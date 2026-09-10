"Tóm dính" Hương Giang lạnh nhạt, ngó lơ Phú Cường khi chạm mặt

Cách đây ít hôm, Hương Giang và Phú Cường có thái độ khác biệt khi xuất hiện chung một sự kiện.

Dạo gần đây, chuyện tình cảm của Hương Giang và Phú Cường liên tục lọt vào "tầm ngắm" của các thám tử mạng khi cả hai xuất hiện một số dấu hiệu khá lạ. Đáng chú ý, mới đây, phía đàng trai còn có động thái đăng tải tâm trạng được cho là như đang tạm biệt một ai đó, càng khiến dân tình đứng ngồi không yên.

Giữa lúc netizen đang xôn xao, một khoảnh khắc của Hương Giang và Phú Cường tại giải pickleball cách đây ít ngày bất ngờ được "đào" lại. Và chỉ vài giây lọt vào ống kính thôi cũng đủ khiến hội hóng chuyện phải đặt dấu hỏi. Theo đó, Hương Giang và Phú Cường đều có mặt tại sự kiện nhưng đến riêng lẻ, thay vì sánh đôi như những lần xuất hiện trước đây. Trong suốt thời gian diễn ra giải đấu, cả hai cũng không có quá nhiều tương tác thân mật. Thậm chí, Hương Giang và Phú Cường còn thi đấu ở những đội khác nhau, gần như ai chơi phần nấy.

Đáng chú ý nhất phải kể đến khoảnh khắc camera bắt trọn cảnh Hương Giang đi ngang qua Phú Cường nhưng dường như không có động thái tương tác với bạn trai. Nàng hậu giữ thái độ khá lạnh, lướt qua nhanh. Trong khi đó, Phú Cường có ngoái đầu nhìn theo nhưng sau đó cũng nhanh chóng quay lại trò chuyện cùng bạn bè.

Clip: Thái độ lạ của Hương Giang và Phú Cường tại sự kiện (Nguồn: Đi soi sao đi)

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng khi đặt cạnh loạt động thái gần đây, dân tình lập tức bàn tán. Nhiều người cho rằng cách cả hai xuất hiện và tương tác tại sự kiện có phần khác với hình ảnh tình tứ trước đó. Tuy nhiên, cũng có ý kiến một khoảnh khắc tại sự kiện chưa thể nói lên tình trạng mối quan hệ của hai người.

Hương Giang lạnh nhạt lướt qua khỏi vị trí Phú Cường đang đứng

Phú Cường nhìn về phía Hương Giang vài giây rồi quay lại trò chuyện với bạn bè

Ngoài ra, hiện tại Hương Giang và Phú Cường không theo dõi nhau trên Instagram. Tuy nhiên, việc không follow nhau trên Instagram chưa đủ để khẳng định cả hai đã bỏ theo dõi sau khi có trục trặc, bởi cũng có khả năng trước đó Hương Giang và Phú Cường vốn chưa từng nhấn nút follow đối phương. Thế nên, chi tiết này hiện chỉ được xem là một "dấu chấm hỏi" để dân tình tiếp tục chấm hóng. Hương Giang và Phú Cường hiện cũng chưa lên tiếng xác nhận bất kỳ thông tin nào liên quan đến nghi vấn rạn nứt.

Cả hai không theo dõi nhau trên Instagram

Hương Giang và Phú Cường gắn bó 2 năm

Khoảng 2 năm trước, chuyện hẹn hò của Hương Giang và Phú Cường bắt đầu được dân tình "đánh hơi" từ loạt hint trùng hợp. Từ chuyện cùng check-in một địa điểm, xuất hiện chung khung hình cho đến những khoảnh khắc đầy tình ý tại các sự kiện, cả hai liên tục lọt vào "tầm ngắm" của hội thám tử mạng. Không chỉ dừng ở những màn "hint" qua lại, Phú Cường còn nhiều lần xuất hiện trong các buổi livestream bán hàng của Hương Giang. Anh thoải mái thể hiện sự quan tâm bằng những cử chỉ gần gũi, tự nhiên. Phía sau sân khấu, anh cũng thường xuyên đồng hành cùng nàng hậu trong các show diễn, sự kiện và được nhận xét là chăm sóc cô khá chu đáo.

Sau một thời gian khiến dân tình tò mò, Hương Giang và Phú Cường cũng chẳng còn quá kín kẽ mà bắt đầu công khai "phát cẩu lương". Cả hai dành cho nhau những lời ngọt ngào, đăng ảnh đôi và có nhiều khoảnh khắc tình tứ như một cách ngầm chứng minh mối quan hệ trước công chúng. Đáng chú ý, vào dịp Tết 2026 vừa qua, Hương Giang còn cho thấy mối quan hệ thân thiết với gia đình Phú Cường. Nàng hậu thoải mái chụp ảnh cùng các thành viên trong nhà, từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi. Không chỉ đứng tạo dáng cho có, Hương Giang còn ngồi bệt trên chiếu, vui vẻ cụng ly và trò chuyện cùng người thân của bạn trai. Những khoảnh khắc này từng khiến dân tình cho rằng mối quan hệ của cả hai đã tiến đến mức khá gắn bó và nghiêm túc.

Trước đây, Phú Cường và Hương Giang luôn rất thoải mái công khai tình cảm

Mới đây, Phú Cường có động thái gây hoang mang. Theo đó, anh được cho là đăng bức ảnh ở sân nhà Hương Giang kèm câu nói như lời tạm biệt. Cụ thể, Phú Cường đã chèn câu hát "Chuyện buồn không tên, mình từng viết nên dẫu không còn đoạn kết mới". Kèm theo đó, anh còn đính kèm dòng chữ viết tắt "syb.tu" kèm 1 trái tim, cư dân mạng dự đoán dòng chữ này là "say good bye. thanks you" (Xin chào tạm biệt, cảm ơn em).

Động thái gây hoang mang của Phú Cường

Hương Giang cũng im lặng bất thường, gần đây cô chủ yếu du lịch một mình hoặc cùng hội bạn

Ảnh: FBNV