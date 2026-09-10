Nam diễn viên đi bán mì khắp TP.HCM ở nhà triệu đô, U40 vẫn chưa lấy vợ

Song song công việc diễn xuất thì nam diễn viên còn khá mát tay khi lấn sân mảng kinh doanh.

Quốc Trường sinh năm 1988 tại Cần Thơ. Trước khi trở thành cái tên được săn đón trên màn ảnh, anh đã trải qua một quãng đường khá dài với nghề diễn. Nam diễn viên từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Cung đường tội lỗi, Ngày hôm qua, Chuyện tình rừng ngập mặn, Gạo nếp gạo tẻ... nhưng phải đến Về nhà đi con, tên tuổi của anh mới thực sự bùng nổ.

Vai Vũ - một chàng trai có vẻ ngoài lịch lãm, giàu có nhưng đào hoa và nhiều khuyết điểm - đưa Quốc Trường trở thành một trong những nam diễn viên được khán giả đặc biệt chú ý. Sau đó, anh tiếp tục bước sang lĩnh vực điện ảnh với Bẫy ngọt ngào, Kẻ ẩn danh và nhiều dự án khác.

Vai Vũ trong Về Nhà Đi Con giúp sự nghiệp nghệ thuật của Quốc Trường bứt phá

Đáng nói, sự nghiệp của Quốc Trường không chỉ nằm trên màn ảnh. Khoảng năm 2016, khi trào lưu mì cay 7 cấp độ phủ sóng khắp Việt Nam, Quốc Trường cùng hai người bạn đồng hương bắt tay xây dựng thương hiệu riêng.

Thời điểm mới bắt đầu, Quốc Trường không chỉ đứng ở vai trò một người nổi tiếng góp vốn. Anh từng trực tiếp tham gia nhiều công việc tại quán, từ chuyện vận hành, phục vụ đến quảng bá thương hiệu. Từ một cửa hàng đầu tiên, thương hiệu của Quốc Trường nhanh chóng mở rộng theo làn sóng mì cay từng khiến giới trẻ Việt Nam xếp hàng dài để thử những cấp độ cay khác nhau. Hiện chuỗi quán mì cay của Quốc Trường có cả trăm chi nhánh, nhiều nhất là ở TP.HCM.

Quốc Trường thành công khi lấn sân sang kinh doanh mì cay, hiện là chủ của chuỗi trăm cửa hàng

Năm 2026, anh liên tiếp góp mặt trong hai dự án điện ảnh là Một thời ta đã yêu và Ốc mượn hồn. Bên cạnh đó, nam diễn viên gây chú ý khi tham gia chương trình Sao nhập ngũ. Cùng với sự nghiệp, cuộc sống và khối tài sản của Quốc Trường cũng nhiều lần trở thành chủ đề được công chúng quan tâm.

Một trong những cơ ngơi nổi bật nhất của anh là căn biệt thự rộng hơn 300 m2 tại TP.HCM. Nhiều nguồn truyền thông ước tính giá trị căn nhà khoảng 40 tỷ đồng. Căn biệt thự có 3 tầng, 2 mặt tiền, được thiết kế theo hướng rộng rãi, nhiều ánh sáng và cây xanh. Ngoài ra, biệt thự còn có khoảng sân vườn khá lớn, tràn ngập cây xanh.

Trước đó, năm 2019, Quốc Trường báo hiếu cho cha mẹ bằng căn biệt thự rộng 7.000 m2 trị giá 25 tỷ đồng ở Cần Thơ. Cơ ngơi này được nam diễn viên lên ý tưởng thiết kế, bàn bạc với kiến trúc sư và ra bản vẽ cuối cùng sau nhiều lần chỉnh sửa. Căn biệt thự có 3 tầng, gồm phòng khách, 7 phòng ngủ, phòng gym...

Quốc Trường hiện ở trong căn nhà 300 m2 được nhiều người định giá là 40 tỷ

Nội thất sang trọng bên trong căn nhà

Ngoài ra, Quốc Trường xây nhà 7000 m2 báo hiếu ba mẹ ở Cần Thơ

Nam diễn viên sở hữu nhiều đồ hiệu...

... và thường xuyên check-in du lịch "chanh sả" trên mạng xã hội

Ở tuổi 38, nam diễn viên vẫn chưa kết hôn. Quốc Trường từng dính nghi vấn hẹn hò với nhiều mỹ nhân Vbiz, nhưng chưa từng một lần công khai tình cảm. Anh cũng luôn kín tiếng về đời tư.

Trong một lần chia sẻ với truyền thông, khi được hỏi lý do tại sao vẫn chưa có người yêu dù có trong tay mọi thứ, Quốc Trường bộc bạch: "Chính vì những điều đó nên tôi đâu có người yêu. Tôi không tạo được cảm giác an toàn cho người khác. Có người nghĩ tôi chắc phải cả chục cô ngoài kia, đang đùa giỡn này kia. Thực tế là tôi không có nhu cầu giỡn. Vậy nên rốt cuộc, người ta không mở lòng với tôi. Nhiều người nhìn tôi lại nghĩ 'không tới lượt họ'. Và thế là tôi cũng không tới lượt ai luôn".

Về đường tình của mình, Quốc Trường chia sẻ thêm: "Lâu nhất cũng có 1 năm thôi. Không phải tôi không chung tình mà tới lúc đó, tự nhiên người ta đi lấy chồng, bỏ tôi vậy đó".

Quốc Trường độc thân ở tuổi U40 dù có trong tay mọi thứ

Ảnh: FBNV