Lễ trao giải Emmy 2026: Selena Gomez đọ sắc ác liệt với vợ "Người Nhện", 1 minh tinh diện thiết kế Việt lên siêu thảm xanh

Emmy 2026 đang là sự kiện giải trí tâm điểm của toàn cầu vào sáng 15/9.

Sáng 15/9 (giờ Việt Nam), thảm xanh lễ trao giải Emmy 2026 trở thành tâm điểm mạng xã hội khi quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám thế giới. Đáng chú ý, màn xuất hiện đầy khí chất của Selena Gomez và Zendaya nhanh chóng “gây bão”, khiến người hâm mộ khắp nơi không khỏi xuýt xoa.

Trên thảm đỏ, Selena Gomez đặc biệt chiếm spotlight với diện mạo xinh đẹp khi diện bộ váy sequin vàng óng ánh cúp ngực khoe bờ vai trần gợi cảm, kết hợp với make-up tông hồng và kiểu tóc gợn sóng nhẹ để vẻ ngoài trông phóng khoáng, mềm mại nữ tính. Zendaya - vợ của "Người Nhện" Tom Holland cũng không kém cạnh. Dự sự kiện với tư cách MC kiêm người lọt vào đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ bộ phim Euphoria, Zendaya diện bộ váy xuyên thấu gợi cảm. Mái tóc ngắn càng làm cô trở nên cá tính, ấn tượng trên thảm xanh siêu sự kiện. Selena Gomez và Zendaya tạo nên màn đọ sắc một chín một mười, bất phân thắng bại. Đáng chú ý, tại lễ trao giải Emmy năm nay, trên thảm xanh có sự xuất hiện của thiết kế đến từ Việt Nam, do Julianna Margulies mặc.

Selena Gomez là một trong những cái tên chiếm trọn spotlight trên thảm xanh lễ trao giải Emmy 2026. Ảnh: REUTERS.

Nữ ca sĩ, diễn viên khoe vẻ đẹp ngọt ngào, sang trọng trong thiết kế sequin vàng ánh kim dáng cúp ngực, khéo léo tôn bờ vai trần quyến rũ. Ảnh: Shutterstock.

Cô hoàn thiện diện mạo bằng lớp trang điểm tông hồng nhẹ nhàng cùng mái tóc gợn sóng mềm mại, mang đến tổng thể vừa nữ tính vừa phóng khoáng. Ảnh: Getty Images.

Không hề kém cạnh, Zendaya tiếp tục chứng minh sức hút trên thảm xanh. Xuất hiện với tư cách MC kiêm ứng viên hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhờ vai diễn trong Euphoria, người đẹp lựa chọn thiết kế xuyên thấu đầy táo bạo. Ảnh: Getty Images.

Mái tóc ngắn cá tính, cùng bộ váy xuyên thấu ôm sát cơ thể càng tôn lên thần thái sắc sảo, đường cong quyến rũ giúp Zendaya nổi bật giữa dàn mỹ nhân đình đám. Ảnh: Getty Images.

Bên cạnh những màn khoe sắc của các ngôi sao quốc tế, sự kiện năm nay còn gây chú ý khi có thiết kế đến từ Việt Nam xuất hiện trên thảm xanh, được nữ diễn viên Julianna Margulies lựa chọn. Ảnh: Getty Images.

Nicole Kidman mặc váy trễ vai với 46 bông hoa bằng lụa crepe. được đính trên phần cổ áo. Ảnh: Shutterstock

Dakota Fanning diện váy đen trắng cúp ngực gợi cảm. Ảnh: Getty Images.

Sarah Pidgeon diện chiếc váy lụa màu tím oải hương quyến rũ trên thảm xanh lễ trao giải Emmy 2026. Ảnh: Getty Images.

Meg Stalter xuất hiện trên thảm xanh lễ trao giải Emmy 2026 trong trang phục độc lạ. Cô hóa thân thành một bức tượng giải thưởng mạ vàng, được phủ sơn vàng từ đầu đến chân, kèm theo đôi cánh và một nguyên tử vàng khổng lồ, những yếu tố tượng trưng cho nghệ thuật và khoa học trong lĩnh vực truyền hình. Ảnh: Getty Images, Shutterstock.

Nguồn: Page Six