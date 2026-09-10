Danh tính nam diễn viên phim giờ vàng vừa qua đời đột ngột ở phòng trọ

Cái chết đột ngột của nam diễn viên phim giờ vàng đã khiến cho đồng nghiệp không khỏi bàng hoàng, đau xót.

Chiều 10/9, tờ Line Today đưa tin, nam diễn viên người Trung Quốc - Vương Tân Phưởng (phim giờ vàng Đi Đến Nơi Có Gió) vừa đột ngột qua đời trong phòng trọ ở Tây An. Nam tài tử họ Vương trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 54, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình và người hâm mộ.

Theo nguồn tin, gần đây Vương Tân Phưởng tham gia ghi hình cho 1 bộ phim ngắn tại Tây An thì đột ngột mất liên lạc với đoàn làm phim. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, ekip đã cử người tới phòng trọ của Vương Tân Phưởng kiểm tra thì phát hiện ra nam nghệ sĩ này đã không còn dấu hiệu của sự sống.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã nhanh chóng loại trừ khả năng tài tử họ Vương bị sát hại hoặc tự tử.

Vương Tân Phưởng vừa qua đời đột ngột ở phòng trọ. Ảnh: Sohu

Ban đầu phía cơ quan chức năng dự định tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định chính xác nguyên nhân Vương Tân Phưởng tử vong. Thế nhưng gia đình lại không nỡ nhìn thấy cảnh đó, cộng thêm việc họ cho rằng việc khám nghiệm lúc này cũng không còn ý nghĩa gì nữa nên đã đưa linh cữu nam diễn viên đi hỏa táng.

Con trai Vương Tân Phưởng cho biết thêm anh vô cùng bàng hoàng trước cái chết đột ngột của cha mình. Theo lời con trai Vương Tân Phưởng, lúc sinh thời nam diễn viên này mắc bệnh cao huyết áp và tiểu đường, thỉnh thoảng có uống rượu, đồng thời không có bệnh lý nghiêm trọng nào khác.

Ngoài ra, đồng nghiệp cho hay tài tử họ Vương vẫn giữ được trạng thái cùng tinh thần rất tốt khi quay phim gần đây, vậy nên họ mới tỏ ra ngỡ ngàng khi hay tin nam nghệ sĩ 7X đột ngột ra đi.

Gia đình cùng đồng nghiệp sốc nặng trước cái chết đột ngột của tài tử họ Vương. Ảnh: Line Today

Vương Tân Phưởng sinh năm 1972, chỉ mới chính thức tham gia diễn xuất từ cách đây 8 năm. Trong quá khứ, nam tài tử từng hoạt động ở lĩnh vực kinh doanh nhưng việc làm ăn thất bại nên mới chuyển hướng sang đóng phim. Thời gian đầu, anh khởi nghiệp diễn xuất bằng việc đóng vai quần chúng. Theo thời gian, năng lực của Vương Tân Phưởng dần được các nhà sản xuất công nhận và ngày càng nhận được nhiều lời mời đóng phim.

Xuyên suốt 8 năm hoạt động nghệ thuật không biết mệt mỏi, nam nghệ sĩ đã ghi dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng nhờ hàng loạt vai diễn ấn tượng ở các bộ phim như Đi Đến Nơi Có Gió, Thời Đại Thức Tỉnh, Phù Thế Song Kiều Truyện,...

Vương Tân Phưởng mới chỉ đóng phim 8 năm nhưng đã nhanh chóng tạo dấu ấn khó phai qua hàng loạt tác phẩm đáng chú ý gồm cả truyền hình lẫn điện ảnh. Ảnh: Weibo



