khải Hiền. Thế nhưng, chỉ chưa đầy 4 tháng sau, cặp đôi tuyên bố chia tay. Đáng chú ý, thời điểm đó nữ diễn viên còn bị bạn gái cũ của vị doanh nhân tố là "người thứ ba", khiến mối quan hệ càng trở nên ồn ào. Tưởng như chuyện tình đã khép lại, hai năm sau, Liêu Bích Nhi và Lư Khải Hiền bất ngờ tái hợp. Cả hai từng được cho là đã tính đến chuyện kết hôn, khiến nữ diễn viên một lần nữa đứng trước cơ hội bước vào cuộc sống hào môn. Nhưng cuối cùng, chuyện tình vẫn không có được cái kết viên mãn. Lư Khải Hiền được cho là người chủ động hủy hôn, để lại cho Liêu Bích Nhi thêm một lần dang dở.

Liêu Bích Nhi bị đại gia Lư Khải Hiền hủy hôn. Ảnh: HK01.

Sau nhiều lần thất bại trong chuyện tình cảm, bạn bè và người thân bắt đầu tích cực mai mối cho Liêu Bích Nhi. Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2021, nữ diễn viên từng tiết lộ cô đã tham gia hơn chục buổi xem mắt. Tuy nhiên, phần lớn những cuộc gặp này đều chỉ dừng lại ở một bữa tối. Không mối quan hệ nào thực sự tiến xa. Theo những chia sẻ từng được truyền thông đăng tải, một trong những trở ngại mà Liêu Bích Nhi phải đối mặt là những định kiến tiêu cực về chuyện tình cảm trong quá khứ. Cô bị mỉa mai "người đẹp không ai dám cưới". Một bộ phận khán giả còn cho rằng những trắc trở tình cảm của nữ diễn viên là "cái giá" cho việc từng bị cho là quá coi trọng vật chất và địa vị trong tình yêu.

Gần đây, Liêu Bích Nhi vướng nghi vấn hẹn hò doanh nhân góa vợ, hơn cô 23 tuổi Lữ Lễ Chương. Theo tờ On, Lữ Lễ Chương kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng, từng giữ chức chủ tịch hội trị tại Hội từ thiện Tung Wah Group of Hospitals, giám đốc tại nhiều tập đoàn niêm yết. Trước khi hẹn hò Liêu Bích Nhi, Lữ Lễ Chương từng có cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm với nữ diễn viên Cố Lạc Nghi. Hai người kết hôn từ thập niên 1980 và có 3 người con. Năm 2015, Cố Lạc Nghi qua đời vì ung thư vú ở tuổi 48. Sau biến cố mất vợ, Lữ Lễ Chương sống kín đáo, rất ít xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, mối quan hệ tình cảm này của Liêu Bích Nhi có thể đơm hoa kết trái hay không vẫn còn bị bỏ ngỏ.

Liêu Bích Nhi vướng tin hẹn hò với đại gia 70 tuổi Lữ Lễ Chương. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sohu, On