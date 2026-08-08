Mỹ nhân đóng 2 phim đang gây sốt toàn cầu là bà xã của "Người Nhện"

Những năm gần đây, cô liên tục khẳng định thực lực qua các tác phẩm như “Euphoria”, “Dune”, “Challengers”... Năm 2020, cô trở thành nữ diễn viên trẻ nhất giành giải Emmy hạng mục “Nữ chính xuất sắc” ở thể loại phim chính kịch với vai Rue Bennett trong “Euphoria”. Đây cũng cột mốc đưa tên tuổi Zendaya vươn lên hàng ngũ những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn nhất làng giải trí Mỹ.