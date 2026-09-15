Danh tính nữ diễn viên vừa qua đời vì ung thư trực tràng di căn, giấu kín bệnh tình suốt 13 năm qua

Công chúng bàng hoàng, đau xót khi hay tin 1 nữ diễn viên nổi tiếng qua đời đột ngột mới đây.

Sáng 15/9, tờ Yahoo News đưa tin, nữ diễn viên Nhật Bản gốc Hàn Quốc Yuri Nakamura vừa qua đời vì ung thư trực tràng. Trước đó vào hồi tháng 7, cô đã tuyên bố rút khỏi bộ phim Dangerous do chứng tắc ruột. Nữ diễn viên trút hơi thở cuối cùng vào hôm 1/9 nhưng phải tới tận sáng 15/9, phía gia đình mới đồng ý để công ty quản lý thông báo tin buồn với truyền thông và khán giả.

Được biết, nữ minh tinh đình đám đã giấu nhẹm tình trạng bệnh tình của mình với công chúng suốt 13 năm qua. Đến tận lúc này, người hâm mộ mới biết hóa ra Yuri được chẩn đoán mắc ung thư hồi năm 2013. Sau đó, bệnh tình của nữ diễn viên đã thuyên giảm và đi vào ổn định, thế nhưng tới tháng 1 năm ngoái, cô lại tái phát ung thư. Mặc dù ca phẫu thuật đã diễn ra thành công, nhưng tới năm nay ung thư đã di căn. Và tới tháng 8 vừa qua, trong lúc Yuri đang cố gắng hồi phục sức khỏe để chuẩn bị trở lại với dự án mới thì chứng tắc ruột của cô đã trở nên nghiêm trọng. Cùng lúc đó, bệnh viện thông báo với nữ diễn viên rằng cô không còn sống được bao lâu.

Yuri Nakamura vừa qua đời vì ung thư trực tràng tái phát. Ảnh: Yahoo News

Công ty chủ quản cũng vừa chính thức lên tiếng về sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên. Thông báo đầy đủ của phía công ty có nội dung như sau:

Vào hôm 1/9, Yuri Nakamura đã từ giã cõi đời vì căn bệnh ung thư trực tràng. Tang lễ được tổ chức với sự tham gia của gia quyến cùng các nghệ sĩ và nhân viên trong công ty. 13 năm trước, Yuri Nakamura đã bắt đầu chiến đấu với căn bệnh ung thư. Vào thời điểm đó, nữ diễn viên và chủ tịch công ty thống nhất giấu kín tình trạng bệnh vì không muốn đồng nghiệp phải lo lắng. Sau đó, tình trạng sức khỏe của Yuri đã dần ổn định và cô ấy có thể tiếp tục niềm đam mê diễn xuất. Tuy nhiên, vào tháng 1 năm ngoái, bệnh ung thư đã tái phát. Dù ca phẫu thuật diễn ra thành công nhưng tế bào ung thư sau đó đã di căn. Tại thời điểm đó, Yuri chọn tiếp nhận điều trị để chung sống với ung thư sau khi nhận ra rằng việc chữa khỏi bệnh hoàn toàn đã trở nên cực kỳ khó khăn. Nữ diễn viên cũng tìm hiểu rất kỹ về căn bệnh này, và bác sĩ điều trị cũng động viên cô tiếp tục theo đuổi niềm đam mê diễn xuất. Tuy nhiên, đến tháng 8 năm nay, trong khi đang nỗ lực hồi phục để trở lại với công việc, chứng tắc ruột lại tái phát. Đúng lúc này, Yuri đột ngột nhận được thông báo rằng thời gian sống còn lại của cô không còn nhiều. Dù vậy, Yuri vẫn giữ được sự bình tĩnh và tinh thần lạc quan, đồng thời cùng gia đình trải qua những khoảnh khắc cuối đời 1 cách trọn vẹn nhất. Suốt giai đoạn tuổi 30-40, Yuri đã phải chiến đấu với bệnh tật và cố gắng vượt qua sóng gió nhờ nghị lực mạnh mẽ. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người hâm mộ luôn ủng hộ Yuri, đồng thời bày tỏ sự cảm kích đối với các bạn diễn đã chăm sóc nữ diễn viên trong suốt thời gian qua.

Yuri giấu kín bệnh tình của bản thân suốt 13 năm qua. Ảnh: Yahoo News

Ngay trong sáng 15/9, đoàn phim Shumaku no Rondo cũng đã đăng bài tưởng niệm dành cho nữ chính Yuri Nakamura: “Chúng tôi vô cùng bàng hoàng và không nói nên lời khi hay tin Yuri Nakamura đột ngột qua đời. Với tính cách mộc mạc và chân thành, cô ấy luôn mang lại nụ cười, năng lượng tích cực giúp cho phim trường luôn tràn ngập tiếng cười. Chúng tôi thành tâm cầu nguyện cho linh hồn của Yuri được siêu thoát”.

Yuri Nakamura sinh năm 1982 tại Osaka (Nhật Bản). Cô bước chân vào showbiz khi vừa tròn 16 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc đôi Yurimari. Tới năm 2003, cô chính thức chuyển hướng sang diễn xuất. Sau đó 4 năm, Yuri trở nên nổi tiếng nhờ vai nữ chính trong phim điện ảnh mang tên Pacchigi! Love & Peace. Gần đây nhất, người đẹp gây ấn tượng với khán giả châu Á nhờ tác phẩm Romantic Anonymous hợp tác cùng nữ minh tinh đình đám xứ Hàn Han Hyo Joo.

Yuri Nakamura (áo trắng) nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả qua bộ phim Romantic Anonymous hồi năm ngoái. Ảnh: X

Nguồn: Yahoo News