Mỹ nhân người miền Tây là tiểu thư nhưng gia đình phá sản, được chàng trai kém 4 tuổi mang 20 cây vàng hỏi cưới

Cuộc sống của nữ diễn viên này có nhiều thay đổi sau khi gia đình gặp biến cố.

Puka tên thật là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ, sinh ra và lớn lên tại Đồng Tháp trong một gia đình có điều kiện. Nữ diễn viên từng chia sẻ tuổi thơ của cô khá êm đềm, được bố mẹ yêu thương và chăm sóc như một nàng "công chúa". Thế nhưng cuộc sống bất ngờ rẽ sang hướng khác khi Puka lên TP.HCM học tập và bắt đầu theo đuổi nghệ thuật. Biến cố kinh doanh khiến gia đình nữ diễn viên rơi vào cảnh phá sản. Người thân lần lượt trở về quê, còn Puka quyết định ở lại thành phố để tiếp tục việc học tại trường Sân khấu - Điện ảnh và theo đuổi giấc mơ diễn xuất.

Từ một cô gái vốn được gia đình bao bọc, Puka phải tự lo từng khoản chi phí sinh hoạt. Cô từng ở nhà thuê, thậm chí có thời điểm tiền nhà giảm xuống chỉ còn 500.000 đồng/tháng nhưng nữ diễn viên vẫn không đủ khả năng chi trả. Puka từng nghẹn ngào kể về cú sốc năm 18 tuổi: "Ở nhà đối xử với tôi như tiểu thư trong khi bản thân tôi có cá tính rất mạnh. Năm 18 tuổi, tôi ùa vào đời, đời dập te tua. Lúc đó xảy ra nhiều chuyện, gia đình tôi phá sản, tôi như kiểu bàn tay trắng".

Puka từng sống trong một gia đình khá giả nhưng biến cố khiến cô rơi vào khó khăn trong cuộc sống

Có lẽ đây cũng là một trong những giai đoạn khó quên nhất cuộc đời nữ diễn viên. Nhắc lại những ngày đầu đặt chân lên TP.HCM, Puka từng cho biết cô không có tiền, không có xe và phải sống nhờ bạn bè. Có thời điểm, nữ diễn viên ở nhà người này vài tháng, nhà người kia vài ngày để có chỗ ăn ở và tiếp tục việc học.

Cô từng tâm sự rằng bản thân không nhớ những cột mốc thành công nhiều bằng những lần thất bại. Bởi chính những lúc khó khăn mới khiến cô nhận ra mình đã được nhiều người xa lạ yêu thương và giúp đỡ đến mức nào. Puka từng chia sẻ: "Lúc đó tôi phải đi sống nhờ, nhờ nhà người này vài tháng, người kia vài ngày. Tôi không có xe, không có tiền, chỉ một thân mình nhưng tôi được rất nhiều người thương, bạn bè cho về nhà ở tạm".

Puka có giai đoạn sống nhờ, cuộc sống nhiều vất vả để xây dựng được chỗ đứng như hiện tại

Cũng từ biến cố ấy, nữ diễn viên tự đặt mục tiêu phải thành công để không phụ lòng những người từng dang tay giúp mình. May mắn, gia đình Puka sau đó dần ổn định trở lại trước khi cô tốt nghiệp. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn lựa chọn tự lập, đi làm và nuôi sống bản thân thay vì phụ thuộc vào gia đình.

Sau nhiều năm bươn chải, Puka dần có chỗ đứng trong showbiz Việt. Cô được yêu thích nhờ nét diễn duyên dáng, tính cách hoạt ngôn và hình ảnh gần gũi, hài hước. Sự nghiệp ổn định cũng giúp cuộc sống của nữ diễn viên thay đổi đáng kể. Trước khi kết hôn, Puka từng khiến dân tình chú ý khi tự mua xế hộp tiền tỷ, sống trong căn hộ sang trọng và thường xuyên tận hưởng những chuyến du lịch trong và ngoài nước.

Puka tự vực dậy, tự sắm nhiều tài sản có giá trị

Chuyện tình với Gin Tuấn Kiệt cũng là một chương đặc biệt trong cuộc đời Puka. Cặp đôi từng được khán giả nhiệt tình "đẩy thuyền" trong thời gian dài nhưng liên tục giữ thái độ úp mở về mối quan hệ. Đến khi chính thức công khai chuyện tình cảm và thông báo kết hôn, cả showbiz Việt đồng loạt gửi lời chúc phúc.

Trong đám cưới, Gin Tuấn Kiệt khiến dân tình chú ý khi mang 20 cây vàng cùng 500 triệu đồng tiền sính lễ đến hỏi cưới Puka. Sau khi về chung một nhà, cuộc sống của cặp đôi vẫn nhận được sự quan tâm. Puka và Gin Tuấn Kiệt thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường vui vẻ, từ đi du lịch, tụ tập bạn bè đến những màn tương tác hài hước tại nhà.

Đám cưới của Puka hoành tráng, náo loạn vùng quê một thời

Gin Tuấn Kiệt dùng tàu để đón dâu, tạo nên khung cảnh đặc trưng sông nước miền Tây

Hôn lễ của cặp đôi có dàn sao Vbiz khủng đổ bộ

Puka và Gin Tuấn Kiệt đã chào đón thiên thần nhỏ, chính thức bước vào hành trình làm bố mẹ. Sau tất cả, Puka hiện có sự nghiệp ổn định, cuộc sống kinh tế đủ đầy và một mái ấm bên người chồng kém 4 tuổi cùng con nhỏ.

Khi được hỏi về những thay đổi sau khi kết hôn, Puka chia sẻ: "Thật ra cuộc sống hôn nhân của hai đứa cũng chỉ mới bắt đầu thôi nên bây giờ nói về sự thay đổi chắc cũng hơi lờ mờ. Tuy nhiên Puka nghĩ sự khác nhau giữa lúc quen với khi kết hôn là trách nhiệm. Lúc mà yêu chưa cưới thì sao cũng được, giận nhau có thể làm này làm kia xong bỏ nhà đi hoặc là không quen thì chia tay. Nhưng mà khi cưới nhau rồi thì hai từ 'trách nhiệm' nó sẽ rất nặng và mình phải quan trọng điều đó. Những gì mình đang nói nó cũng sẽ là lý thuyết, còn trên thực hành thì Puka nghĩ hai đứa sẽ cố gắng để cũng sẽ vượt qua được những cái khó khăn ở phía trước".

Puka và Gin Tuấn Kiệt đã có con gái đầu lòng hơn 1 tuổi

Cặp đôi tận hưởng cuộc sống hôn nhân vui vẻ, thường xuyên đăng tải những hình ảnh tích cực

Ảnh: FBNV