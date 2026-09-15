Lễ trao giải Emmy 2026: Selena Gomez đọ sắc ác liệt với vợ "Người Nhện", 1 minh tinh diện thiết kế Việt lên siêu thảm xanh

Sáng 15/9 (giờ Việt Nam), thảm xanh lễ trao giải Emmy 2026 trở thành tâm điểm mạng xã hội khi quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám thế giới. Đáng chú ý, màn xuất hiện đầy khí chất của Selena Gomez và Zendaya nhanh chóng “gây bão”, khiến người hâm mộ khắp nơi không khỏi xuýt xoa.
Trên thảm đỏ, Selena Gomez đặc biệt chiếm spotlight với diện mạo xinh đẹp khi diện bộ váy sequin vàng óng ánh cúp ngực khoe bờ vai trần gợi cảm, kết hợp với make-up tông hồng và kiểu tóc gợn sóng nhẹ để vẻ ngoài trông phóng khoáng, mềm mại nữ tính. Zendaya - vợ của "Người Nhện" Tom Holland cũng không kém cạnh. Dự sự kiện với tư cách MC kiêm người lọt vào đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ bộ phim Euphoria, Zendaya diện bộ váy xuyên thấu gợi cảm. Mái tóc ngắn càng làm cô trở nên cá tính, ấn tượng trên thảm xanh siêu sự kiện. Selena Gomez và Zendaya tạo nên màn đọ sắc một chín một mười, bất phân thắng bại. Đáng chú ý, tại lễ trao giải Emmy năm nay, trên thảm xanh có sự xuất hiện của thiết kế đến từ Việt Nam, do Julianna Margulies mặc.